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Nintendo Switch Sports Resort
¡Levántate y muévete en 12 deportes con controles de movimiento! Balancea suavemente tu raqueta, tira hacia atrás y apunta como un arquero, y mucho más en 12 deportes con controles de movimiento intuitivos. Muévete junto a otros en deportes como los bolos y el baloncesto, enfréntate en el boxeo e incluso compite con un solo pulgar en la lucha de pulgares: ¡hay muchas formas de competir y divertirse juntos!
DETALLES
- Desarrollador:Nintendo
- Publisher:Nintendo
- Género:Sport
- Fecha de Lanzamiento:21/Octubre/2026
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