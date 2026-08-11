La tensión contra Sony y PlayStation va en aumento tras la decisión de eliminar el formato físico en 2028. Algunas organizaciones han alzado la voz para expresar su descontento, pero una de las más importantes decidió dar un paso más.

Algunos consideran que la vía legal es la correcta para presionar a la empresa, en especial porque al imponer el formato digital ganarán una posición privilegiada que podría considerarse monopólica.

Se trata del movimiento Stop Killing Games, quien anunció su adhesión a la demanda multimillonaria contra PlayStation promovida por la fundación Massaschade & Consument de Países Bajos.

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Stop Killing Games y entusiastas del formato físico se unen a la demanda multimillonaria contra PlayStation en Países Bajos

Por medio de una publicación en su cuenta de X, el movimiento Stop Killing Games anunció que se une a la demanda millonaria que pesa contra Sony y PlayStation en Países Bajos por parte de la fundación Massaschade & Consument.

Asimismo, revelaron que el esfuerzo será conjunto ya que el sitio especializado en juegos físico, Does it play?, también se unió al recurso legal para presionar a la empresa japonesa.

Al respecto, compartieron un video que explica la razón de su decisión. Ambos consideran que al imponer el formato digital, Sony obligará a los jugadores a comprar sus juegos solo en la PlayStation Store, donde podrá manejar los precios a su antojo pues con un solo movimiento eliminará a la competencia, en este caso las tiendas minoristas y aquellas en línea que venden copias físicas y que son libres de ofrecer descuentos y promociones.

It's time to sue Sony, join us@DoesItPlay1 and Stop Killing Games are backing the class action lawsuit against Sony. pic.twitter.com/DHiqt8F6TF — Stop Killing Games Official (@StopKilingGames) August 10, 2026

¿De qué trata la demanda contra PlayStation en Países Bajos?

En junio pasado, la fundación en pro de los derechos de los consumidores de Países Bajos, Massaschade & Consument, interpuso una demanda contra Sony al considerar que tiene un monopolio en la venta de juegos digitales y esto ha resultado en perjuicio contra los jugadores de ese mercado.

Al respecto, Lucia Melcherts, presidenta de la fundación, declaró:

“Sony es el único proveedor de contenido digital para la consola de videojuegos más popular del mundo. De todos los holandeses que tienen una plataforma de gaming en casa, más de 80% poseen un PlayStation. Ahora [Sony] puede tomar decisiones sin tener que preocuparse por lo que hacen la competencia, los desarrolladores o los clientes”.

De acuerdo con un estudio de Massaschade & Consument, los jugadores de PlayStation pagan 47% más por las versiones digitales que por el mismo juego en formato físico.

Asimismo, aseguran que las políticas de la compañía japonesa han sido de perjuicio para los jugadores por $435 millones de euros desde 2013.

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