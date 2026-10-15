Si bien en 2026 vimos muchos juegos de buena calidad, también es innegable que algunos lanzamientos fueron una completa decepción. Tristemente, uno de los títulos más recientes de SEGA se encuentra en ese último grupo, e incluso tuvo un estreno tan desastroso que sus desarrolladores decidieron retirarlo temporalmente de la venta.

El videojuego en cuestión se trata de una remasterización de un clásico de estrategia, por lo que los fanáticos de la obra original esperaban cambios y mejoras de calidad de vida. En cambio, los jugadores recibieron una nueva versión con mala optimización, decenas de errores técnicos y, según se cree, arte generado con IA.

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Total War: Shogun 2 – Complete Edition es un desastre y debuta con reseñas muy negativas

Seguramente muchos ya adivinaron que nos referimos a Total War: Shogun 2 – Complete Edition, la versión mejorada y actualizada del título de 2011. Este relanzamiento prometía elevar la experiencia original a nuevos estándares al presentar mejoras visuales, controles modernizados y otros ajustes.

Según la descripción oficial, este remaster presenta una iluminación renovada, sombras de mejor calidad y nuevas texturas. También se incorporó soporte para mods dentro del juego, una interfaz de usuario escalada a 1440p y 4K, mejoras para versiones de 64 bits y cambios en las voces al japonés y chino.

De igual forma, Total War: Shogun 2 – Complete Edition pretende expandir la experiencia original al introducir 50 nuevas facciones menores. Todo esto suena genial, pero hubo un problema: el estreno estuvo repleto de errores técnicos y otros detalles que hicieron que los jugadores levantaran la ceja.

SEGA presentó este proyecto en septiembre de 2026 y lo lanzó apenas un mes después, el pasado 13 de octubre. La página de Steam se llenó de inmediato de críticas negativas, pues decenas de jugadores se quejaron de los problemas de optimización, las fallas técnicas y la nueva interfaz.

Por si fuera poco, Total War: Shogun 2 – Complete Edition recibió acusaciones de utilizar arte generado por inteligencia artificial. Si bien aún no está confirmado que el juego use IA, los fanáticos notaron algunos diseños extraños: desde cascos samuráis que se fusionan con el rostro de los personajes hasta individuos que tienen dedos adicionales.

¿La cereza en el pastel? La versión original del clásico de 2011 se retiró de la venta, lo que hizo que el remaster fuera la única edición disponible para su compra. La comunidad fue muy vocal al respecto, y externó su enojo en la sección de reseñas y en redes sociales. SEGA escuchó las quejas y tomó medidas al respecto.

Total War: Shogun 2– Complete Edition debute con reseñas negativas y recibe miles de malas críticas

SEGA retira a la venta Total War: Shogun 2 – Complete Edition tras la polémica

En este momento, la nueva versión del videojuego de estrategia desarrollado por Creative Assembly en colaboración con MATABOO tiene reseñas extremadamente negativas en Steam, con un deshonroso índice de aprobación de apenas 16%. Esto significa que 84% de los jugadores no lo recomiendan.

Estamos ante uno de los peores juegos de 2026, y es una pena que se trate de un relanzamiento de un título muy querido. Por suerte, SEGA ya está al tanto de las polémicas.

En redes sociales, la compañía japonesa emitió un comunicado en el que reconoce que Total War: Shogun 2 – Complete Edition no cumplió con las expectativas de los fanáticos ni los estándares de calidad de la compañía. En consecuencia, se tomó la decisión de retirarlo temporalmente de la venta.

Los jugadores que ya adquirieron este juego, aún podrán descargarlo en PC. Todos los demás, deberán esperar que SEGA lo vuelva a lanzar, aunque en este momento se desconoce cuándo sucederá eso. Este anuncio llega tan sólo 2 días después del debut del remaster.

“Estamos de acuerdo en que la experiencia actual no es la adecuada (...) Ahora trabajamos estrechamente con nuestro socio de desarrollo para identificar las causas de estos problemas, realizar mejoras y garantizar que Shogun 2 – Complete Edition cumpla con los estándares de calidad que los jugadores esperan de Total War”, dijo la compañía.

SEGA también reveló que la versión original de Total War: Shogun 2 de 2011, que se retiró de las tiendas digitales poco antes del estreno de la remasterización, volverá a ponerse a la venta.

Total War: Shogun 2 - Complete Edition recibe acusaciones de usar IA en arte e ilustraciones

Pero cuéntanos, ¿fuiste uno de los jugadores desafortunados que compró este relanzamiento? Déjanos leerte en los comentarios.

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