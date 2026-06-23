¡SE ACABÓ! Los juegos como servicio están COLAPSANDO

¿Estamos viendo el final de la fiebre por los juegos como servicio? Después de una década dominada por Battle Pass, microtransacciones, temporadas y experiencias online, el Summer Game Fest 2026 dejó una señal muy clara: los juegos single-player volvieron a convertirse en los protagonistas. En este video analizamos por qué PlayStation, Xbox, SEGA, Capcom y otras compañías parecen estar alejándose del modelo de los juegos como servicio, qué provocó el colapso de tantos proyectos millonarios como Concord, Marathon, Suicide Squad y otros, y si Fortnite, Roblox y los títulos multijugador realmente perdieron el control de la industria. También hablamos del enorme costo de desarrollar un live service, el cambio en los hábitos de los jugadores, el regreso de las experiencias para un solo jugador y por qué títulos como GTA VI, Resident Evil, Persona 6, Gears of War: E-Day, God of War, Zelda y muchos más representan el futuro inmediato del gaming. ¿La burbuja de los juegos como servicio finalmente explotó? ¿O simplemente estamos entrando en una nueva etapa para la industria? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.