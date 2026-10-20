Nintendo Switch Sports Resort

Nintendo Switch Sports Resort

¡Levántate y muévete en 12 deportes con controles de movimiento! Balancea suavemente tu raqueta, tira hacia atrás y apunta como un arquero, y mucho más en 12 deportes con controles de movimiento intuitivos. Muévete junto a otros en deportes como los bolos y el baloncesto, enfréntate en el boxeo e incluso compite con un solo pulgar en la lucha de pulgares: ¡hay muchas formas de competir y divertirse juntos!

DETALLES

  • Desarrollador:Nintendo
  • Publisher:Nintendo
  • Género:Sport
  • Fecha de Lanzamiento:21/Octubre/2026

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