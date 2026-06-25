XBOX se encuentra en una situación compleja. Aunque el showcase de principios de junio dio esperanza por el futuro de la marca, la realidad financiera de la división de videojuegos es más oscura. Se prevé que, como parte de la reestructuración supervisada por Asha Sharma, haya despidos masivos a lo largo de toda la organización. Y sí, parece que ya hay primeros afectados.

De acuerdo con los informes, en la última semana se registró la salida de al menos una docena de personas de Compulsion Games, el estudio detrás de South of Midnight. Las circunstancias que causaron las aparentes bajas son desconocidas, pero se cree que es un indicador de que los despidos ya empezaron y que pronto podría haber más recortes.

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Los despidos de XBOX comienzan en Compulsion Games

La compañía con sede en Montreal fue fundada en 2009 y es ampliamente conocida por su trabajo en Contrast y We Happy Few. Fue en 2018 cuando Microsoft adquirió al desarrollador, y desde entonces el estudio sólo ha lanzado un videojuego: South of Midnight.

El título de aventuras ambientado en la mitología sureña vio la luz del día en abril de 2025 y, a pesar de que tuvo una recepción mayormente positiva por parte de los jugadores y la crítica, se cree que su rendimiento comercial no estuvo a la altura de las expectativas.

Ahora, y tal como señalan desde el portal Eurogamer, hay registro de que al menos una docena de personas anunciaron su salida de Compulsion Games durante la última semana. Estos informes tienen lugar en medio de los rumores que señalan que Microsoft llevará a cabo una reestructuración que provocará el cierre o la independización de varios equipos de XBOX Game Studios.

Por medio de publicaciones de LinkedIn, numerosos extrabajadores del estudio detrás de We Happy Few y South of Midnight dieron a conocer que ya no forman parte de sus filas y señalaron que buscan nuevas oportunidades laborales. Al menos un exempleado afirmó que fue despedido “inesperadamente”.

Entre los afectados encontramos a Mike Sklavounos, quien se desempeñó como diseñador principal de niveles. Thomas de Rego, exdiseñador principal de juego; Bijan Stephen, guionista y diseñador narrativo; Marc-André Voye, artista técnico; Jasjot Singh, artista sénior; Ines Bouakkaoui, animadora; y Sean M., diseñador de diálogos, anunciaron su salida de Compulsion Games.

De acuerdo con los reportes, al menos otras 5 personas señalan que aún trabajan en el estudio, pero están abiertas a nuevos empleos. Se desconoce si podría haber más despidos a lo largo de las semanas siguientes.

Estudio de South of Midnight sería el primer equipo de XBOX en sufrir despidos

¿Cuáles son los estudios de XBOX que podrían estar en riesgo?

Compulsion Games podría ser sólo uno de los tantos estudios que estarían en la cuerda floja. Además de los desarrolladores detrás de South of Midnight, reportes señalaron que equipos como Ninja Theory y Double Fine también corren peligro.

Aunque cabe la posibilidad de que dichos estudios de XBOX dejen de operar, un reportaje de Bloomberg señaló que las posibles compañías afectadas mantienen negociaciones activas con la administración de Microsoft en un intento de buscar la independización y evitar un cierre definitivo.

Lamentablemente, e incluso si los equipos logran seguir el ejemplo de Toys for Bob y consiguen separarse de Microsoft, se prevé que haya numerosos despidos y recortes.

Los despidos masivos de XBOX ya habría comenzado con las bajas en Compulsion Games

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