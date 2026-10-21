Si hay un juego que cambió la industria del gaming, pero por una razón casi obvia no recibe su reconocimiento, es Wii Sports. Se trata de uno de los títulos más vendidos y jugados de la historia, y llevó el gaming a nuevos públicos, tal y como lo hicieron títulos como Super Mario Bros., Pokémon o Tetris muchos años atrás.

El panorama actual de los videojuegos es muy diferente al que era en 2005. Ahora, hay un montón de formas de jugar y títulos casuales que cualquiera puede llevar en la bolsa. Los controles de movimiento pasaron de moda y los usuarios de consola están en búsqueda de experiencias más enganchantes y complejas.

¿Hay lugar para una experiencia como Nintendo Switch Sports Resort? Pues sí, sin duda. El verdadero tema está en si hace lo suficiente como para ser una experiencia que realmente quieras comprar para jugar con tu familia y amigos.

Vamos a descubrir si lo cumple.

Todo con movimiento

A ver, vamos por partes: una de las mayores virtudes de Nintendo Switch Sports Resort es que entiende perfectamente la importancia de la accesibilidad; después de todo, lo que busca es ser un juego al que pueda unirse de inmediato a la diversión cualquiera que tome el control. Precisamente por esto, no necesitas pasar horas aprendiendo combinaciones de botones ni consultar tutoriales para comprender sus mecánicas. La mayoría de los deportes se explican prácticamente por sí mismos, pues basta con imitar el movimiento que harías en la vida real para comenzar a jugar.

Por ejemplo, en los bolos tienes que realizar el movimiento de lanzar la bola, mientras que en el tiro con arco debes apuntar como si sostuvieras un arco y tensaras la cuerda antes de disparar. La idea es que los controles desaparezcan de la ecuación y te concentres en la actividad. Esto hace que sea muy fácil invitar a alguien a jugar; sólo debes explicarle lo básico en unos segundos y comenzar una competencia sin tener que estar pausando el juego a cada rato para detallar el uso de los controles o las mecánicas de juego. Con todo esto, las partidas se convierten rápidamente en pequeñas competencias que invitan a pedir la revancha, presumir una victoria con la burla que se te antoje y descubrir quién es el que le sabe a los deportes de la Isla Wuhu.

Por supuesto, esta accesibilidad no significa que todos los deportes se jueguen de la misma manera. Aunque comparten la idea de reproducir movimientos físicos, cada disciplina tiene sus particularidades y aprovecha los controles de forma distinta. Eso permite que la experiencia se mantenga fresca cuando pasas de una actividad a otra y evita que todo se sienta como una simple variación de la misma mecánica. Eso sí, hay algo muy importante que debes saber: la sencillez tiene un costo. Aunque resulta ideal para compartir con otras personas, la propuesta no siempre tiene suficiente profundidad para sostener el interés durante sesiones largas en solitario. Pero bueno, hablaré de eso más adelante.

Nintendo Switch Sports Resort me hace pensar en ir a las maquinitas. Sí, sé que cuando hablamos de juegos arcade es fácil pensar en clásicos como Street Fighter II o Metal Slug, con sus partidas rápidas, desafíos exigentes y la necesidad de dominar sus mecánicas para conseguir mejores resultados. Sin embargo, lo que me recuerda Nintendo Switch Sports Resort es otra clase de experiencia: esas máquinas recreativas modernas que encuentras en negocios en plazas comerciales, con pantallas enormes, un montón de luces y controles diseñados para imitar actividades como conducir una motocicleta, pilotar un vehículo o participar en una competencia deportiva.

La clave de estas maquinitas arcade no está necesariamente en ofrecer sistemas complejos, sino en conseguir que la interacción resulte intuitiva y divertida desde el primer momento. No se trata de que demuestres que eres un taxista experto o que podrías dominar una lancha en un río complicado; se trata de hacerte sentir que estás viviendo eso y que lo dominas. Nintendo Switch Sports Resort entiende muy bien esa filosofía y la sigue, lo que se aprecia especialmente en el uso que hace de los Joy-Con 2.

¿Por qué lo digo? Porque en lugar de limitarse a reproducir movimientos similares en todos los deportes, el juego adapta la interacción a las particularidades de cada actividad. Un buen ejemplo es la moto acuática, en la que debes colocar los controles en posición horizontal, utilizar los botones Z para acelerar y mover las manos de izquierda a derecha para dirigir el vehículo. Incluso puedes doblar las muñecas para conseguir un impulso adicional, un gesto que recuerda a la manera en que acelerarías al conducir una motocicleta.

Las diferencias entre disciplinas también ayudan a demostrarlo. El tenis y el tenis de mesa, por ejemplo, pueden parecer actividades muy similares, pero la manera de jugar cambia. Mientras el primero se siente más relacionado con los movimientos amplios de una raqueta, el tenis de mesa pone más énfasis en la muñeca y en cómo orientas tus golpes para dirigir la pelota. Este tipo de detalles son importantes porque muestran que el juego va más allá de colocar una actividad deportiva sobre una mecánica genérica de movimiento. Hay una intención de adaptar los controles para que cada disciplina tenga identidad, aunque algunas funcionen mejor.

En ese sentido, Nintendo Switch Sports Resort es una demostración interesante de las posibilidades de los Joy-Con 2. No necesariamente porque todas sus actividades sean especialmente profundas, sino porque logra convertir acciones físicas sencillas en interacciones que se sienten naturales. Es como lo que hizo Wii Sports hace más de 20 años.

Diversión deportiva pero, ¿hay rejugabilidad?

No hay duda de que el protagonista de Nintendo Switch Sports son los deportes. Aquí, encontramos actividades entretenidas que conocemos, como tenis y golf, pero también desafíos extraños como el duelo de pulgares. Como mencioné, cada actividad aprovecha los Joy-Con 2 para ponerte a ejecutar una acción, y lo consiguen de una forma que resulta curiosa y entretenida.

Entre las actividades disponibles también destacan los deportes recreativos, como la avioneta, el skate y la moto acuática. Me gusta que estas propuestas aprovechen los Joy-Con 2 de maneras diferentes y que algunas estén diseñadas para ofrecer una experiencia más relajada, en la que puedes explorar la Isla Wuhu sin preocuparte por ganar o superar una marca. Esta aproximación da un respiro al juego y permite disfrutar su mundo desde otra perspectiva. No todo tiene que ser una competencia: también hay espacio para moverte por los escenarios, experimentar con los controles y disfrutar la sensación de libertad que ofrecen estas actividades en un formato más contemplativo.

Claro que estas actividades también tienen un problema parecido al de algunos deportes principales: pierden parte de su encanto después de un tiempo. Cuando descubres cómo funcionan los controles o recorres la isla la experiencia puede ser agradable, pero esa novedad no siempre se traduce en interés duradero.

Otro de los aciertos de Nintendo Switch Sports Resort es que cada deporte tiene subactividades que buscan ampliar las posibilidades de sus mecánicas principales. Esto ayuda a que no todo se reduzca a repetir exactamente la misma modalidad cada vez que quieres jugar.

Me parece una buena decisión, especialmente porque no todos los jugadores van a disfrutar las mismas disciplinas, y esto da oportunidad para explorar la creatividad de los desarrolladores. Puede que una actividad no termine de convencerte, pero que alguna de sus variantes te resulte muy entretenida.

El juego también incluye sistemas de progresión y desbloqueo que buscan mantenerte motivado. Hay recompensas y objetivos que te dan una razón adicional para regresar, incluso después de haber probado todos los deportes. Sobre el papel, esto ayuda a extender la vida útil de la propuesta y ofrece algo que perseguir más allá de ganar una partida; en especial, con algunos logros que resultan interesantes.

Sin embargo, aquí es donde encuentro una de sus principales limitaciones. Aunque las subactividades amplían el contenido disponible, a veces transforman poco la experiencia. En muchos casos, siguen siendo variaciones de una misma idea, por lo que su capacidad para ofrecer algo realmente distinto es limitada. Lo mismo sucede con la progresión. Desbloquear recompensas y logros puede ser satisfactorio durante un tiempo, pero no necesariamente convierte una actividad sencilla en algo que quieras repetir durante semanas. Cuando desaparece la emoción de probar un deporte por primera vez, las limitaciones de sus mecánicas empiezan a ser más evidentes.

Es una situación que afecta especialmente a quienes prefieren jugar en solitario. Sí, puedes intentar mejorar tus resultados, completar objetivos y conseguir todo lo que ofrece el juego, pero la experiencia termina sintiéndose un tanto gris y repetitiva. Ni siquiera el multijugador en línea consigue resolver por completo este problema. Competir contra otras personas puede aportar emoción y ofrecer una alternativa a las partidas locales, pero la naturaleza de las mecánicas es la misma y, a largo plazo, pueden quedarse cortas. Si lo que buscas es una experiencia capaz de mantenerte enganchado durante mucho tiempo por sus méritos, es probable que Nintendo Switch Sports Resort no tenga suficiente para ti.

Algo positivo es que, aun cuando la accesibilidad es uno de los pilares del juego, hay disciplinas que realmente ofrecen desafío. De hecho, algunas actividades esconden una capa de dificultad que no resulta evidente durante los primeros minutos.

¿Vale la pena jugar Nintendo Switch Sports Resort?

Nintendo Switch Sports Resort me parece un juego entretenido y una mejora sustancial respecto a su antecesor en Nintendo Switch. Entiende perfectamente qué hizo especial a Wii Sports Resort y recupera esa fórmula en una época en que las experiencias casuales y familiares de este tipo tienen cada vez menos presencia frente a las producciones más ambiciosas de la industria.

Por otro lado, creo que es importante reconocer que sigue siendo una propuesta sencilla que parece más interesada en explorar las posibilidades de los Joy-Con 2 que en construir una experiencia capaz de mantenerte enganchado durante mucho tiempo. La progresión y los desbloqueables ayudan, pero son insuficientes para compensar la repetición que aparece cuando juegas en solitario. Incluso las actividades recreativas, que ofrecen una alternativa más relajada, pierden parte de su atractivo después de un tiempo.

Por eso, Nintendo Switch Sports Resort tiene muy claro dónde está su mayor fortaleza: compartir las partidas. El juego funciona especialmente bien en reuniones familiares, tardes con amigos y cualquier situación donde la diversión surja de competir, reírse de los errores y pedir una revancha. En ese contexto, su sencillez es una virtud y su accesibilidad le permite llegar a prácticamente cualquier persona.

Si buscas una experiencia individual que te atrape durante decenas de horas, probablemente te quedarás con ganas de más, pero si lo que quieres es un juego que puedas poner en la pantalla y disfrutar con otras personas sin complicaciones, Nintendo Switch Sports Resort cumple con su cometido.

Nintendo Switch Sports Resort llegará el 22 de octubre en exclusiva para Nintendo Switch 2. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con él.