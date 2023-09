Fue en 2021 cuando Round8 Studio y Neowiz Games mostraron Lies of P por primera vez. Han pasado 2 años desde entonces y ahora todos los interesados pudimos ponerle las manos encima a una entrega con muy altas expectativas que prometía representar de forma digna a los soulslike.

Lies of P sorprende con varios elementos característicos del género a tal grado de que su atmósfera puede recordar a juegos como Bloodborne. La nueva versión en la historia de Pinocho es interesante y fue buena decisión evitar experimentos innecesarios para sorprender con el resultado. ¿El título está a la altura? Te invitamos a conocer sus mejores aspectos y otros que podrían pulirse.

UNA HISTORIA DE PINOCHO EN UN MUNDO OSCURO QUE NO DEJA DE SORPRENDER

En un inicio pensé que utilizar a Pinocho y Gepetto en el juego era solamente una forma de llamar la atención y que todo se desarrollaría en un mundo que nada tiene que ver con los personajes. Sin embargo, estaba completamente equivocado y me encontré con una historia que se puede considerar como uno de los puntos clave de la entrega.

Sí, la trama es una nueva versión de la novela de Pinocho que guarda las bases de lo que conocemos. No obstante, todo sucede en una región en decadencia que está invadida por títeres que han despertado y hacen su voluntad. Esto a pesar de que cuando fueron creados les grabaron 4 reglas (similares a las leyes de la robótica de Isaac Assimov): obedecer a los humanos, satisfacer sus necesidades, nunca dañarlos y nunca mentir.

Una vez que el juego me mostró esa intro, lo que más me gustó es que me mandaron a la “guerra” de inmediato y solamente me dijeron que Gepetto estaba desaparecido y que debía encontrarlo. Entonces, no tardé mucho en iniciar mi aventura y experimentar una propuesta donde dan oportunidades para mentir o decir la verdad. Se me hizo interesante este aspecto, ya que hay ocasiones en las que no estuve seguro de qué hacer y debía analizar muy bien la situación para elegir un camino. ¿Por qué es importante esto? Porque al avanzar en la historia sientes las consecuencias de tus acciones y te estarás acercando a un final que puede variar de acuerdo a ellas. Si alguien pensaba que la historia no era importante en los soulslike, que lo piense de nuevo.

Conoce una nueva versión de Pinocho

LOS COMBATES SON INTENSOS Y DESAFIANTES PERO CON MECÁNICAS SENCILLAS

Ahora bien, uno de los aspectos que más quieren conocer los jugadores sobre un juego de este tipo es precisamente su gameplay y vaya que hay mucho qué decir. Desde un inicio me encontré con una jugabilidad similar a entregas anteriores del género, insisto con Bloodborne, donde pude gozar cierta velocidad en el movimiento y hasta tuve ese porcentaje de vida recuperable después de recibir un golpe.

Debo confesar que en un principio me confundí con las opciones que se tenían en batalla y, al no dominarlas, los jefes me recibían como si fuera una barra de mantequilla en un desierto. Por fortuna, sólo fue cuestión de práctica para saber manejar cada ataque, ataque especial, la cobertura y esquivar de forma perfecta para no recibir daño, y mi sufrimiento en las peleas fue disminuyendo considerablemente.

Además, debo hablar sobre los atributos que tiene el personaje, que como podrás imaginar son prácticamente los de siempre en los souls, por lo que encontré Vitalidad, Aguante, Peso, Técnica y Motricidad, entre otros, y cada uno de ellos con la oportunidad de mejorarlos y facilitarte las cosas. En mi caso, decidí esperar un poco para conocer mis fortalezas y debilidades y, con base en ello, dediqué grandes cantidades de Ergo (la moneda que se usa en el juego) a donde me hacía más falta.

Lies of P es un juego tipo souls y eso en automático le da una muy elevada dificultad. Si crees que al iniciarlo pasarás un día de campo junto a Pinocho, estás muy equivocado aunque seas un experto en el género. Puedo decir que es uno de los títulos más difíciles que he jugado.

Es fundamental entender los controles para tener posibilidad de salir victorioso en cada batalla. Si no aprovechas los apoyos que tienes, por más mínimos que sean, pasarás algunos momentos demasiado intensos. Esta situación me hizo recorrer los menús del juego (que se me hicieron más sencillos de lo que esperaba) para “estudiar”, por ejemplo, los objetos que había recolectado y saber de qué forma me ayudarían cuando fuera necesario (hay para equipar, consumibles y arrojadizos).

Por supuesto que todo el apoyo que tuve con objetos no fue suficiente y debí combinarlos con una buena arma y sus respectivas mejoras. Además, traté de perfeccionar los bloqueos antes de cada ataque de enemigos, ya que siempre me hacían daño a menos que hiciera un bloqueo perfecto, el cual me permitía contraatacar.

Sin embargo, y como parte de la curva de aprendizaje que tuve en mi experiencia, puedo decir que la mejor defensa en el juego es el ataque. Debido a esto, tuve que aprender los movimientos de cada jefe para poder esquivar sus ataques, acercarme y atacar intensamente a sus espaldas.

Hablando precisamente de los jefes, cada uno de los enfrentamientos fue muy agitado y debí tener nervios de acero para no cometer algún error que me costara la partida. Un punto que me gustó, y que abre la puerta a jugadores menos acostumbrados a la dificultad de los souls, es que antes de cada batalla principal está la oportunidad de invocar a un espectro, quien ayuda en la pelea, y se convierte en un gran soporte. Claro, esto es opcional y depende de cada jugador decidir si lo usa o no.

A pesar de que la batalla en sí contra los jefes principales fue el reto que tuve que superar en cada escenario, hay un aspecto que lo hizo incluso más complicado: las boss runs. Como te podrás imaginar, Lies of P no es tan bondadoso como para ponerte un checkpoint justo antes de un jefe, sino que lo hace un poco alejado y con varios enemigos de por medio que buscan debilitarnos antes de la gran batalla. Debido a esto, debí tener mucha paciencia y habilidad para iniciar desde los mencionados checkpoints, aquí conocidos como Stargazers, para avanzar y llegar hasta el jefe lo menos dañado posible y con los objetos al máximo.

En cuanto a la frecuencia de enemigos relevantes que me encontré durante mi recorrido, me sorprendió que el juego da muy pocos momentos de relajación, ya que además de los jefes “grandes”, hay otros medianos que pueden aparecer en cualquier lugar, como unas marionetas metálicas de policía, otras similares a simios y hasta humanos que quieren acabar con la amenaza de estas criaturas y que me vieron a mi como enemigo.

Todos estos elementos hacen que Lies of P se convierta en un verdadero desafío que tal vez no sea apto para todos, pero sí uno de los favoritos para los que quieren probar sus capacidades.

Los jefes del juego serán un verdadero reto

EL CATÁLOGO DE ARMAS Y SUS MEJORAS SON DIGNAS DE MENCIÓN

Otro punto a favor del juego y su gameplay es la variedad de armas que tiene, ya que gracias a ello se abre un gran abanico de opciones que gustará a los más expertos. Cada arma que encontré tenía sus propias habilidades y hasta es posible modificarlas sustituyendo el mango con la hoja, lo que aumenta las posibilidades que se adaptan a cualquier estilo de juego.

Existen armas rápidas, pesadas que dan golpes críticos y hasta de corto y largo alcance (mis favoritas), todas ellas con los llamados espacios de Fábula que se van llenando cada que se da un golpe y que una vez completos me permitieron hacer ataques especiales, mejorar la ofensiva temporalmente y otras opciones defensivas. Lo mejor de todo es que es muy fácil conseguirlas, ya que se encuentran en el camino y otras se pueden comprar.

Si eso no fuera suficiente, Pinocho tiene un brazo mecánico que ayuda en muchos momentos. Esta opción me recordó al brazo lleno de habilidades que Link recibe en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aunque en Lies of P no se trata de uno solo. Gracias a esto, pude conseguir varios de ellos que fui intercambiando según mi necesidad, como uno que da golpes sencillos, uno eléctrico, un lanzallamas y hasta uno tipo gancho al más puro estilo de Scorpion y su “Get over here” en Mortal Kombat.

Decide bien el tipo de arma usarás en cada ocasión

LOS ESCENARIOS PODRÍAN MEJORAR PARA ENGRANDECER LA EXPERIENCIA

Creo que es muy difícil que un juego pueda cumplir en todos los aspectos y Lies of P es un buen ejemplo. Tal como mencioné anteriormente, la entrega es una gran propuesta con muchos puntos a favor. No obstante, la falta de interacción en los escenarios es, en mi opinión, el lado débil del juego.

Sí, hay algunas opciones que encontré en mi camino, como unas puertas en los alrededores que al abrirlas me dieron atajos, misiones secundarias que invitan a explorar un poco más cada zona y hasta notas repartidas que dan tips y datos del lore. Sin embargo, a veces sentí que los escenarios eran como unas pinturas que se ven impresionantes, pero que no puedo tocar ni usar; están presentes pero no sirven para nada más que adornar.

Me hubiera gustado que cada calle de Krat tuviera más opciones interactivas para mejorar la experiencia. Tristemente, parece que esta situación con los escenarios es una de las razones por las que el juego se convierte en uno bastante lineal y no invita tanto a la exploración.

Hay algunas misiones secundarias que encontrarás a tu paso

¿LIES OF P MERECE TU TIEMPO?

Lies of P es, sin duda, uno de los juegos más difíciles que he jugado. El desafío es tan grande que tal vez no sea la mejor opción para muchos jugadores que estén alejados de los souls y que tengan poca paciencia. No obstante, una vez que lidias con eso (o que aceptas que morirás muchas veces), se convierte en una tremenda propuesta que se debe probar cuanto antes.

Hay algo que se debe aclarar, este juego no vino a revolucionar el género y simplemente buscó adaptarse a lo ya visto sin traer experimentos innecesarios, aunque sí aportó algunas características que lo hacen único. Algunas de mis favoritas fueron la modificación de armas, y el sistema de progresión basado en verdades o mentiras.

Es un título muy exigente que requirió todo mi esfuerzo como hace mucho no lo hacía y que presentó jefes que odié en su momento. Sin embargo, tiene una sensación curiosa a la hora de jugar en la que siempre quieres más. El juego no es perfecto, pero se ayuda mucho con una narrativa enganchante desde el inicio, se ve increíble y tiene un gameplay sencillo que llegarás a adorar. No importa si tardas 30 horas o más en terminarlo, te aseguro que la pasarás muy bien.

