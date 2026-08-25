Gracias a XBOX y The Coalition tuvimos acceso a 2 misiones de Gears of War: E-Day que nos permitieron conocer al nuevo escuadrón de Gears, vivir algunos enfrentamientos y explorar una de las grandes novedades de esta precuela: los distritos abiertos.

Hace algún tiempo probamos la Beta multijugador y quedamos sorprendidos por la visceralidad del juego, la verticalidad de sus escenarios y la brutalidad de sus enfrentamientos. La buena noticia es que todas esas cualidades también están presentes en la campaña, aunque acompañadas por un enfoque narrativo mucho más humano.

¿Gears of War sigue siendo Gears of War? Esto fue lo que descubrimos.

La mañana después del fin del mundo

Por lo que pudimos averiguar, nuestros protagonistas acaban de sobrevivir a la primera noche del Día de la Emergencia. Marcus Fenix y Dominic Santiago se reúnen con los restos de las fuerzas defensivas de la COG, pero su llegada no ofrece precisamente un respiro.

El Coroner Trench los recibe y rápidamente les muestra las nuevas y brutales reglas de supervivencia. Para la COG, la prioridad es contener a la misteriosa amenaza que emerge desde las profundidades; proteger a los civiles, por desgracia, es prioridad secundaria. Sin tiempo para procesar la situación, el escuadrón debe pasar revista. Es aquí donde ocurre algo aparentemente sencillo, pero muy importante para la narrativa: mediante un breve interrogatorio, cada personaje revela quién es y cómo está enfrentando la catástrofe.

Primero, Dominic Santiago está presente físicamente, pero su mente se encuentra en otro lugar: en casa, junto a su familia. Después, Carter encorvada, mira hacia el suelo y carga una expresión llena de vergüenza. Parece derrotada, como si creyera que no merece portar la armadura de la COG. El nuevo integrante del escuadrón, Lucas Reyes, recién graduado de la academia, mantiene una postura firme e intenta seguir todas las reglas. Sin embargo, es incapaz de sostener la mirada de sus superiores y sus ojos se pierden constantemente en los alrededores. Quiere aparentar seguridad, aunque es evidente que está aterrado. Después está Marcus Fenix, reconocido veterano de las Guerras del Péndulo… o quizá reconocido por su apellido. ¿Pesan más sus acciones o el nombre de su familia? Una pregunta que lo persigue, pues incluso se muestra incómodo cuando debe identificarse.

Con una escena muy breve, The Coalition adelanta la clase de narrativa que podemos esperar. Estos soldados vienen de un conflicto prolongado y creían que finalmente conocerían la paz. En su lugar, deben enfrentarse a un enemigo que nadie comprende y para el cual ninguna guerra anterior pudo prepararlos.

La regla de oro: encontrar cobertura

Por supuesto, no hay demasiado tiempo para reflexionar. El deber llama y nuestro primer destino es un puente en el que entramos en calor con un enfrentamiento de baja intensidad que funciona como introducción a los fundamentos de Gears of War.

Como Marcus diría años después, la regla de oro es muy sencilla: ¡ponerse detrás de una cobertura! Así que corrimos para resguardarnos detrás de costales, automóviles y cualquier estructura con la altura suficiente para protegernos del fuego de los mugrosos Drones que disparaban desde el otro lado del puente.

La fórmula se siente inmediatamente familiar. Nos pegamos a una cobertura, buscamos el momento adecuado para abrir fuego y avanzamos gradualmente hasta reducir las posiciones enemigas. Sin embargo, los Locust tienen algunos trucos nuevos.

En varias ocasiones, los Drones utilizaron granadas de humo para ocultar sus movimientos. Mientras intentábamos localizar sus nuevas posiciones, aprovecharon la falta de visibilidad para avanzar, flanquearnos y tratar de convertirnos en pulpa con una Gnasher.

Es un pequeño detalle nos dice que la inteligencia artificial de los enemigos fue mejorada, lo cual vuelve los combates más dinámicos y nos obliga a vigilar constantemente los costados. Fuera de eso, estamos ante un día común y corriente para cualquier Gear veterano: combate entre coberturas, poder de fuego contundente y un avance metódico para eliminar a los rezagados.

Hasta este punto, E-Day muestra pocas de sus cartas fuertes. En lugar de lanzarnos inmediatamente a una batalla gigantesca, nos permite acostumbrarnos a los controles mediante encuentros con pocas amenazas. Por lo que entendimos de la historia, nuestra demostración comienza después de una secuencia mucho más emocionante y brutal, como debe ser la misión de apertura.

Galería Gears of War: E-Day combate brutal

Sobrevive hasta que el puente esté listo

Después llegamos a una sección sobre rieles cuya misión era proteger la consola de control de un puente levadizo. Naturalmente, las cosas no podían ser tan fáciles como aparentaban. Una legión de Drones y Wretches asaltó la sala de control. Los primeros avanzaban desde el puente mientras los segundos trepaban por la estructura y se escurrían a través de las ventanas. Es una de esas secuencias clásicas de Gears of War en las que plantas tu bandera, preparas tus armas y defiendes la posición hasta con las uñas y los dientes.

En la calma previa a la tormenta comenzamos a descubrir la personalidad de los integrantes del escuadrón. El novato todavía está muy verde y procura seguir todos los protocolos posibles, algo que sus compañeros no tardan en señalar de manera burlona. Hasta ahora, nos gusta mucho este acercamiento. La campaña aprovecha los momentos de tranquilidad para presentar pequeñas viñetas sobre la vida de los personajes y mostrar cómo se desenvuelven en el infierno que los rodea.

Esto sugiere que E-Day será mucho más que una entrega de acción visceral. Igual que los capítulos clásicos, y especialmente Gears of War 2, la campaña parece utilizar la guerra como escenario para profundizar en sus protagonistas y revelar gradualmente su lado más vulnerable.

La misión continuó con un avance por el puente mientras ofrecíamos cobertura a otro escuadrón. Nuevamente, la resistencia fue moderada… hasta que llegamos a la entrada del estadio. Ahí, aparecieron los Boomers.

La situación cambió de inmediato. Estas enormes criaturas comenzaron a avanzar de manera amenazante mientras sus proyectiles destruían las coberturas que segundos antes nos mantenían a salvo. Es precisamente en estos momentos cuando la adrenalina comienza a bombear. El avance de los Boomers es despiadado y su poder de fuego no es ninguna broma. Permanecer inmóviles significa morir, por lo que tuvimos que replegarnos y encontrar una posición desde donde pudiéramos concentrar nuestros ataques.

La destrucción de las coberturas añade presión al combate porque elimina esa sensación de seguridad que normalmente ofrece el escenario. El campo de batalla cambia con cada explosión y nos obliga a reaccionar antes de que el enemigo reduzca nuestras opciones.

El nacimiento de una leyenda

Después del enfrentamiento llegamos al estadio, donde finalmente encontramos nuestro primer momento de calma. Ahí, los Gears conversaron con el encargado de suministros, quien escucha sus necesidades y diseña una de las armas más importantes de la franquicia: la legendaria Lancer.

Todavía no es el arma que todos conocemos. Se trata de un prototipo construido mediante la adaptación de una motosierra al cañón del rifle. Su diseño posee una apariencia industrial y casi artesanal, con uniones y marcas de soldadura claramente visibles.

La Lancer parece improvisada porque, en este momento de la historia, efectivamente lo es. No es un arma producida en serie durante años; estamos presenciando el nacimiento de una herramienta creada a partir de la desesperación para responder a una amenaza desconocida.

Es un detalle pequeño, pero muy efectivo para recordarnos que E-Day es una historia de origen. No sólo conoceremos el inicio de la guerra contra los Locust, también presenciaremos el nacimiento de algunos de los símbolos más importantes de Gears of War. El descanso en el estadio también sirvió para desarrollar la relación entre Marcus y Dom. Como sabemos, en E-Day todavía no son los amigos inseparables que conocimos durante la trilogía original. Esta campaña contará cómo se construyó ese vínculo, pero también explorará la pérdida que los une.

Ambos siguen afligidos por la muerte de Carlos Santiago, hermano mayor de Dom y mejor amigo de Marcus. Su ausencia permanece entre los 2 personajes y ayuda a explicar por qué Marcus todavía se comporta de manera reservada frente a Dom.

El acercamiento que presenciamos es una conversación de camaradería fraternal en la que ambos recuerdan a Carlos y comparten algunas anécdotas vergonzosas sobre Marcus. La escena demuestra el vínculo que existía entre los 3 soldados y deja claro que Carlos era el pegamento que los unía. También revela cuánto lo extrañan, aunque ninguno sea capaz de expresarlo abiertamente.

Precisamente aquí encontramos una de las ideas más prometedoras de la campaña. E-Day tiene la oportunidad de profundizar en personajes que conocemos desde hace décadas y enseñarnos quiénes eran antes de convertirse en leyendas. Todo apunta a que el juego será tan brutal como emotivo.

Un Gears más abierto

Más adelante llegó nuestra introducción a una de las novedades más importantes de la entrega: los distritos abiertos. Si probaste Horde Siege durante la Beta multijugador, la estructura resultará inmediatamente familiar. Llegamos a un mapa parcialmente delimitado en el que podemos desplazarnos entre distintos puntos de interés para completar objetivos.

Debido a la duración de la demostración, esta sección únicamente nos permitió defender un par de posiciones. Sin embargo, es fácil imaginar sus posibilidades y pensar que algunas misiones podrían compartir la estructura de objetivos dinámicos que vimos en Horde Siege.

Desde el principio, la misión anticipa una amenaza mucho mayor. Un Corpser se mantuvo ocupado durante toda la noche, excavando túneles debajo de la zona y preparando el terreno para algo que todavía no alcanzábamos a comprender.

Por ahora, las apuestas se mantuvieron relativamente bajas. Apenas encontramos pequeños grupos de enemigos y también conocimos algunas mecánicas procedentes de Horde Siege, como las cajas RIG de suministros.

Eventualmente, llegamos a una estación de varios niveles que estaba bajo el control de francotiradores. Nuestra misión consistió en avanzar entre coberturas y eliminar las amenazas antes de continuar. Fue aquí donde apreciamos mejor la verticalidad del diseño de niveles. Había escaleras laterales, distintos pisos y posiciones elevadas que podíamos escalar para obtener ventaja sobre los enemigos.

Estas opciones amplían la fórmula sin convertir a Gears of War en algo que no es. La cobertura sigue siendo el centro del combate, pero ahora existen más rutas para moverse por los escenarios, rodear posiciones y atacar desde distintos ángulos.

Gears sigue siendo Gears

Nuestra prueba de Gears of War: E-Day fue breve, pero contundente. Nos dejó un buen sabor de boca y, sobre todo, confirmó algo muy importante: Gears of War sigue siendo Gears of War. La fórmula permanece intacta. El combate continúa siendo pesado, brutal y metódico. Las coberturas determinan el ritmo de cada enfrentamiento, las armas transmiten una enorme sensación de poder y los enemigos pueden obligarte a abandonar una posición aparentemente segura.

Los distritos abiertos y el diseño vertical abren nuevas posibilidades sin sacrificar la identidad de la franquicia. Sin embargo, debido a la sección que nos permitieron jugar, no pudimos experimentar el nivel de intensidad que esperábamos. La mayoría de los encuentros funcionaron como una introducción y mantuvieron las apuestas relativamente bajas.

Lo verdaderamente prometedor está en la narrativa. Con apenas algunas conversaciones y gestos, The Coalition consiguió emocionarnos al presentarnos a un escuadrón vulnerable, agotado y todavía incapaz de comprender la magnitud de la pesadilla que acaba de comenzar.

El nacimiento de la Lancer, el duelo por Carlos Santiago y la relación todavía distante entre Marcus y Dom demuestran que E-Day quiere explicar más allá del origen de la guerra contra los Locust; también quiere contar cómo estos soldados se convirtieron en los personajes que conocemos.

Pero, para descubrir hasta dónde llegará esta nueva guerra tendremos que esperar hasta el próximo 6 de octubre.

¿Qué te parece Gears of War: E-Day? ¿Ya lo tienes en tu lista de deseos? ¿Qué es lo que más esperas de la campaña? Te invitamos a participar en los comentarios y a mantenerte informado con nosotros, aquí, en LEVEL UP.