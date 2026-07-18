PlayStation SE HUNDE : 🐀🐀 huyen del barco

PlayStation SE HUNDE : 🐀🐀 huyen del barcotemporada 2025, Episodio 27
¿Sony está perdiendo la confianza en el futuro de PlayStation? Poco después del polémico anuncio sobre el abandono de los juegos físicos, varios ejecutivos e inversionistas de Sony vendieron una parte importante de sus acciones, incluyendo el CEO Hiroki Totoki. El movimiento coincide con un momento complicado para la compañía: críticas por el formato físico, demandas, llamados al boicot y un mercado de consolas que enfrenta enormes desafíos.
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