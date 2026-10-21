Los fans de los RPG japoneses tendrán un buen motivo para regresar a una de las aventuras más queridas de la franquicia Ys. NIS America y Falcom confirmaron que Ys VIII: Lacrimosa of DANA tendrá una versión para Nintendo Switch 2.

La nueva edición también incluirá una novedad importante para quienes prefieren disfrutar sus juegos en su idioma.

Una aventura que ahora podrás jugar en español

La principal sorpresa de esta versión es que Ys VIII: Lacrimosa of DANA contará con soporte para el idioma español por primera vez. De esta manera, más jugadores podrán seguir la historia de Adol Christin y descubrir los misterios que esconde la isla maldita donde transcurre la aventura.

Cabe mencionar que el juego comienza cuando Adol despierta tras un naufragio y queda varado en una isla aparentemente maldita. Junto con otros sobrevivientes, deberá construir una aldea, explorar los alrededores y encontrar la manera de escapar. No obstante, sus esfuerzos por sobrevivir se complicarán cuando comience a soñar con Dana, una misteriosa joven de cabello azul que guarda sus propios secretos.

La aventura combina exploración, combates de acción en tiempo real y una historia que alterna entre las experiencias de Adol y las secciones protagonizadas por Dana. Además, será necesario rescatar a otros pasajeros del naufragio, quienes podrán instalarse en la aldea y ofrecer servicios útiles para avanzar.

¿Qué novedades tendrá en Nintendo Switch 2?

La nueva edición también aprovechará algunas características de la consola. De acuerdo con la información compartida por NIS America, el RPG podrá ejecutarse en hasta 120 cuadros por segundo y contará con compatibilidad con GameShare, función que permitirá invitar a otra persona a cooperar en la aventura.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA debutó para PS Vita el 21 de julio de 2016. Posteriormente llegó a PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Stadia y PlayStation 5, por lo que su estreno en Nintendo Switch 2 marcará una nueva oportunidad para disfrutar esta entrega.

¿Te animarás a explorar la isla maldita cuando puedas jugar la aventura en español? ¿Crees que más clásicos japoneses deberían recibir este tipo de localización? Cuéntanos en los comentarios.

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