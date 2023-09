¿Xbox se corromperá cuando sea el líder de la industria?

A lo largo de la historia, hemos visto que líderes como PlayStation y Nintendo pecan de arrogancia justo cuando están en la cima de la industria. En sus mejores momentos, las compañías han tomado decisiones polémicas y han recurrido a dudosas prácticas que van en contra de los intereses de sus fieles consumidores.

Pero ¿qué hay de Xbox? Igual que sus competidores, la marca ha cometido ciertos pecados. Sin embargo, es un hecho que se ha esforzado por crear una imagen proconsumidor durante los últimos años. Te guste o no, esto puede cambiar en cualquier momento, sobre todo si tomamos en cuenta la historia de Microsoft y el ascenso que Xbox ha tenido durante los últimos meses.

¿Será que la marca cambiará de cara y se volverá una especie de villano cuando sea el nuevo líder de la industria? A continuación, reflexionamos sobre ello.

El poder puede corromper a Xbox

Admítelo: no siempre es fácil aceptar el rumbo que está tomando la industria. Por más que ames los videojuegos, seguramente te has decepcionado con títulos incompletos o en mal estado, AAA plagados de microtransacciones, cajas de botín, publicidad intrusiva, subidas constantes de precios, explotación del FOMO, mala atención al cliente o manejos de derecho digitales (DRM) agresivos.

Ya sea por presiones de los accionistas, modelos de negocio, tendencias de la industria o la búsqueda de más ganancias, algunas compañías no han dudado en adoptar algunas de estas prácticas anticonsumidor que, poco a poco, se convierten en la norma.

Durante los últimos años, Xbox ha tratado de proyectar y mantener una buena imagen ante su público. Phil Spencer y otros directivos han insistido en que la prioridad de la compañía son los jugadores y sus necesidades. Asimismo, han reiterado su compromiso de hacer que los videojuegos sean accesibles para todos.

Hasta ahora, Xbox ha enfocado su estrategia en los jugadores

Por otro lado, Spencer y su equipo han tratado de ser transparentes y han afrontado diversas polémicas de cara a sus seguidores. También han construido un ecosistema lleno de grandes beneficios, atractivos servicios y, en ocasiones, incluso hasta regalos que son bien recibidos por la comunidad. Poco a poco han conquistado a los jugadores con propuestas como Xbox Game Pass, la retrocompatibilidad, Play Anywhere, Smart Delivery y otros productos que brillan por su calidad.

Por donde se vea, Xbox continuamente intenta ofrecer más y más a los jugadores a cambio de prácticamente poco. Claramente esta tendencia nace del interés que la compañía tiene en sus clientes, pero también es impulsada por la desventaja que ésta tiene en el mercado. Xbox aún ocupa la tercera posición en la industria, al menos en el sector de las consolas. Así que tiene que hacer lo posible para llamar la atención de los jugadores y así captar su tiempo y sus carteras.

Como te contamos en otro artículo, la era de Xbox está por comenzar y tiene todo lo necesario para conquistar el gaming. Esto puede ocurrir en un lustro, en una década o incluso antes. El respaldo tecnológico y financiero de Microsoft puede hacer grandes cosas, sobre todo si sigue apostando por los videojuegos y las grandes adquisiciones. Por otro lado, lanzamientos como el de Starfield demuestran que Xbox también puede tener una enorme repercusión en el mercado y a escala mediática.

Xbox está más que listo para triunfar, ¿cómo será en el futuro?

Así pues, la marca puede sobrepasar a sus principales competidores y convertirse en el líder de la industria. La cuestión es saber qué postura tomará Xbox y sus directivos cuando esto suceda. Sabemos que la compañía no es miel sobre hojuelas, pues después de todo tiene a una megacorporación tecnológica a sus espaldas.

Para nadie es un secreto que el pasado de Microsoft tiene un lado oscuro marcado por prácticas anticompetitivas, decisiones anticonsumidor, políticas abusivas de privacidad y más cuestiones que generaron grandes polémicas. En cierto sentido, esto se ha reflejado en algunas decisiones que Xbox tomó y no fueron nada bien recibidas por los jugadores.

Hay que recordar que la compañía decidió darles la espalda a sus consumidores cuando estaba en uno de sus mejores momentos. Esto ocurrió en la transición de Xbox 360 a Xbox One, consola que fue presentada con un ecosistema sumamente restrictivo: un sistema DRM invasivo que exigía conexión constante y limitaba la transferencia de licencias, un Kinect obligatorio y un precio nada accesible para el sistema.

No es casualidad que la compañía haya diseñado estas medidas justo cuando gozaba del éxito de Xbox 360, uno de sistemas más queridos y exitosos que pudo rivalizar frente a frente con PlayStation 3. Xbox confiaba que el impulso de dicha consola respaldaría a Xbox One y le ayudaría a enfrentar cualquier movimiento que hiciera Sony con PS4.

Una época oscura que podría repetirse

A un paso del trono, Xbox se mostró poco amigable con sus fans y, además, sus directivos fueron arrogantes. Quién no recuerda el video donde Don Mattrick le restó importancia al tema de la la conexión permanente de Xbox One, para posteriormente recomendar a los jugadores quedarse con un Xbox 360 si no tenían un Internet estable.

Con todo esto, Xbox se metió en un aprieto que puso en riesgo su existencia, así que cambió radicalmente su rumbo para acabar con esa imagen anticonsumidor que se creó en tiempo récord. El resultado fue una imagen corporativa que continuamente aboga por los jugadores e insiste en que los videojuegos son para todos. Se trata de un discurso que ha endulzado los oídos de los jugadores, pero tras bambalinas Xbox y todas las compañías siempre tomarán las decisiones que más les convengan a sus bolsillos e intereses.

Un ejemplo de ello es Xbox Game Pass. La compañía inicialmente ofrecía 3 meses de prueba del servicio por $10 MXN. Posteriormente, el periodo se redujo a 1 mes y luego la promoción desapareció. Poco después regresó, pero se esfumó de nuevo justo para el estreno de Starfield. Lo entendemos: son decisiones de negocio, pero ¿qué sucederá en el futuro cuando Xbox tenga más poder y tome la posición de sus competidores?

Sabemos que Microsoft tiene planes para poner comerciales en juegos para PC y móviles, algo que afectará la experiencia de los usuarios y que, si funciona, podría volverse una tendencia en la industria. Por otro lado, gracias a filtraciones recientes sabemos que la compañía quiere impulsar el formato digital a toda costa a favor de sus servicios, algo que, por supuesto, no agrada a una gran parte de la comunidad.

Además, se reveló que el gigante tecnológico no ha renunciado a volverse el líder de la industria a base de puros billetazos. Sigue empeñado en adquirir a Nintendo y otros grandes estudios con tal de conseguir todo el contenido posible para sus plataformas.

Por último, algunos correos internos dejan claro que Xbox no es esa compañía totalmente transparente y proconsumidor como intenta hacer creer a sus fans. En este caso, mi intención no es demonizar a Xbox ni convertirlo desde ahora en una especie de Sauron de los videojuegos, sino simplemente reflexionar sobre un caso hipotético que puede ocurrir en un futuro más bien cercano.

La historia podría repetirse

Gracias a sus aciertos y a los tropiezos de sus competidores, Xbox va por buen camino con Xbox Series X|S. De continuar así, puede conseguir grandes cosas y, una vez más, acercarse a ese trono que ha buscado por décadas.

Por supuesto, a nadie la agradaría que la marca regresara a esa época de los inicios de Xbox One y cambiara radicalmente su discurso con la corona en la mano. Sin embargo es una posibilidad y la historia lo demuestra: las empresas tienden a utilizar su posición de liderazgo para tomar decisiones que pueden beneficiarlas, incluso si eso implica perjudicar a sus consumidores.

Basta con recordar algunas de las cuestionables decisiones que PlayStation ha tomado en su historia reciente. En sus mejores momentos, la compañía japonesa ha sido arrogante con sus rivales y poco comprensiva con las necesidades y deseos de sus jugadores. Cuando fue el líder indiscutible con PS4, no dudó al momento de burlarse de sus competidores abiertamente. Claro ejemplo de ello son los videos donde muestra cómo compartir juegos en su ecosistema o en el que Jim Ryan se ríe del retraso que tuvo Xbox One en Europa.

PlayStation también se negó a que su ecosistema fuera más abierto y funcional para favorecer a los jugadores. Durante años, se opuso tajantemente al cross-play, mientras que su sistema de atención al cliente es conocido por su deficiencia. Por otro lado, su tienda sigue sin aceptar pagos en moneda local y en varias regiones su servicio de juego en la nube aún está ausente.

Para muchos, las cosas han empeorado con la gestión de Jim Ryan, pues los fans de hueso colorado consideran que se han tomado malas decisiones en los peores momentos posibles. Además, sienten que la compañía se aleja cada vez más de los intereses reales de sus consumidores.

Hace unos días, PlayStation anunció un agresivo aumento en el precio de PS Plus. A esto hay que agregarle productos cuestionables como el PS Portal, ports para PC llenos de problemas y más cosas que, sin duda, le han restado puntos a la marca. Pese a todo esto, su estrategia ha funcionado y sus ventas van viento en popa. Así que Sony puede seguir adelante con su estrategia sin preocupaciones excesivas y sin tener que hacer demasiadas concesiones a sus clientes, ya que su negocio no se encuentra en peligro.

PlayStation domina y la gestión de Jim Ryan ha recibido críticas

Por su lado, Nintendo salió de la complicada época del Wii U para triunfar en grande con Switch. Sin embargo, algunos problemas han opacado su imagen: el infame joy-con drift, un servicio en línea deficiente, polémicos lanzamientos como Super Mario 3D All-Stars, escasez artificial, precios que se mantiene intactos por décadas, una eShop que deja mucho que desear y más. Asimismo, la compañía es conocida por proteger a muerte sus franquicias, incluso si para ello tiene que pasar por encima de sus fans, creadores de contenido y sus comunidades de esports.

La cuestión es, que tanto PlayStation como Nintendo, han podido hacer todo esto debido a que su posición en la industria es privilegiada. Por supuesto, desaprovechar su lugar sería una mala decisión desde la perspectiva de los negocios, pero ¿y los jugadores?

¿Acaso Xbox seguirá este camino y repetirá la historia de sus competidores cuando se convierta en el líder de la industria? Es complicado saberlo por ahora. En última instancia, el tiempo dirá si la compañía será capaz de mantener el compromiso que ha demostrado hasta ahora o si se verá tentada a priorizar los beneficios económicos sobre las necesidades y deseos de los jugadores.

