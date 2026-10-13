Resident Evil y Nintendo tienen una historia curiosa. Algunas de sus mejores entregas han debutado como exclusivas en consolas de esta compañía, pero también se ha quedado mucho tiempo sin algunas de sus entregas más emblemáticas o ha recibido versiones que se sienten como un milagro, pero que llegan con recortes importantes (sí, estamos hablando de ti, Resident Evil 2 para Nintendo 64).

Sin embargo, la relación de Capcom y Nintendo se encuentra en un momento especial. Con Nintendo Switch 2, Capcom se ha encontrado una plataforma híbrida lo suficientemente poderosa como para poder correr lanzamientos de la talla de Resident Evil Requiem y PRAGMATA de forma nativa sin depender de la nube como pasó con su consola de generación pasada. Esto también ha abierto las puertas para que aventuras que no pudieron llegar a consolas de Nintendo por fin lo hagan.

Es así como dentro de poco, Nintendo Switch 2 le abrirá las puertas a ports nativos de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4. Estas son algunas de las mejores entregas que la franquicia survival horror ha tenido a lo largo de su historia, por lo que la expectativa es alta; en espacial cuando considertamos que llega a una plataforma con una potencia percibida menor a la de otras consolas actualmente disponibles en el mercado.

Pero entonces, ¿qué tal están? En resumen, Capcom hizo un buen trabajo, aunque hay algunos detalles que las alejan de ser perfectas debido a algunos sacrificios que se tuvieron que realizar. . Vamos a ver de qué se trata.

Unos remakes que se ven y funcionan mejor de lo que esperas

Bueno bueno bueno, ¿qué tal se ven estas 3 entregas de REsident Evil en Nintendo Switch 2? Lo primero que nos llamó la atención fue el tema de la resolución. En modo televisor, estas entregas corren se ven sólidas a alta resolución. Si bien no tenemos los detalles técnicos, análisis de Digital Foundry de Resident Evil Requiem revelaron que el juego corre a 1080p gracias a una técnica DLSS que rescala la resolución nativa de 540p. No nos sorprendería que lo mismo estuviera ocurriendo aquí ya que la calidad percibida es muy similar a la del survival horror que debutó a inicios de año.

Por otro lado, ¿qué hay del rendimiento? Se nota un esfuerzo importante de Capcom por apuntar a una tasa de 60 cuadros por segundo. Este rendimiento se mantiene durante gran parte de la experiencia, aunque hay ciertas caídas perceptibles en algunos momentos con mayor acción u elementos de pantalla. En ningún momento fue suficiente para afectar la experiencia, así que en ese sentido te puedes quedar tranquilo.

La historia no es muy diferente en modo portátil. El juego corre con una resolución alta y una tasa de cuadros por segundo sólida. Aquí las caídas me resultaron mucho menos perceptibles gracias a la tasa variable de la pantalla de Switch 2, la cual, por cierto, tiene un tamaño y calidad aceptable para disfrutar aventuras con ambientes tan oscuros como a los que nos lleva Resident Evil.

Eso no es todo lo que tenemos que hablar, puesto que la calidad visual también merece reconocimiento. Los modelos de los personajes, la iluminación y buena parte de los escenarios conservan el nivel que hizo destacar a estos remakes en sus lanzamientos originales. Por lo menos cuando hablamos de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 ya que, como veremos más adelante, la historia es un poco diferente cuando hablamos de Resident Evil 4.

Ahora bien, ¿qué tal se juega en Nintendo Switch 2? En modo televisor es prácticamente igual que en cualquier otra consola, en especial si usas algún control con diseño tradicional como es el Pro Controller. Por otro lado, me agradó la experiencia de jugarlo en portátil, en especial por ser juegos que puedes pausar en cualquier momento para después seguir jugando. Unos cuantos minutos de Resident Evil en la cama antes de dormir sientan bastante bien (si es que no eres un miedoso, claro está).

En pocas palabras, Capcom tomó como referencia versiones anteriores de estos juegos y consiguió adaptar su presentación a Switch 2 sin que el resultado parezca una versión recortada de manera agresiva. No vas a encontrar una experiencia visual idéntica en todos sus detalles a como luce en PC, PlayStation 5 o Xbox Series X, pero tampoco se encuentra tan alejado como para que quieras darte de topes en la pared por estar jugando versiones reducidas. Son versiones portátiles que se disfrutan de maravilla. Felicidades a Capcom.

¡Casi lo olvidamos! Otro punto a destacar es que se trata de las versiones completas de los 3 juegos. Es decir, todo el contenido descargable que recibieron (incluyendo Separate Ways), así como atuendos especiales se encuentran disponibles en estos ports. Así pues, no tendrás que pagar extra para poner un atuendo especial o disfrutar la aventura de Ada Wong. Esto también incluye el doblaje latino para Resident Evil 4, por lo que podrás disfrutarlo con voces y textos adaptados para nuestra región.

Ports sólidos, pero que tampoco son perfectos

Como dijimos al inicio de este texto, las versiones de Resident Evil 2, 3 y 4 para Nintendo Switch 2 son buenas, pero tampoco son perfectas. Quizás el que más sufre es Resident Evil 4 con elementos que veremos más adelante; sin embargo, los 3 ports presentan detalles negativos que ya hemos visto en otros ports de producciones AAA para Nintendo Switch 2 como lo son texturas con menor definición y efectos visuales menos sofisticados.

Pero bueno, ¿qué hay de malo en Resident Evil 4? Debido a las dimensiones de sus escenarios y otros detalles técnicos estamos hablando del juego más exigente de los 3. Esto se nota principalmente en la cantidad de pop–in que nos encontramos y el cual resulta evidente desde sus momentos iniciales, como la plaza del pueblo Valdelobos, España. Reiteramos: no se trata de algo que rompa la experiencia, pero por supuesto que se nota cuando un objeto aparece de la nada o cuando la calidad de un edificio aumenta de forma repentina. También es el juego que más sufre en temas de desempeño, en especial cuando consideramos que tiene ciertos tropiezos en el rendimiento al momento de mover la cámara.

Además, la realidad es que tampoco luce tan bien como los otros 2 ports en modo portátil. Es verdad que cuando lo ponemos en el dock luce bien a secas; sin embargo, apenas usas la consola como portátil notarás que los diferentes escenarios lucen borrosos y poco detallados. También debemos mencionar que el pelo de León se ve afectado por el DLSS y hay algunos momentos en los que tiene apariencia terrible. Tampoco es que sea injugable, pero definitivamente está lejos de ser la mejor forma de disfrutar Resident Evil 4.

Hay algo importante a considerar y es que Capcom hizo ports directos a secas. Es decir, se concentró en llevar la experiencia que se ofrece en otras consolas de manera satisfactoria, pero tampoco se detuvo a ofrecer cosillas nuevas que hicieran de estos ports algo especial.

Por ejemplo, Resident Evil Requiem llegó con controles de movimiento para el apuntado, los cuales se han convertido en una de las opciones favoritas de los usuarios de Switch gracias a su popularización con Splatoon y DOOM. Esto no está presente en ninguno de estos ports, lo cual era de esperarse debido a que ninguna de sus otras versiones lo tienen presente. Tampoco se puede hablar de alguna especie de compatibilidad con la pantalla táctil. Lo único que aprovecha es el HD Rumble de los Joy-Con 2 con vibraciones de mayor calidad a las que vimos en las versiones de generación pasada. No creemos que sean razones para golpetear a estas versiones, pero si es una lástima que no se haya aprovechado un poco de tiempo para ponerla a la par de Requiem con los controles de movimiento.

Nintendo Switch 2 vuelve a demostrar que tiene potencia

La llegada de estos remakes refuerza una idea que Capcom ha demostrado en varias ocasiones durante 2026: Nintendo Switch 2 puede mover grandes producciones con resultados muy competitivos. Los 3 Resident Evil mantienen una calidad visual notable y un rendimiento estable, incluso en portátil, con problemas técnicos que no pasan inadvertidos, pero tampoco llegan a comprometer la experiencia.

Si todavía no has jugado estos remakes, Switch 2 ofrece una buena oportunidad para descubrirlos. Y si ya los conoces, la posibilidad de volver a Raccoon City o acompañar a Leon en su misión española mientras juegas en cualquier lugar es un argumento bastante convincente. Capcom pudo hacer un poco más, pero son versiones de calidad que tampoco te harán extrañar lo que se ofrece en otras plataformas. Felicidades, Capcom. Lo volviste a hacer.

Otro punto que quiero destacar es que cada vez resulta más claro con qué puede Nintendo Switch 2. No es la consola más potente del mercado y eso es evidente; sin embargo, podemos ver que juegos AAA de generación pasada y actual pueden correr en ella. Resident Evil 4, Final Fantasy VII Remake, ELDEN RING son algunos juegos que hace años se imaginaban imposibles en una consola de Nintendo y que ahora son una realidad. Tal vez en algunos años con el progreso tecnológico esta consola quede rezagada, pero por ahora es un excelente lugar para disfrutar versiones portátiles de grandes producciones.

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