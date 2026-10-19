Los fans de Sonic tienen un nuevo motivo para emocionarse como se debe por la próxima aventura del erizo azul en la pantalla grande.

Aunque todavía faltan varios meses para su estreno, un registro relacionado con Sonic the Hedgehog 4 acaba de revelar un detalle que podría darles una idea de qué esperar de la nueva película.

Sonic the Hedgehog 4 podría durar más de lo esperado

La información proviene de Entertainment Identifier Registry (EIDR), una base de datos que permite identificar producciones audiovisuales. Según una ficha de la cuarta película de Sonic, la producción tendría una duración aproximada de 2 horas.

El dato llamó la atención de los seguidores de la franquicia, pues, de confirmarse, la nueva aventura contaría con un metraje considerable para desarrollar su historia y dar espacio a sus personajes.

Sin embargo, hay un detalle importante: Paramount Pictures no ha confirmado oficialmente la duración de la película, por lo que los 120 minutos deben considerarse una referencia pendiente de validación y no una característica definitiva.

Así que habrá que esperar a que el estudio comparta información más concreta antes de sacar conclusiones sobre si en verdad será de las películas más largas de la saga.

Nueva película de Sonic llegará en diciembre de 2028 (imagen: Paramount Pictures)

¿Cuándo se estrenará Sonic the Hedgehog 4?

Lo que sí está confirmado es que Sonic the Hedgehog 4 llegará a los cines el 19 de marzo de 2027. La película forma parte de la exitosa saga cinematográfica de Paramount Pictures, que ha llevado al famoso personaje de SEGA a enfrentarse a nuevas amenazas junto con sus amigos.

La producción también terminó su rodaje, y uno de los detalles que ya despertó el interés de los seguidores fue la revelación relacionada con Metal Sonic, un personaje que podría dar mucho de qué hablar en esta nueva entrega. No obstante, todavía habrá que esperar para conocer más detalles oficiales sobre la trama y el papel que tendrá en la cinta.

Mientras tanto, el registro de EIDR ofrece una pista sobre la posible duración de la película y los fans ya están cruzando los dedos para que se haga oficial.

¿Te gustaría que la nueva película de Sonic dure 2 horas para desarrollar mejor su historia? ¿Qué personaje esperas ver con mayor protagonismo en esta aventura? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente