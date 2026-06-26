Durante la reciente reunión de preguntas y respuestas con accionistas, Nintendo compartió una noticia importante sobre uno de sus creativos más queridos. Después de una trayectoria de 42 años, Takashi Tezuka dejará su cargo como director ejecutivo de la empresa. Sin embargo, se acaba de confirmar que seguirá formando parte de la compañía como productor.

La noticia llamó la atención porque Tezuka es una de las figuras más importantes en la historia de Nintendo. A lo largo de su carrera participó en el desarrollo de franquicias como Super Mario, The Legend of Zelda y Yoshi, además de colaborar durante décadas con Shigeru Miyamoto en algunos de los juegos más influyentes de la industria.

Takashi Tezuka recordó con cariño su carrera en Nintendo

Durante la sesión con accionistas, Tezuka aprovechó la oportunidad para despedirse de su puesto ejecutivo con un mensaje lleno de agradecimiento. El veterano desarrollador aseguró que, al mirar hacia atrás, recuerda estos 42 años como una etapa muy feliz de su vida profesional.

“Dejaré mi cargo al terminar mi periodo. Al mirar atrás estos 42 años, siento que fue un trabajo muy divertido.”

También recordó que, cuando comenzó su carrera, el equipo desarrollaba videojuegos completamente desde cero, creando experiencias que era imposible encontrar en las tiendas de juguetes de aquella época.

“Antes hacíamos nuestros propios juegos desde cero, juegos que no podías encontrar en una tienda de juguetes. Ahora que la compañía ha crecido tanto, existe la alegría de crear junto a muchas personas.”

Seguirá creando videojuegos para Nintendo

Tezuka también habló sobre cómo disfrutó trabajar con nuevas tecnologías durante su carrera. Explicó que innovaciones como los gráficos en 3D, las imágenes estereoscópicas y los controles por movimiento hicieron que su trabajo como ingeniero fuera todavía más emocionante.

“Las nuevas tecnologías, como el 3D, las imágenes estereoscópicas y los controles por movimiento, fueron una gran alegría para mí como ingeniero.”

Finalmente, destacó que uno de los mayores orgullos de trabajar en Nintendo es desarrollar productos que lleven felicidad a personas de todo el mundo. Además, confirmó que seguirá participando activamente en la empresa.

“Trabajar en Nintendo significa desarrollar y ofrecer productos que llevan alegría a personas de todo el mundo. Es algo que toda la compañía crea con mucha flexibilidad. Estoy muy feliz de haber trabajado aquí. Seguiré involucrado como productor de desarrollo".

Aunque dejará sus responsabilidades ejecutivas, la permanencia de Takashi Tezuka como productor significa que su experiencia seguirá influyendo en los futuros proyectos de Nintendo, algo que seguramente alegrará a millones de jugadores.

¿Qué juego producido por Takashi Tezuka recuerdas con más cariño? Cuéntanos en los comentarios.

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