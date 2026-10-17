Los videojuegos clásicos siguen encontrando nuevas oportunidades para llegar a más jugadores, incluso décadas después de su estreno. Esta vez, una joya poco conocida de la era de los 16 bits tendrá la oportunidad de conquistar a una audiencia mucho más amplia con una versión que conservará su esencia y añadirá algunas funciones modernas.

Se trata de Vixen 357, un título de estrategia y ciencia ficción que debutó originalmente en el SEGA Genesis en 1992. Después de permanecer exclusivo de Japón durante más de 30 años, el juego por fin tendrá su primer lanzamiento occidental y estará disponible para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

¿De qué trata Vixen 357?

La aventura de esta entrega nos transporta a un universo de ciencia ficción donde los soldados manejan unidades blindadas de combate conocidas como Vector. Estas máquinas fueron desarrolladas en secreto para reemplazar al antiguo armamento SERD, pero una misteriosa unidad ataca la base donde se entrenan los pilotos.

A partir de ese incidente comienza una historia llena de secretos, personajes particulares y enfrentamientos tácticos. La campaña cuenta con 16 niveles que pondrán a prueba la capacidad de los jugadores para tomar decisiones y dirigir sus fuerzas en el campo de batalla.

Uno de sus elementos más interesantes es la libertad estratégica, pues será posible asignar cualquier unidad Vector a cualquier personaje. Eso permitirá experimentar con diferentes combinaciones para darle a los desafíos de cada misión como se debe.

El clásico tendrá mejoras para facilitar la aventura

La nueva versión de Vixen 357 no se limitará a traducir el juego al inglés. También incluirá diversas funciones de calidad de vida para adaptar la experiencia a las expectativas actuales.

Entre ellas destacan la posibilidad de acelerar la acción y guardar el progreso en cualquier momento. Además, habrá trucos para activar ventajas como vidas infinitas e invulnerabilidad, así como filtros visuales para modificar la apariencia del juego.

La nueva edición también incorporará una galería con ilustraciones, carteles y diseños de la caja original, un detalle atractivo para quienes disfrutan conocer la historia detrás de los lanzamientos clásicos.

¿Cuándo llegará y cuánto costará Vixen 357?

El título estará disponible en formato digital por $5.99 USD. Su estreno está programado para el 23 de octubre, por lo que los interesados podrán disfrutarlo en cuestión de días.

Cabe mencionar que este lanzamiento representa una nueva oportunidad para descubrir una producción que durante décadas estuvo fuera del alcance de buena parte del público occidental.

¿Conocías Vixen 357 o será tu primera oportunidad de jugarlo? ¿Qué otros clásicos del SEGA Genesis te gustaría ver disponibles en Occidente? Cuéntanos en los comentarios.

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