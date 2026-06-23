Luego de muchas especulaciones, Valve reveló hoy el precio oficial de la Steam Machine y las versiones que pondrá en el mercado este año.

La noticia cayó como balde de agua fría pues ninguna de ellas cuesta menos de $1000 dólares y las más accesibles carecen de Steam Controller.

La realidad es que la compañía quedó en medio de la crisis que afecta los precios de la RAM y otras partes necesarias para la fabricación. Ya que el precio es definitivo, alguien se dio a la tarea de calcular cuánto hubiera costado la Steam Machine en un mundo ideal sin compañías de IA acaparando las memorias.

¿Cuánto hubiera costado la Steam Machine sin la crisis de la RAM?

Tras la presentación de los precios oficiales de la Steam Machine, un artículo de IGN calculó el que hubiera sido su precio en otro contexto en que la RAM no fuera un producto muy caro.

Al respecto, se compara el aumento de precio que sufrió el Steam Deck en su momento debido a la misma situación, que fue de 35% a 36%. Partiendo de esa base, se calcula que el precio de la Steam Machine pudo ser de $749 dólares en un escenario sin crisis de RAM.

El golpe de realidad llega después y el hardware saldrá al mercado con un precio 33% más elevado de lo que hubiera sucedido bajo otras condiciones.

De esta forma, los precios de Steam Machine quedaron de la siguiente manera:

Steam Machine (512 GB) sin control ― $1049 USD

Steam Machine (512 GB) con el Steam Controller ― $1128 USD

Steam Machine (2 TB) sin control ― $1349 USD

Steam Machine (2 TB) con el Steam Controller ― $1428 USD

IGN - 'The Steam Machine Was Originally Meant to Cost About $750' based on Valve saying the increase was "probably similar" to price increase that the Steam Deck experienced last month (though article incorrectly says Steam Machine increase last month, I assume they mean Deck)… pic.twitter.com/hOB47Xn9JB — Wario64 (@Wario64) June 22, 2026

¿Un mal augurio para las nuevas consolas de PlayStation y XBOX?

Aunque la Steam Machine no está pensada para un mercado de decenas de millones como lo es el de las consolas, la situación que enfrentó para llegar a su precio final llama la atención sobre lo que podría suceder con el PS6 y Project Helix.

Las próximas consolas de Sony y Microsoft también tienen que lidiar con los altos precios de la RAM y esto afecta sus cadenas de producción y la capacidad de fabricación. Expertos señalan que ambas consolas podrían costar más de $1000 dólares, un precio que jamás se esperó para este tipo de hardware.

Recientemente, Tim Cook, director general de Apple, informó que el aumento de precio de sus productos es inevitable por esta situación. Si una compañía con mayor alcance que cualquier que haga consolas sufre esto, la realidad no será tan diferente para Sony, Microsoft y Nintendo.

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