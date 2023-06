Poco a poco, Black Desert Online ha logrado posicionarse como uno de los MMO más queridos de Occidente. Con una propuesta amigable, enganchante y encantadora, Pearl Abyss demuestra que hay espacio para propuestas que no se llaman World of Warcraft o Final Fantasy XIV.

Ahora, Black Desert Online está listo para enamorar a veteranos y nuevos jugadores con el estreno de Land of the Morning Light. Esta nueva expansión hace crecer el mundo de Black Desert Online con un nuevo mundo, más historias y mucha magia.

Un nuevo capítulo para Black Desert Online

Para empezar lo primero que tenemos que revisar es… ¿Qué es Land of the Morning Light? Se trata de la más reciente expansión para Black Desert Online (¡qué sorpresa! ¿verdad?) la cual nos transporta a la Tierra de la Luz de la Mañana, una enorme isla inspirada profundamente en algunas fábulas del folklore de Corea del Sur, así como en el periodo medieval Joseon.

Para crear este nuevo mundo, Pearl Abyss colaboró con 20 instituciones de Corea del Sur entre las que se encuentran el Museo Nacional de Corea y la Organización de Turismo de Corea. No voy a pretender ser un experto en cultura coreana y voy a evitar cualquier intento de decir si el contenido resulta ser fiel o no. Lo que sí puedo decir es que se nota el enorme empeño que se puso en esto. Land of the Morning Light nos presenta un mundo hermoso, el cual tiene una belleza que se extiende más allá de sus paisajes y edificios.

A lo que voy es que cuenta con varias historias que saben explotar el folclore en el que se inspiran para crear historias que resultan enganchantes para una audiencia moderna e internacional. Land of the Morning Light no quiere darte una clase de historia ni de mitología, lo que hace es transformar fábulas clásicas en historias que te dan ganas de conocer. Con esto nos volvemos testigos de narrativas repletas de empatía que exploran temas como avaricia y sacrificio, así como las formas en las que influyen en las dinámicas humanas. Si bien la forma en la que se cuenta es estándar de los MMO.

La cultura de Corea del Sur da vida a Land of the Morning Light

En mis horas con Land of the Morning Light me sentí inmerso en sus historias. Esto fue posible gracias, en parte, a que presenta una progresión no lineal que me permitió sentir que tomaba mi propio camino. Claro que la narrativa mantiene cierta estructura para funcionar, pero el evitar estar atado a un solo camino me permitió explorar y conocer a mi paso. Puede parecer un detalle pequeño, pero fue fabuloso poder conocer el mundo sin estarme preocupando por seguir una lista de objetivos desde el primer segundo. Eso sí, las estructuras de las misiones es como lo que ya conoces de Black Desert Online y otros MMO.

Una de las estrellas de Land of the Morning Light son las batallas contra jefes. Se trata de enfrentamientos nuevos contra enemigos míticos que presentan diferentes niveles para que así puedan ser enfrentados por jugadores de todo nivel, así como por individuos y grupos. Se trata de jefes bien diseñados, con una apariencia imponente, así como patrones de ataques destinados para hacerte mostrar lo mejor de tus habilidades ofensivas y defensivas. Me parece que se trata del elemento que más le va a agradar a los jugadores veteranos y que van a estar dispuestos a derrotarlos en más de una ocasión; en especial gracias a los materiales que entregan como recompensas. La mala noticia es que algunos sólo se pueden enfrentar una cantidad de veces establecidas por semana, así que usarlos para farmear no es opción.

Algo que me llamó mucho la atención de Black Desert Online es que está diseñado para entretener a los veteranos y a los novatos. No es raro que para disfrutar las nuevas en Black Desert Online tienes la opción de elegir Land of the Morning Light y enfrentar todo su contenido desde el nivel 1.

Otra razón por la que se siente como un contenido apropiado para novatos es que no necesitas ser un conocedor del lore de Black Desert Online para entender qué estás haciendo. Claro que lo que sucede en esta isla está conectado con el resto del mundo, pero también se puede disfrutar sin problemas como historias independientes; eso sin contar que un flashback te cuenta la historia hasta ese punto. Con esto, es una buena manera para meter los pies al agua y descubrir si lo que ofrece Black Desert Online es para ti. Eso sí, en caso de que tengas el tiempo para hacerlo, te recomendamos que mejor inicies el juego desde la Ancient Stone Chamber para así disfrutar toda la experiencia que ha enamorado a miles.

Hasta ahora he soltado muchas flores para Land of the Morning Light y es que es una expansión con mucha calidad; sin embargo, la realidad es que no es perfecta. Uno de sus principales problemas es que carga con un pecado de Black Desert Online al ser un juego que tiene mucho por hacer, pero que al mismo tiempo tiene momentos en el que se siente vacio. Suena contradictorio, así que déjame explicar a qué me refiero: En Land of the Morning Light encontrarás misiones principales, así como contenido secundarios que abundan a montones. También conocerás nuevos lugares y tendrás batallas contra jefes. El contenido es abundante entonces, ¿cuál es el problema? Que se siente estéril en el desplazamiento de un punto al otro. Hubo varias ocasiones en las que me movía hacia un lugar sin toparme con nada. Esto hacía que la opción de movimiento automático fuera ideal. Claro que es mejor eso a que el desplazamiento resulte tedioso, pero debo admitir que por momentos me sacó de la inmersión que con tanto cuidado logró conseguir Pear Abyss. Asimismo, llama la atención la ausencia de zonas de grinding. Era algo que ya esperábamos porque Pearl Abyss así lo confirmó en los materiales prelanzamientos de Land of the Morning Light, pero aún así me queda un sabor amargo en la boca. Hubiera sido genial renovar un poco la experiencia entregando un nuevo punto para conseguir experiencia y dinero. Ni hablar, habrá que ver si eso cambia con una futura actualización.

Es una expansión con emocionantes enfrentamientos

Déjate conquistar por la magia del folclore coreano

En términos generales, Land of the Morning Light es precisamente lo que esperaba de una expansión para Black Desert Online. Sí, tal vez no hace lo suficiente como para solucionar algunos de los pecados más grandes que el MMORPG carga desde hace tiempo. Dicho esto, también sabe explotar sus fortalezas para entregar una aventura memorable y encantadora.

Con esto, Land of the Morning Light resulta ser un contenido imprescindible para los veteranos de Black Desert Online los cuales, a estas alturas, seguramente ya llevan varias horas de juego y se dejaron atrapar por su magia. No es que revolucione el MMORPG, pero sí hace lo suficiente como para ser contenido que vale mucho la pena visitar ya sea por la inmersión que ofrece en su historia o por sus intensas batallas contra jefes. Por otro lado, también resulta ser un muy buen punto de entrada para aquellos novatos que se sientan un poco intimidados por todo lo que hay en el continente central de Black Desert Online y prefieren algo que se sienta más pequeño y encapsulado.

Si tienes ganas de engancharte con un MMO y pasar horas viviendo el folclore de Corea del Sur con Black Desert Online: Land of the Morning Light no te vas a equivocar. Una experiencia que vale la pena conocer y experimentar por horas.

