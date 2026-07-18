El futuro DA MIEDO: pierdes tu cuenta y también TODOS tus juegos... ya ocurrió | LEVEL UP SHOW

temporada 2026, Episodio 108

¡Bienvenido a LEVEL UP SHOW! El futuro del gaming está cambiando más rápido de lo que muchos esperaban. Tras el anuncio de PlayStation de abandonar los juegos físicos a partir de 2028, un reconocido analista asegura que el formato físico estaba condenado a desaparecer y que, con el tiempo, las críticas se olvidarán. También analizamos el caso de un jugador que perdió toda su biblioteca digital de Xbox y 25 años de información después de un hackeo, el debate sobre quién es realmente dueño de los videojuegos digitales, la iniciativa de China para proteger los bienes digitales e incluso permitir que puedan heredarse, y la denuncia que legisladores mexicanos preparan contra PlayStation por posibles prácticas monopólicas.

  • El futuro DA MIEDO: pierdes tu cuenta y también TODOS tus juegos... ya ocurrió | LEVEL UP SHOW
    Episodio 108

    El futuro DA MIEDO: pierdes tu cuenta y también TODOS tus juegos... ya ocurrió | LEVEL UP SHOW

    ¡Bienvenido a LEVEL UP SHOW! El futuro del gaming está cambiando más rápido de lo que muchos esperaban. Tras el anuncio de PlayStation de abandonar los juegos físicos a partir de 2028, un reconocido analista asegura que el formato físico estaba condenado a desaparecer y que, con el tiempo, las críticas se olvidarán. También analizamos el caso de un jugador que perdió toda su biblioteca digital de Xbox y 25 años de información después de un hackeo, el debate sobre quién es realmente dueño de los videojuegos digitales, la iniciativa de China para proteger los bienes digitales e incluso permitir que puedan heredarse, y la denuncia que legisladores mexicanos preparan contra PlayStation por posibles prácticas monopólicas.

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