¡XBOX SE DESMORONA! Se acabaron las palabras dulces de Asha Sharma | LEVEL UP SHOW

temporada 10, Episodio 36

Xbox atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia. Un nuevo reporte asegura que estudios como Ninja Theory, Double Fine y Compulsion Games estarían a punto de cerrar por lo que buscarían independizarse de Microsoft para evitar despidos, todo esto mientras continua una importante reestructuración dentro de la división. Pero eso no es todo: la estrategia de exclusivos anunciada durante el Xbox Games Showcase 2026 podría revertirse, lo que abriría la puerta para que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution lleguen a PS5 tras su lanzamiento inicial. Además, nuevos rumores indican que Bungie enfrentaría una nueva ola de despidos masivos tras el final del contenido de Destiny 2 y la complicada situación de Marathon.