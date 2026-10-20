Las colaboraciones entre videojuegos pueden dar pie a cruces bastante curiosos, sobre todo cuando juntan propuestas que parecen no tener mucho en común. Ahora, 2 títulos con estilos muy diferentes unieron fuerzas para sorprender a sus comunidades con una actualización que ya está disponible y que trae consigo a un personaje muy especial.

Se trata de Super Meat Boy 3D, el desafiante juego de plataformas que lleva a Meat Boy a una aventura tridimensional. Su nueva actualización gratuita agrega contenido inspirado en otro lanzamiento que llamó la atención por su particular estilo visual, sus disparos y su ambientación de cine negro.

Un detective se suma a los desafíos de Super Meat Boy 3D

La actualización incorpora a Jack Pepper, protagonista de MOUSE: P.I. for Hire, como personaje jugable en Super Meat Boy 3D. Así, los jugadores pueden controlar al detective en los intensos niveles del título, una combinación poco habitual entre la velocidad y precisión de Meat Boy y el peculiar aspecto de caricatura clásica de la aventura de Fumi Games.

“Cuando este caso llegó a nuestro escritorio, simplemente no pudimos dejar pasar la oportunidad”, comentó Mateusz Michalak, director ejecutivo y fundador de Fumi Games. El creativo explicó que, aunque ambos juegos parecen una combinación improbable, Meat Boy y Jack Pepper tienen más en común de lo que podría parecer a primera vista.

Michalak también destacó su entusiasmo por llevar la estética en blanco y negro y la atmósfera de cine negro de Mouseburg al mundo tridimensional de Super Meat Boy 3D.

Por su parte, Dominik Plassmann, fundador y director de arte de Sluggerfly, señaló que incorporar a Jack Pepper fue una experiencia muy divertida, especialmente por el trabajo de adaptar el estilo visual de MOUSE: P.I. for Hire.

La actualización también mejora el rendimiento en PC

El contenido no se limita al nuevo personaje. La actualización gratuita agrega compatibilidad con DLSS y FSR, tecnologías de escalado que pueden ayudar a mejorar el rendimiento y la calidad de imagen en equipos compatibles. Además, incluye varios ajustes para facilitar la experiencia de juego y correcciones de errores.

Super Meat Boy 3D está disponible para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC, mediante Steam, Epic Games Store, GOG y Microsoft Store.

¿Te gustaría jugar con Jack Pepper en los complicados niveles de Meat Boy? ¿Qué otra colaboración te gustaría ver en Super Meat Boy 3D? Cuéntanos en los comentarios.

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