Juegos de STAR FOX ordenados Del Peor al Mejor

temporada 2026, Episodio 1

Star Fox fue durante años una de las franquicias más importantes de Nintendo. Innovó con gráficos revolucionarios, presentó personajes inolvidables como Fox McCloud, Falco, Peppy y Slippy, y se convirtió en un referente de la acción espacial. Sin embargo, con el paso del tiempo, la saga perdió protagonismo hasta prácticamente desaparecer. Con el regreso de Star Fox en Nintendo Switch 2, es el momento perfecto para mirar atrás y responder una pregunta: ¿cuál es el mejor juego de toda la franquicia?