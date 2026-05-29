Bungie está CONDENADO… y Marathon podría destruir al estudio

temporada 11, Episodio 38

¡La situación de Bungie podría ser mucho peor de lo que imaginábamos! Nuevos reportes aseguran que Destiny 2 entrará en modo mantenimiento, no habrá Destiny 3 en el futuro cercano y Bungie enfrentaría una nueva ola de despidos masivos mientras Sony concentra todos sus recursos en Marathon. El problema es enorme: Sony pagó $3,600 millones de dólares por Bungie esperando convertirlo en una máquina de juegos como servicio… pero las cosas no salieron como planeaban. Destiny 2 no generó el dinero suficiente para justificar la inversión, varios proyectos fueron cancelados y ahora Marathon carga con expectativas imposibles.