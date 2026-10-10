Los fans de los juegos de conducción arcade tendrán una nueva razón para tomar el volante y pisar el acelerador. Crazy Taxi: World Tour continúa mostrando lo que ofrecerá y que llevará a los jugadores a recorrer diferentes escenarios con mucho tráfico, calles llenas de vida y paisajes que prometen darle un toque especial a la experiencia.

Uno de los aspectos más llamativos de esta propuesta es la inclusión de un mapa inspirado en Brasil, país latinoamericano que aportará una identidad propia a las carreras de taxi. La combinación de zonas urbanas y entornos naturales buscará ofrecer recorridos variados mientras los jugadores llevan a sus pasajeros a sus destinos.

Crazy Taxi: World Tour mostrará la belleza de Brasil

SEGA compartió nuevos detalles sobre este escenario, que destaca por sus contrastes entre las calles densamente pobladas, la arquitectura urbana y los paisajes costeros. La intención es aprovechar la diversidad visual de Brasil para construir un mapa que se sienta diferente y transmita la energía del país.

El productor del juego, Kenji Kanno, explicó que el equipo tomó inspiración de la mezcla entre los barrios y la vida moderna de las ciudades brasileñas. También destacó las playas coloridas y los impresionantes paisajes naturales como elementos importantes de esta experiencia.

Aquí puedes ver el avance que permite conocer más de cerca este mapa y sus escenarios:

¿Cuándo llegará Crazy Taxi: World Tour?

El nuevo juego buscará recuperar la esencia de la franquicia con su propuesta de conducción arcade, en la que la velocidad y la habilidad al volante serán fundamentales. La inclusión de escenarios inspirados en lugares reales también podría darle un atractivo adicional para quienes disfrutan descubrir cada rincón mientras cumplen sus objetivos.

Por ahora, SEGA confirmó que Crazy Taxi: World Tour estará disponible en algún momento de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam y Microsoft Store.

¿Te gustaría recorrer las calles de Brasil en este nuevo Crazy Taxi? ¿Qué otro país o ciudad latinoamericana te gustaría ver en un juego de la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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