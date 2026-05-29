Bungie está CONDENADO… y Marathon podría destruir al estudio

temporada 11, Episodio 38

¡La situación de Bungie podría ser mucho peor de lo que imaginábamos! Nuevos reportes aseguran que Destiny 2 entrará en modo mantenimiento, no habrá Destiny 3 en el futuro cercano y Bungie enfrentaría una nueva ola de despidos masivos mientras Sony concentra todos sus recursos en Marathon. El problema es enorme: Sony pagó $3,600 millones de dólares por Bungie esperando convertirlo en una máquina de juegos como servicio… pero las cosas no salieron como planeaban. Destiny 2 no generó el dinero suficiente para justificar la inversión, varios proyectos fueron cancelados y ahora Marathon carga con expectativas imposibles.

  • Bungie está CONDENADO… y Marathon podría destruir al estudio
    Episodio 38

    Bungie está CONDENADO… y Marathon podría destruir al estudio

    ¡La situación de Bungie podría ser mucho peor de lo que imaginábamos! Nuevos reportes aseguran que Destiny 2 entrará en modo mantenimiento, no habrá Destiny 3 en el futuro cercano y Bungie enfrentaría una nueva ola de despidos masivos mientras Sony concentra todos sus recursos en Marathon. El problema es enorme: Sony pagó $3,600 millones de dólares por Bungie esperando convertirlo en una máquina de juegos como servicio… pero las cosas no salieron como planeaban. Destiny 2 no generó el dinero suficiente para justificar la inversión, varios proyectos fueron cancelados y ahora Marathon carga con expectativas imposibles.
  • ¿PS5 Pro en $700 USD? No lo vale... ¡Mejor una PC!
    Episodio 37

    ¿PS5 Pro en $700 USD? No lo vale... ¡Mejor una PC!

    Con un precio de $700 dólares, sin lector de discos, ni stand… sin juegos de lanzamiento anunciados y sin una reducción de precio para su hermana de $500 dólares. ¿Qué está pasando con Sony? Y más importante, ¿qué está pasando con la industria? Vamos por partes.

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