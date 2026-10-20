Los jugadores japoneses ya eligieron cuáles son los videojuegos que más esperan y hay buenas noticias para los fans de Nintendo. Una nueva encuesta de Weekly Famitsu reveló que The Legend of Zelda: Ocarina of Time continúa en la cima de la clasificación, mientras que Pokémon Winds/Waves se mantiene muy cerca de arrebatarle el liderato.

Como seguramente sabes, el mercado japonés suele mostrar preferencias diferentes a las de Occidente. Por ello, los rankings de la popular revista permiten conocer qué franquicias generan mayor expectativa entre los jugadores de ese territorio y cómo cambian sus intereses con el paso de las semanas.

En esta ocasión, los votos se recibieron entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. Los resultados mantienen a Nintendo Switch 2 como protagonista de los primeros puestos, aunque PlayStation 5 también consiguió colocar varios títulos entre los favoritos del público.

¿Cuáles son los juegos más esperados en Japón?

La lista de esta semana incluye 5 títulos para Nintendo Switch 2, 1 para Nintendo Switch y 4 para PlayStation 5. Además, Persona 4 Revival sorprendió al superar a Persona 6 en la clasificación.

Estos son los juegos más deseados en Japón:

[Switch 2] The Legend of Zelda: Ocarina of Time [Switch 2] Pokémon Winds/Waves [PS5] Persona 4 Revival [PS5] Persona 6 [PS5] Final Fantasy VII Revelation [PS5] Grand Theft Auto 6 [Switch 2] Dragon Quest Monsters: The Withered World [Switch] Dragon Quest Monsters: The Withered World [Switch 2] Xenoblade Genesis [Switch 2] Final Fantasy Resonance

Zelda: Ocarina of Time sigue siendo el rey en popularidad

Como pudiste observar, The Legend of Zelda: Ocarina of Time volvió a conseguir el primer puesto. El clásico de Nintendo sigue confirmando que la aventura de Link mantiene el interés de los jugadores japoneses, quienes sólo deben esperar hasta el 5 de noviembre para regresar a Hyrule.

Por otro lado, el segundo lugar fue para Pokémon Winds/Waves, los próximos juegos principales de la popular serie de The Pokémon Company. Las entregas están previstas para 2027 y llegarán en exclusiva a Nintendo Switch 2.

Finalmente, el tercer puesto quedó en manos de Persona 4 Revival, que consiguió superar a Persona 6 en las preferencias. El remake desarrollado por ATLUS continúa despertando interés entre los fans de los JRPG, mientras que el próximo capítulo principal de la saga también se mantiene entre los favoritos y quedó en cuarto lugar.

¿Cuál de estos juegos esperas con más emoción? ¿Crees que Pokémon Winds/Waves conseguirá recuperar el primer lugar? Cuéntanos en los comentarios.

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