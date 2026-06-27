¡CÓBRANOS LO QUE QUIERAS! Rockstar sigue escondiendo el precio de GTA VI | SPEEDRUN

¡Lunes de SPEEDRUN! Esta semana: la industria de los videojuegos explotó con reportes que aseguran que varios estudios de XBOX, incluyendo Double Fine, Compulsion y Ninja Theory, estarían negociando su independencia para evitar posibles cierres. Además, nuevos rumores apuntan a más despidos, reestructuraciones y cambios internos que podrían afectar incluso a equipos que parecían estar completamente seguros.

ADVERTISEMENT

Acerca del autor

Staff LevelUp

Comentarios

Inicia sesión desde el menú superior para dejar un comentario.

    Sé el primero en comentar.

    Nuestros programas

    /shows/lo-bueno-lo-malo-y-lo-meh/
    /shows/speedrun/
    /shows/top-5/
    /shows/especiales/

    ADVERTISEMENT