Justo cuando los jugadores buscan una consola para jugar GTA VI, Microsoft anunció que XBOX volverá a subir sus precios. Por medio de un comunicado, las compañías confirmaron que XBOX Series X|S tendrán otro aumento considerable en sus costos por culpa de la crisis de memoria.

La situación es tan grave que XBOX frenará la producción de algunos modelos de sus consolas. La buena noticia es que, ante los continuos aumentos de precio, ofrecerá opciones para que comprar un Series X|S no sea un dolor de cabeza financiero para sus jugadores.

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XBOX Series X|S subirán de precio en agosto, ¿cuánto costarán?

Los jugadores interesados en Series X|S aún tienen algunos meses para ahorrar y adquirir una consola antes de que suban de precio. Los nuevos aumentos se aplicarán a nivel mundial a partir del próximo 1 de agosto. XBOX también anunció que, a partir de este año, dejará de producir consolas de 2 TB, pues el almacenamiento también subió radicalmente de precio.

Ahora bien, ¿de cuánto será el nuevo aumento? XBOX informó que sus consolas de 512 GB, como el modelo base de Xbox Series S, serán $100 USD más caras. Mientras tanto, sus consolas con 1 TB de almacenamiento serán $150 USD más costosas.

De esta forma, el Series S de 512GB costará $499 USD, mientras que el Series X de 1 TB con unidad de disco valdrá $800 USD. La compañía reconoció que se trata de una noticia decepcionante y preocupante, pues sus consolas subieron de precio en Estados Unidos a finales del año pasado. Abajo está la lista completa con los precios actualizados:

Xbox Series S 512GB: $499 USD

Xbox Series S 1TB: $599 USD

Xbox Series X 1TB Digital: $750 USD

Xbox Series X 1TB: $800 USD

¿Por qué las consolas de Microsoft volverán a subir de precio?

El nuevo aumento se debe a que los precios del almacenamiento y la memoria siguen escalando drásticamente. La compañía destacó que el ajuste es indispensable para mantener a flote su negocio de hardware, pues sus consolas se venden con pérdidas.

“Lamentablemente, los precios del almacenamiento y la memoria de las consolas se han multiplicado por más de 2.5 y prevemos que se dupliquen de nuevo para el otoño de 2027. Toda la industria de la electrónica de consumo está lidiando con la actual crisis de componentes, pero los efectos son especialmente duros para las consolas", explicó XBOX.

XBOX aprovechó la oportunidad para recordar que Series S es su sistema más accesible y también dio algunas alternativas para que las carteras de sus jugadores no sufran demasiado.

Las consolas de XBOX serán más caras a partir de agosto

“Compra ahora, paga después” es la respuesta de XBOX a los aumento de precios

Luego de algunas filtraciones, XBOX presentó de manera oficial su nuevo programa “Compra ahora, paga después”, que permitirá a los jugadores adquirir una consola en la tienda de Microsoft y dividir su costo en cuotas sin intereses.

Por otro lado, la compañía anunció que los jugadores que adquieran un Series X|S por medio de Amazon también podrán acceder a promociones de meses sin intereses para tener mayor flexibilidad en los pagos.

XBOX considera que las consolas usadas también son otra opción atractiva para adquirir un Series X|S por un costo menor. Por ello, recomendó a sus jugadores visitar a sus socios minoritas para conocer los nuevos programas de consolas usadas y reacondicionadas.

XBOX ofrecerá programas de financiamiento para adquirir consolas a pagos

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