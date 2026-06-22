El Steam Machine generó mucho entusiasmo en su revelación inicial, pero la compañía de Gabe Newell fue muy cautelosa al momento de hablar sobre el precio y otros detalles relacionados con el lanzamiento. Tras meses de silencio, finalmente conocemos cuánto será el mínimo necesario a pagar para comprar esta nueva plataforma de videojuegos.

Valve sorprendió a propios y extraños el año pasado con el anuncio de su nueva alineación de hardware compuesta por el Steam Controller, un mando especial para juegos; el Steam Frame, un dispositivo de realidad virtual; y el Steam Machine, una PC compacta que pretende irrumpir en el mercado de consolas.

Solamente el primero de los artículos anteriores ya está disponible en el mercado, y había grandes dudas sobre cuándo llegarían el resto de productos. Ahora, la compañía finalmente reveló el precio oficial de su PC en miniatura.

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Valve revela el precio oficial del nuevo Steam Machine

A través de un comunicado oficial, Valve confirmó que los jugadores podrán adquirir el nuevo dispositivo para gaming en diferentes presentaciones, que varían en función de la capacidad de almacenamiento y el accesorio que acompaña al paquete.

El Steam Machine de 512 GB se venderá a cambio de $1049 USD, mientras que el modelo de 2 TB será notablemente más caro y se ofrecerá a cambio de $1349 USD. Los fanáticos también tendrán la oportunidad de comprar cualquiera de las versiones en un bundle especial que incluye el mando que debutó en mayo.

Según la información oficial, el Steam Machine de 512 GB que también incluye el Steam Controller se venderá por $1128 USD, mientras que la variante de 2 TB que también ofrece el control para juegos tendrá un precio muy elevado de $1428 USD. El mando cuesta $99 USD por separado, así que adquirirlo en paquete representa un descuento.

A continuación, compartimos los precios oficiales de la nueva plataforma de Valve:

Steam Machine (512 GB) sin control ― $1049 USD

Steam Machine (512 GB) con el Steam Controller ― $1128 USD

Steam Machine (2 TB) sin control ― $1349 USD

Steam Machine (2 TB) con el Steam Controller ― $1428 USD

Si bien muchos jugadores estarán decepcionados de saber que el Steam Machine supera la barrera de los $1000 USD, era algo que se veía venir. Anteriormente, Valve destacó que su plataforma tendría un precio que se alinearía con el costo de una PC de gama media en lugar del de una consola tradicional.

A eso se suma el hecho de que el hardware sufrió los efectos de la crisis de almacenamiento y componentes que impacta a todo el sector tecnológico. De hecho, el Steam Deck también sufrió importantes aumentos de precio en semanas recientes debido a esta situación atípica.

El Steam Machine ya tiene precio oficial: $1049 USD

Jugadores podrán comprar muy pronto el Steam Machine

En el anuncio oficial, la compañía reconoció que “es un momento extraño para lanzar un hardware”, y justificó el costo elevado. “En el último año, la situación cambió rápida y significativamente, sobre todo en lo que respecta a la memoria RAM y los componentes de almacenamiento (…) Los precios de hoy reflejan la situación actual del sector manufacturero”.

Valve informó que abrirá las reservas para el Steam Machine el próximo jueves 25 de junio de 2026; así es, el mismo día en el que inician las reservas para Grand Theft Auto VI. Los jugadores interesados ya pueden registrarse en el sitio web para tener la oportunidad de comprar la plataforma en la tienda de PC.

La compañía limitará la cantidad de unidades que los usuarios pueden comprar e impondrá múltiples restricciones, posiblemente en un intento de alejar a los acaparadores y revendedores.

Los jugadores interesados deben poseer una cuenta de Steam en buen estado y tuvieron que haber realizado una compra de algún juego o artículo en la tienda antes del 27 de abril de 2026. Adicionalmente, sólo se permite una inscripción por hogar, pues se utilizará el método de pago, la dirección de envío y más información para evitar registros duplicados.

Tristemente, los fanáticos de México y otros países no pueden comprar el Steam Machine directamente desde la tienda de PC.

Fans podrán comprar el Steam Machine con el Steam Controller

Por último, Valve confirmó que comenzarán a enviar correos a las personas en la lista de espera a partir de la semana del 29 de junio, en el orden en el que fueron asignadas de forma aleatoria. Por último, indica que espera enviar estas confirmaciones durante el resto del año.

Pero dinos, ¿qué opinas del precio? ¿Planeas comprar la PC en forma de consola? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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