Xbox revela las esperadas insignias personalizadas de Gamerscore: las consolas tendrán nueva pantalla de inicio y más novedades en la siguiente actualización

Asha Sharma sorprendió a los fans con las mejoras que vienen para la experiencia de usuario

Lo prometido es deuda para Asha Sharma. Hace unas semanas, la nueva jefa de Xbox aseguró que venían cambios y mejoras para la experiencia de usuario y algunas de las novedades están inspiradas en los deseos de la comunidad. Ya que el trabajo de la ejecutiva busca ser rápido y efectivo, fue cuestión de tiempo para que llegaran noticias importantes.

Tal como se anunció recientemente, vienen una serie de cambios para los usuarios de Xbox Series X|S y también un ajuste en el sistema de Gamerscore que fue pedido por los jugadores desde hace mucho tiempo.

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Xbox tendrá nuevas insignias personalizadas de Gamerscore

Xbox lanzó la versión de prueba de su siguiente actualización para los miembros del programa Insider. Por si no lo sabes, aquellos que forman parte de este programa reciben el update antes del resto de usuarios como parte de un proceso de retroalimentación. Si todo sale bien, Microsoft lanza la actualización para el resto de los jugadores.

Como parte de este update, Xbox entregará las muy esperadas insignias personalizadas para el Gamerscore de cada usuario. Anteriormente, solo había un símbolo y la calificación obtenida por el jugador tras superar cualquier cantidad de juegos y obtener logros.

Esta vez, habrá insignias diferentes según la meta que se alcance. Inician en los 1000 puntos y siguen hasta los 5 millones o más. Conforme se avanza, el diseño es más atractivo, acorde con el tiempo que invirtió el jugador y la calificación que obtuvo durante su experiencia de juego:

“Los jugadores ahora ganarán nuevas insignias escalonadas que reflejan vuestra puntuación de Gamerscore de por vida, dándonos una forma fresca de mostrar tu camino en Xbox. Estas insignias aparecen en tu perfil y en la Guía, facilitando la visibilidad de tu historial de logros con un simple vistazo. A medida que tu Gamerscore total crece, tu insignia evoluciona contigo, reflejando cada hito en el camino”.

Las nuevas insignias personalizadas de Xbox

La nueva pantalla de inicio y otras novedades

La nueva actualización de Xbox también integrará para todos los usuarios la nueva pantalla de inicio en las consolas Series X|S. Hace unos días, Asha Sharma compartió la nueva secuencia que dará la bienvenida a los jugadores cuando enciendan su hardware y estén listos para jugar.

New boot up coming next Wednesday. Sound on! pic.twitter.com/9HHrZHwjpH — Asha (@asha_shar) May 6, 2026

Finalmente, Microsoft reveló una nueva función para gestionar contenido según la vía de acceso. Esto es, que los jugadores podrán acceder a sus juegos y aplicaciones según su categoría, como juegos propios, compartidos y disponibles en otros dispositivos:

“Los nuevos filtros facilitan separar los juegos que posees de los que compartes contigo e identificar los títulos instalados de aquellos a los que ya no tienes acceso. Ya sea que cambies de dispositivo o cambies de consola, ahora queda más claro qué hay en tu biblioteca y qué es realmente jugable”.

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