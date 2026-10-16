Los cazadores tendrán una nueva oportunidad para prepararse antes de que debute una de las grandes apuestas de CAPCOM para Nintendo Switch 2. Recientemente, la compañía confirmó que los jugadores podrán probar una versión gratuita de Monster Hunter Wilds, que incluirá el inicio de su historia y una característica especial para disfrutar las cacerías con amigos.

La noticia llega después de que el juego debutara originalmente en otras plataformas y de que su llegada a la consola de Nintendo se anunciara durante un Nintendo Direct. Ahora, los jugadores podrán conocer de primera mano cómo funcionará esta aventura en el sistema híbrido.

¿Cuándo estará disponible el demo de Monster Hunter Wilds?

El demo gratuito de Monster Hunter Wilds estará disponible en la eShop de Nintendo Switch 2 el 19 de octubre. Ese mismo día comenzarán las preventas digitales del juego en la tienda de Nintendo.

Cabe mencionar que esta versión de prueba permitirá experimentar el prólogo de la aventura, por lo que será una buena oportunidad para conocer sus primeras secuencias y familiarizarse con la propuesta antes de comprar el título completo.

2026 será un gran año para Monster Hunter Wilds

El demo tendrá una función especial para jugar con amigos

Una de las novedades más interesantes es que el demo para Nintendo Switch 2 incluirá cooperativo local inalámbrico, una característica exclusiva de esta edición. Así, los jugadores podrán reunirse con otros cazadores para compartir la experiencia sin depender únicamente de las opciones en línea.

Además, quienes decidan comprar el juego después de probar el demo podrán conservar su avance. Los datos de guardado podrán transferirse a la versión completa, de modo que no será necesario comenzar desde cero al dar el salto a la aventura definitiva.

¿Cuándo llegará Monster Hunter Wilds a Nintendo Switch 2?

Te recordamos que el lanzamiento de Monster Hunter Wilds para Nintendo Switch 2 está previsto para el 4 de diciembre, así que falta muy poco para comenzar con las expediciones en la consola híbrida.

¿Probarás el demo de Monster Hunter Wilds antes de su estreno en Nintendo Switch 2? ¿Te gustaría aprovechar el cooperativo local inalámbrico para cazar con tus amigos? Cuéntanos en los comentarios.

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