Los Roguelike son un género que cada día gana más popularidad porque nos dan títulos increíbles llenos de grandes desafíos. Sus historias suelen contarse mediante un estilo único representado en ese bucle de fallar y repetir hasta lograr nuestro objetivo principal: derrotar a la amenaza que se encuentra al final de cada recorrido.

Realm of Ink es un nuevo juego desarrollado por Leap Studio, con el apoyo de 4Divinity (quienes publicarán títulos como Black Myth: Wukong). Este desarrollador ubicado en China nos brinda su primer juego que muestra la gran pasión del equipo y la ambición de ofrecer un producto de calidad, con un sello que lo distinga claramente de los demás.

Como Hades, pero de la cultura asiática

Realm of Ink es un Roguelike de acción con un claro estilo artístico propio. Desde el primer minuto te das cuenta de que los diseños de personajes y de ambientes están confeccionados a mano y con un toque similar al del anime, en los que casi se notan los trazos del pincel y la tinta propios del estilo tradicional asiático.

La mitología china está en todos lados: desde el diseño de los NPC, enemigos y jefes hasta los objetos, lo que da una probada de esta rica cultura con gran legado histórico. Durante nuestra aventura visitaremos diferentes locaciones sencillas pero llenas de detalles; podremos ver desde peces y algas moviéndose en el fondo del agua hasta un denso bosque de bambú que casi se siente vivo.

Realm of Ink toma una fuerte inspiración de Hades, uno de los títulos indie más sobresalientes del mercado y fue nominado al GOTY. Por ejemplo, tomar el control del personaje es muy similar, pero Leap Studio puso su sello personal con variantes únicas para que el combate se desarrolle de forma distinta en cada intento por llegar al final y derrotar al Libro de los Espíritus.

¿Lo mismo pero mejor?

A simple vista, Realm of Ink parece un clon más de Hades (como el fatídico TMNT: Splintered Fate), pero en realidad tiene un estilo único y algunas variaciones que a continuación te platicaré sin hacer spoilers de la aventura que te espera.

En Realm of Ink tomas el rol de Carmesí, a quien acompaña la inseparable Tintalma. Durante el recorrido encontrarás maneras de simplificar la aventura, como las Gemas de Tinta, los elixires y las reliquias.

Las Gemas de Tinta dan habilidades, como aventar una bola de fuego, invocar un oni para que destruya a tus adversarios o dispersar una nube de veneno, pero hay más. Las reliquias otorgan ayudas para mejorar tus capacidades y aplicar diferentes tipos de daño, como bonificaciones de daño de área, reducción de los tiempos de carga de las habilidades o más daño para Tintalma. Finalmente, los elixires dan mejoras permanentes en el daño, la cantidad de puntos de salud o aumentan el porcentaje de daño crítico.

Cada vez que tengas 2 Gemas de Tinta diferentes, Tintalma tomará una forma nueva llamada “Tintanimal”, que te ayudará a combatir. La combinación de las gemas es la que provoca la forma que adopta tu compañero, que también mejora sus habilidades, tipo de daño elemental y habilidad única.

El desarrollo de la aventura es claro y directo: apareces en el primer escenario y cada vez que despejes 5 salas de enemigos encontrarás un cuarto de descanso. Ahí habrá varios NPC que te ayudarán en la travesía: la clásica tienda donde venden reliquias, una cocina donde podrás curarte y obtener mejoras para los próximos encuentros, y una zona donde podrás incrementar la rareza de tu Gema de Tinta.

Después de pasar por la sala de descanso, pelearás contra un enemigo élite, algo así como un minijefe. Al derrotarlo, recibirás un botín para continuar hasta llegar a la sala del jefe del área.

Cuando derrotes a un jefe de área obtendrás divisas para adquirir mejoras permanentes, que compras al terminar un ciclo del juego, ya sea porque sufriste una derrota o porque saliste victorioso. Es entonces cuando llegas a la casa del Zorro, que funciona como el nexo principal del juego, pues ahí mejoras a tu personaje para que sea más fácil sortear cada intento o desbloquees nuevos aspectos.

Los aspectos que encontrarás funcionan como si fuera un arma nueva desbloqueada, ya que cada uno tiene estilo de juego propio. Hay 11 tipos de armas, cada una con características únicas; por ejemplo, hay uno donde peleas con fichas de Go, otro donde tu arma principal es un palo de bambú y uno más donde disparas plumas que salen de tu cuerpo. La variedad es suficiente para experimentar y encontrar la que más te agrade.

Lamentablemente, la historia en el juego es casi inexistente. Las pláticas con los NPC aportan muy poco y hasta repiten el mismo texto. Incluso después de conseguir los 6 finales, no sabes por qué estás en la aventura o por qué derrotaste a los enemigos; sólo tienes un poco de idea si lees el trasfondo de cada personaje, pero nada relevante.

¿Demasiado difícil?

Durante nuestra visita por Realm of Ink realmente no encontramos un reto alto, algo raro si pensamos que la dificultad es una de las características de los roguelike. Sabemos que crear un juego de estos perfectamente balanceado es difícil y para muchos más bien es algo injusto y por eso siempre es tema de discusión, pero Realm of Ink da demasiadas ayudas para facilitar la travesía, y eso le resta atractivo.

Hay 7 niveles de dificultad, y cada uno añade algún tipo nuevo de “reto” en los enemigos; por ejemplo, más armadura, más vida o más cantidad, pero la posibilidad de adquirir mejoras entre cada sala facilita muchísimo la aventura.

Otro aspecto que distingue a los títulos de este género es el cuidado de los puntos de salud, algo irrelevante en esta entrega. Aquí, encontrarás por todos lados formas de curar la vida perdida para entrar 100% recuperado y armado en cada pelea contra los élites o jefes.

Lo más retador fue jugarlo en su máxima dificultad, llamada “Pincel de dragón”. Aun así, pudimos derrotar a todos los adversarios con mucha facilidad, porque los ataques son exactamente los mismos.

Faltan más propuestas como ésta

Haciendo un balance, pienso que Realm of Ink es una propuesta que vale la pena visitar y tener en tu biblioteca. Es un título lleno de acción, con un estilo artístico único, donde pasarás un mínimo de 20 horas de diversión por un módico precio.

Tomar inspiración de un título grande o popular siempre puede resultar en un producto agradable, y por eso siempre recomiendo acercarse a la industria independiente, que muchas veces se arriesga a crear productos únicos con el sello de sus desarrolladores.

Realm of Ink ya está disponible para Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC. Sigue este enlace para ver toda nuestra cobertura de este título.