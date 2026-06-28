Los parques temáticos de Nintendo siguen creciendo y todo indica que la compañía quiere llevar más de sus franquicias fuera de las consolas. Después del éxito de Super Nintendo World, un nuevo reporte asegura que una de las sagas más queridas de la empresa podría tener su propia atracción muy pronto.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial, la información ya despertó la emoción de miles de jugadores. Si el proyecto se hace realidad, los visitantes podrían vivir una misión espacial inspirada en una de las series más icónicas de la Gran N.

Star Fox sería la siguiente gran apuesta de Universal

De acuerdo con información reciente, Nintendo mantiene conversaciones con Universal para desarrollar una atracción basada en Star Fox dentro de sus parques temáticos. Por ahora, el proyecto permanece en etapa de negociación, por lo que todavía no hay detalles sobre su funcionamiento o una posible fecha de apertura.

La franquicia protagonizada por Fox McCloud parece una elección ideal para una experiencia interactiva. Sus intensos combates espaciales y el famoso Arwing podrían adaptarse fácilmente a una atracción con simulación de vuelo o movimiento.

El rumor llega mientras Super Nintendo World continúa expandiéndose a distintas partes del mundo con nuevas áreas inspiradas en las franquicias más populares de Nintendo.

Universal seguiría apostando fuerte por las franquicias de Nintendo

El mismo reporte también asegura que Universal tiene planes ambiciosos para seguir ampliando su colaboración con Nintendo. Entre los proyectos que supuestamente están sobre la mesa aparecen Land of Hyrule, inspirado en The Legend of Zelda, así como una futura zona dedicada a Pokémon.

Si estos planes avanzan, los parques temáticos podrían convertirse en un destino todavía más atractivo para los seguidores de la compañía japonesa. Cada nueva expansión permitiría a los visitantes recorrer escenarios emblemáticos y convivir con personajes que han acompañado a varias generaciones.

Por ahora, es importante recordar que toda esta información debe tomarse como un rumor. Ni Nintendo ni Universal han confirmado oficialmente el desarrollo de estas nuevas atracciones, por lo que habrá que esperar algún anuncio en el futuro.

¿Te gustaría pilotar un Arwing en una atracción de Star Fox? ¿Qué otra franquicia de Nintendo te gustaría ver convertida en un juego mecánico? Cuéntanos en los comentarios.

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