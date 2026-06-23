El Steam Machine generó mucha expectativa tras su anuncio a finales de 2025, pero una interrogante generó dudas y causó preocupación en la comunidad: ¿cuál será su precio? Tal como muchos temían, la nueva PC de sobremesa será muy costosa y una gran cantidad de jugadores simplemente la dejarán pasar por alto, al menos por ahora.

Los jugadores que se muestran cautelosos y no planean adquirir el nuevo hardware porque consideran que su precio es muy elevado o simplemente desean evitar la fatiga de esperar en largas filas virtuales, Valve tiene una recomendación para todos ellos: construir su propia versión del Steam Machine con las piezas de PC que tengan a su alcance.

Video relacionado: La nueva generación ya inició... y nadie está jugando el mismo juego

Valve recomienda a los jugadores de PC construir su propio Steam Machine

Sin previo aviso, la compañía comandada por Gabe Newell sorprendió a los fans con la confirmación del precio oficial de la consola y la fecha en que iniciarán las preventas.

Debido a la crisis de memoria RAM y componentes, se esperaba que el dispositivo fuera poco accesible. Y en efecto, los jugadores deberán pagar mínimo $1049 USD para adquirir el modelo más económico que ni siquiera incluye el Steam Controller. Si bien construir una PC con capacidades similares aún sería muy costoso, ahora mismo parece una opción más viable.

Afortunadamente, la compañía permitirá a los fans crear una especie de réplica del Steam Machine con las piezas de PC que quieran.

En declaraciones para The Verge, Pierre-Loup Grifais de Valve señaló que ahora ya es posible armar una Steam Machine personalizado gracias al lanzamiento del SteamOS 3.8.10, la más reciente versión del sistema operativo que añade “una compatibilidad mejorada con las plataformas de Intel y AMD”.

La versión actualizada permite a los usuarios instalar el sistema operativo de Valve en sus PC sin la necesidad de recurrir a soluciones alternativas o herramientas de terceros, algo que antes era prácticamente imposible. Por supuesto, habrá limitaciones y retos que los jugadores deberán sortear para tener una experiencia similar al del dispositivo oficial.

“Si tienes algo similar a una Steam Machine, con un PC que esté conectado a un televisor y tenga un disco duro único sin intención de usar arranque dual […] puedes instalar SteamOS y tendrás una experiencia muy similar a la de una Steam Deck conectada a su base o a un Steam Machine, con algunas salvedades, por supuesto”, comentó Pierre-Loup Grifais.

El desarrollador explica que los usuarios que opten por armar su propia versión del hardware aún tendrán acceso a los elementos centrales de la experiencia gracias al SteamOS 3.8.10, como el controlador gráfico del sistema operativo y la precompilación de sombras. No obstante, hay una ausencia importante: la compatibilidad con HDMI-CEC.

Es posible armar una PC gamer similar al Steam Machine gracias a la última versión del SteamOS, el sistema operativo de Valve

¿Cuáles son las capacidades técnicas del Steam Machine?

Valve explica que el instalador del SteamOS aún no está diseñado para el arranque dual, lo que significa que los jugadores no podrán tener 2 sistemas operativos instalados al mismo tiempo. De igual forma, se confirmó que aún no se brinda soporte para los drivers más recientes de NVIDIA.

Pierre-Loup Grifais comentó que, en su forma actual, el sistema operativo debería proporcionar “una buena experiencia” en un setup de computadora que tenga características similares al de la PC de la compañía. Con esto en mente, vale la pena recordar las especificaciones técnicas del Steam Machine:

CPU - AMD semipersonalizado con arquitectura Zen 4 de 6 núcleos y 12 subprocesos (Hasta 4,8 GHz y TDP de 30 W)

GPU - Arquitectura semipersonalizada RDNA3 de AMD con 28 CU (Frecuencia sostenida de hasta 2,45 GHz y TDP de 110 W)

RAM - 16 GB de RAM DDR5 + 8 GB de VRAM GDDR6

Almacenamiento – SSD NVMe de 512 GB y SSD NVMe de 2 TB

Steam Machine ya tiene especificaciones técnicas oficiales

Pero cuéntanos, ¿te animarás a construir tu propia versión de la consola? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar más información sobre el Steam Machine.

Video relacionado: ¿Steam Machine será el fin de las consolas tradicionales?

Fuente