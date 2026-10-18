El hardware de siguiente generación de Sony y Microsoft es lo que dará de qué hablar en 2027 y 2028. Pero a diferencia de otras generaciones, muchos jugadores no se sienten listos para dar el salto, especialmente por la cantidad de dinero que tendrán que desembolsar por estos sistemas. La situación está lejos de mejorar y especialista en la materia comparte un aviso desalentador para los que planean comprar el PlayStation 6.

Gracias a como funciona el proceso de producción de dispositivos de esta clase, ya circula información extraoficial sobre los componentes y potencia de PlayStation 6 y Project Helix, por lo que los jugadores pueden darse una idea de lo que costarán ambos sistemas.

Desde inicios de este año, se rumora que el precio del PlayStation 6 rondaría los $1000 USD a partir de la lista de materiales y costos de producción que estimaba KeplerL2, especialista en filtraciones de hardware que ha acertado en reportes relacionados con AMD.

Las unidades de almacenamiento y memoria del PlayStation 6 costarían lo que llegó a costar el Xbox Series X

En una reciente discusión en NeoGAF, un usuario cuestionó la posibilidad de que la lista de materiales no fuera tan costosa e imaginó que Sony ofreciera el PlayStation 6 con un subsidio, permitiendo que los jugadores consigan la consola en $680 USD, pese a que la situación en torno al costo ha empeorado.

Lo interesante es que KeplerL2 se unió a la discusión para hacer al usuario poner los pies sobre la tierra al mencionar que Sony alcanzaría esos $680 USD en costos de producción únicamente gastando en los componentes de almacenamiento y memoria que tendría el PlayStation 6: “sólo RAM + NAND es más que $680 USD”.

Para ponerlo en contexto, el sistema más caro de Microsoft de actual generación, el Xbox Series X, llegó a venderse en $649.99 USD (1 TB con lector de disco). Obviamente, ese precio ya no se alcanza ni de broma, pues después de las subidas de precio hoy cuesta $799.99 USD.

La crisis de la memoria afectará tanto a PlayStation 6 como a Project Helix (imagen: Sony)

El panorama del hardware de PlayStation 6 y Project Helix es desolador

Recordemos que eso pasó a inicios de la década, cuando la situación de los componentes de memoria no era tan desesperanzadora como ahora, sin mencionar que se trata de un sistema inferior en potencia.

Precisamente, para ofrecer un poco más de referencia, el informante recordó que cuando Sony comenzó a diseñar el sistema en chip de la consola se pronosticaba que el GDDR7 tuviera un costo de $3 USD por cada GB, pero gracias al apocalipsis de memoria, hoy este costo es de alrededor de $20 USD o $23 USD por GB.

Jugadores temen altísimo precio del PlayStation 6 por culpa de la crisis de la memoria (imagen: Sony, LEVEL UP)

Con esto, las esperanzas de que el PlayStation 6 se venda por debajo o cerca de los $1000 USD cada vez son más tenues y al final es una verdad que los jugadores van a tener que asumir y asimilar con su bolsillo. No hay manera de que ni Sony ni Microsoft puedan mejorar el panorama; de hecho, si se esperan para que la situación mejore y retrasan el lanzamiento o producción de más unidades, el costo de los materiales será más alto.

Ni Xbox ni PlayStation han hecho oficial algún anuncio sobre el lanzamiento de sus próximas consolas.

¿Estás listo para comprar las nuevas consolas de PlayStation o Xbox?, ¿cuál crees que será el precio final de ambos sistemas? Cuéntanos en los comentarios.

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