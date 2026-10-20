Los planes para regresar a una de las aventuras narrativas más recordadas de los videojuegos sufrieron un cambio de último momento. Aunque todo apuntaba a que los jugadores podrían disfrutarla en cuestión de días, una de las versiones de The Wolf Among Us Remastered tendrá que esperar más de lo esperado. La buena noticia es que el resto de las plataformas no tendrán que modificar sus planes.

Telltale Games confirmó que su juego para Nintendo Switch fue retrasado y ya no llegará el próximo 29 de octubre, como estaba previsto. Por ahora, la compañía no anunció una nueva fecha de lanzamiento para esta versión.

¿Por qué se retrasó el juego en Nintendo Switch?

A través de un comunicado dirigido a los fans de Nintendo, el estudio explicó que necesita tiempo adicional para ofrecer una experiencia que esté a la altura de las expectativas de los jugadores. La compañía también destacó la importancia de llevar por primera vez esta aventura a la consola híbrida.

“¡Llevar The Wolf Among Us a Nintendo Switch por primera vez es un momento emocionante para nosotros! No nos tomamos esto a la ligera. Por eso, nos tomaremos un poco más de tiempo para asegurarnos de ofrecer la experiencia que los jugadores de Nintendo merecen”, señaló el equipo.

El estudio agradeció el apoyo de la comunidad y aseguró que quiere que el primer viaje de los usuarios de Switch a Fabletown valga la pena. Asimismo, prometió compartir una nueva fecha de lanzamiento tan pronto como sea posible.

Aunque el retraso representa una mala noticia para quienes esperaban jugarlo en la plataforma de Nintendo, el anuncio no implica que el proyecto haya sido cancelado o cambiado a Nintendo Switch 2. Por ahora, sólo queda esperar a que Telltale Games dé más detalles sobre sus planes.

Aquí puedes ver un adelanto del juego:

Las versiones de PlayStation, Xbox y PC llegarán en octubre

La modificación del calendario no afectará a las demás versiones de The Wolf Among Us Remastered. El juego conserva su estreno del 29 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One y PC, a través de Steam y la Epic Games Store.

Cabe mencionar que la remasterización permitirá regresar a la aventura protagonizada por Bigby Wolf, el sheriff de Fabletown. Además, la propuesta combina investigación, decisiones narrativas y una ambientación de fantasía oscura en una versión de Nueva York habitada por personajes de cuentos que intentan ocultar su verdadera naturaleza.

¿Esperabas jugar The Wolf Among Us Remastered en Nintendo Switch o aprovecharás su estreno en otra plataforma? ¿Crees que este tiempo adicional ayudará a que el juego llegue en mejores condiciones? Cuéntanos en los comentarios.

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