PlayStation SE HUNDE : 🐀🐀 huyen del barco

temporada 2025, Episodio 27

¿Sony está perdiendo la confianza en el futuro de PlayStation? Poco después del polémico anuncio sobre el abandono de los juegos físicos, varios ejecutivos e inversionistas de Sony vendieron una parte importante de sus acciones, incluyendo el CEO Hiroki Totoki. El movimiento coincide con un momento complicado para la compañía: críticas por el formato físico, demandas, llamados al boicot y un mercado de consolas que enfrenta enormes desafíos.

  • PlayStation SE HUNDE : 🐀🐀 huyen del barco
    Episodio 27

    PlayStation SE HUNDE : 🐀🐀 huyen del barco

    ¿Sony está perdiendo la confianza en el futuro de PlayStation? Poco después del polémico anuncio sobre el abandono de los juegos físicos, varios ejecutivos e inversionistas de Sony vendieron una parte importante de sus acciones, incluyendo el CEO Hiroki Totoki. El movimiento coincide con un momento complicado para la compañía: críticas por el formato físico, demandas, llamados al boicot y un mercado de consolas que enfrenta enormes desafíos.

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