Han pasado 13 años desde que Grand Theft Auto V llegó a las tiendas, en septiembre de 2013, cuando PlayStation 3 y Xbox 360 estaban al final de sus ciclos comerciales y los videojuegos como servicio apenas comenzaban a tomar fuerza. Nadie imaginaba que aquel lanzamiento se convertiría en uno de los fenómenos más importantes en la historia del entretenimiento.

Desde entonces, la industria cambió radicalmente. Los mundos abiertos dejaron de ser una novedad, los presupuestos alcanzaron cifras exorbitantes y los videojuegos comenzaron a competir por la atención de los jugadores con experiencias diseñadas para durar cientos o miles de horas. Irónicamente, GTA V contribuyó a esta transformación: gracias a GTA Online, trascendió generaciones de consolas y mantuvo su relevancia comercial y cultural durante más de una década.

Mientras tanto, Rockstar Games demostró con Red Dead Redemption 2 hasta dónde podía llevar su filosofía de diseño, con sistemas profundos, animaciones complejas y un mundo que reaccionaba de manera convincente al jugador. Ahora, Grand Theft Auto VI recupera aquellas ideas y las eleva a una escala sin precedentes, con una densidad, variedad e interactividad que establecen un nuevo referente para el género.

Después de tantos años de espera y recursos invertidos, surge una pregunta inevitable: ¿estamos frente a una verdadera revolución del mundo abierto o ante la evolución más espectacular de la fórmula de Rockstar? Después de aproximadamente 80 horas de juego, tenemos mucho que decir al respecto.

Una historia de amor, crimen y traición

Grand Theft Auto VI nos cuenta la historia de Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja de delincuentes que intenta salir adelante en un mundo donde prácticamente todas las oportunidades están reservadas para quienes están dispuestos a ensuciarse las manos. La historia comienza después de una separación provocada, entre otras cosas, por la falta de comunicación y las dificultades de su relación. Lucía termina en prisión, mientras que Jason continúa trabajando como contrabandista en una operación modesta que ofrece pocas ganancias, pero también riesgos relativamente bajos.

Todo cambia cuando Lucía recupera su libertad y Jason se convierte en la única persona en quien puede confiar. Esto marca el comienzo de una nueva etapa en la vida de ambos personajes, quienes comparten el deseo de dejar atrás sus problemas y construir un futuro mejor. Por supuesto, las buenas intenciones no pagan las cuentas.

Desde el principio, Rockstar establece que el dinero será uno de los principales motores de esta historia. Jason y Lucía tienen grandes planes —y algo muy especial en común—, pero carecen de los recursos necesarios para hacerlos realidad. De esta manera, la solución es sencilla: ganar más dinero. El problema es que esto implica involucrarse en negocios cada vez más peligrosos y acercarse a personas que no siempre tienen sus mejores intereses en mente. Así comienza una historia de ascenso criminal que, en muchos sentidos, recuerda a las mejores películas del género.

Inicialmente, Jason y Lucía son delincuentes de poca monta. Sus actividades se limitan a trabajos relativamente sencillos, pequeños asaltos y operaciones que apenas les permiten sobrevivir. Sin embargo, conforme avanzan en la historia, comienzan a relacionarse con criminales de mayor categoría, obtienen mejores contactos y descubren oportunidades para realizar trabajos mucho más especializados. Esta progresión no existe únicamente para justificar la aparición de misiones cada vez más espectaculares porque refleja la manera en que ambos personajes entienden el mundo criminal y en las herramientas que tienen a su disposición.

Por ejemplo, los primeros contactos de Jason y Lucía ofrecen ganancias relativamente bajas porque su posición dentro de la cadena criminal es bastante limitada. Conforme conocen a personas con mayor influencia, tienen acceso a mejores compradores, información privilegiada y oportunidades para cometer atracos mucho más lucrativos. De esta manera, la historia de Grand Theft Auto VI está íntimamente relacionada con su progresión jugable, algo que resulta fundamental para entender por qué esta entrega representa un avance tan importante respecto a sus antecesores.

Una pareja en el centro del conflicto

Naturalmente, las cosas no siempre salen como estaban planeadas. Una serie de trabajos que prometían mejorar considerablemente su situación termina arrastrando a la pareja a una conspiración criminal que se extiende por buena parte del estado de Leónida. Sin entrar en detalles para evitar spoilers, Jason y Lucía se ven obligados a abandonar lo poco que habían conseguido y comenzar nuevamente desde abajo. Es una estructura narrativa que funciona extraordinariamente bien porque sus circunstancias personales justifican constantemente sus decisiones y mantienen la historia en movimiento.

Naturalmente, lo mejor de esta aventura son sus protagonistas; Jason y Lucía tienen una química excepcional. Sus personalidades contrastan de manera muy interesante: él es callado, reservado y generalmente más prudente, mientras que ella es explosiva, extrovertida y mucho más expresiva. Son dos personas que no siempre están de acuerdo y que, precisamente por eso, resultan convincentes como pareja.

Ambos tienen defectos, aspiraciones, preocupaciones y una manera particular de enfrentar los problemas. Además, su relación no depende exclusivamente del guion y las cinemáticas, pues una de las novedades más importantes de Grand Theft Auto VI es que el jugador puede participar activamente en el desarrollo de su vínculo afectivo. Por medio de pequeñas acciones, como tomarse de la mano mientras caminan, abrazarse, besarse, intercambiar regalos o realizar actividades juntos, Jason y Lucía fortalecen su relación. Incluso pueden salir a cenar, comprar ropa, compartir momentos cotidianos o cometer crímenes en pareja.

Estas interacciones pueden parecer detalles menores, pero tienen una importancia considerable para la experiencia. Rockstar consiguió que la relación entre sus protagonistas se sienta como algo que existe más allá del guion, pues el jugador puede dedicar tiempo a fortalecerla o simplemente concentrarse en otros aspectos de la aventura.

Aunque la historia está claramente construida alrededor de una pareja que comparte un vínculo sentimental muy importante, también existe cierto margen para modificar la intensidad de esta relación. No estamos hablando de un simulador romántico con numerosas conversaciones que alteran radicalmente la historia, sino de un conjunto de sistemas que complementan la caracterización y permiten establecer una conexión mucho más cercana con ambos personajes.

Y es aquí donde Lucía se convierte en una de las grandes sorpresas del juego. Su caracterización es extraordinaria. Tiene una personalidad arrolladora, llena de carisma, y una capacidad notable para transmitir emociones. Puede mostrarse afectuosa y hostil en un segundo cuando el guion lo requiere, pero también furiosa e implacable cuando las circunstancias se vuelven adversas. Jason funciona como un excelente contrapeso, pues su personalidad más reservada permite que las interacciones entre ambos tengan un ritmo natural, sin que las conversaciones se conviertan en una competencia constante por llamar la atención. El resultado es una pareja memorable que consigue sostener una aventura extraordinariamente larga sin perder nuestro interés.

El resto del elenco tampoco se queda atrás. A lo largo de la historia conocemos a una enorme variedad de criminales, empresarios, oportunistas y toda clase de personajes que habitan los rincones más extravagantes de Leónida. Algunos se convierten en aliados importantes, otros representan obstáculos para los protagonistas y algunos simplemente aparecen durante un momento antes de desaparecer por completo.

Lo importante es que prácticamente todos tienen una personalidad reconocible. Rockstar siempre ha destacado por escribir personajes más grandes que la vida, pero en esta ocasión también consigue que sus relaciones parezcan bastante naturales. Hay alianzas que nacen del beneficio mutuo, amistades construidas sobre circunstancias extraordinarias y vínculos que se rompen de manera abrupta cuando dejan de resultar convenientes.

Todo esto alimenta una historia que se toma bastante en serio sus momentos dramáticos. En más de una ocasión, Grand Theft Auto VI alcanza alturas narrativas comparables con las de Red Dead Redemption 2. Sus secuencias más importantes están acompañadas por una puesta en escena cinematográfica impresionante, con actuaciones convincentes y momentos de una intensidad extraordinaria.

Esto no quiere decir que es solemne en todo momento, pues el humor tradicional de Rockstar sigue presente, tanto en las misiones principales como en los acontecimientos secundarios. Algunas situaciones son francamente ridículas y contrastan con el tono más serio de la campaña. El humor rara vez interrumpe los momentos que verdaderamente necesitan ser serios y tener tensión dramática. Es un equilibrio magistral entre una historia criminal relativamente seria y el absurdo característico de Grand Theft Auto.

Decisiones y perfil criminal

Por otro lado, la narrativa incorpora sistemas que toman en cuenta ciertas decisiones del jugador. En algunas misiones podemos elegir si queremos participar desde la perspectiva de Jason o de Lucía, lo que modifica parcialmente nuestra experiencia sin alterar necesariamente el resultado de los acontecimientos.

Más interesante es el sistema de perfil criminal. Dependiendo de nuestras acciones, cada protagonista desarrolla una reputación que puede ir desde Profesional hasta Hostil, Violento, Psicópata e incluso Incorregible. Lo importante del sistema es que no es simplemente cuántos crímenes cometemos, sino la manera en que decidimos llevarlos a cabo. Podemos actuar con prudencia y limitar la violencia a lo estrictamente necesario, o convertirnos en criminales despiadados que eliminan a cualquiera que se interponga en nuestro camino.

El juego, por su parte, no establece una única manera correcta de proceder, pero sí reconoce nuestro comportamiento y permite que tenga consecuencias sobre la relación de los protagonistas, las reacciones de otros personajes y determinados acontecimientos de la historia. Por ejemplo, Lucía puede mostrar su descontento cuando Jason provoca demasiadas muertes innecesarias. Es un detalle particularmente interesante porque ayuda a integrar la personalidad de los protagonistas con las acciones que realizamos durante el juego, una relación que históricamente ha resultado complicada para las aventuras de mundo abierto.

No obstante, conviene aclarar que Grand Theft Auto VI continúa siendo una experiencia narrativa cuidadosamente dirigida. No debemos esperar una historia completamente diferente para cada jugador ni una libertad absoluta para transformar la historia. Rockstar sigue contando una historia concreta, con acontecimientos establecidos y una dirección dramática muy clara. La diferencia es que ahora reconoce mejor nuestras decisiones y encuentra formas de integrarlas a una narrativa que, por sus propios méritos, se encuentra entre lo mejor que ha producido el estudio.

Bienvenidos a Leónida: uno de los mundos abiertos más extraordinarios

Si la historia de Jason y Lucía constituye el corazón de Grand Theft Auto VI, el estado de Leónida es el escenario donde Rockstar demuestra hasta dónde puede llevar su obsesión por los detalles.

Estamos frente a una recreación ficticia de Florida que incluye la versión moderna de Vice City, sus famosas playas y una enorme variedad de comunidades urbanas y rurales. Sin embargo, reducir su mundo abierto a una ciudad gigantesca rodeada de pantanos sería hacerle un enorme perjuicio. Leónida es uno de los escenarios más grandes, variados y, sobre todo, densos que hemos explorado en un videojuego.

La palabra importante aquí es densidad. Durante los últimos años, numerosos títulos han intentado impresionar a los jugadores con mapas de dimensiones exorbitantes. Sin embargo, una superficie gigantesca no garantiza una experiencia interesante, especialmente cuando buena parte del escenario está ocupada por actividades repetitivas y lugares que no ofrecen demasiado por descubrir.

La dirección de Grand Theft Auto VI es distinta. Por supuesto, el tamaño de Leónida es impresionante, pero lo que verdaderamente llama la atención es la cantidad de detalles y acontecimientos que encontramos a nuestro alrededor. Podemos recorrer los distritos de rascacielos de Vice City, visitar las playas llenas de turistas, atravesar comunidades rurales, internarnos en pantanos y manglares o explorar regiones industriales.

Cada una de estas zonas tiene una personalidad muy marcada; por ejemplo, basta con observar el estado de las calles y los edificios para reconocer la clase de vecindario en el que nos encontramos. Hay comunidades con jardines perfectamente cuidados, banquetas limpias y propiedades lujosas, mientras que otras presentan un deterioro marcado, con basura acumulada, construcciones descuidadas y habitantes que reflejan las condiciones sociales de su entorno.

Este contraste no se limita a la apariencia de los edificios, pues la cantidad de personas, sus vestimentas, los vehículos que conducen y las actividades que realizan contribuyen a comunicar la identidad de cada lugar. Hay zonas donde resulta perfectamente natural encontrar personas paseando y otras donde la presencia de pandillas y personajes peligrosos genera cierta inquietud. Hasta llegas a sentir que en cualquier momento puede salirte un indeseable a pedirte tu cartera.

Una ciudad con vida propia

Por otro lado, tenemos la población; Vice City está repleta de habitantes que parecen tener ocupaciones propias. Las calles están llenas de peatones que caminan, conversan, trabajan, discuten o simplemente realizan sus actividades cotidianas. Podemos interactuar con muchos de ellos, saludarlos o antagonizarlos, y sus respuestas cambian de acuerdo con las circunstancias. No todas estas interacciones tienen consecuencias, pero contribuyen a comunicar la sensación de que estamos recorriendo una ciudad habitada por personas y no un escenario construido exclusivamente para nuestro entretenimiento.

El tráfico también merece una mención especial. Las avenidas de Vice City están saturadas de automóviles, camionetas, motocicletas, scooters, bicicletas, vehículos eléctricos y una gran variedad de transportes comerciales e industriales. En algunas regiones encontramos camiones de carga, maquinaria pesada y vehículos que complican considerablemente la circulación. Las calles también pueden ser bastante estrechas, por lo que desplazarse a gran velocidad requiere mucha más atención que en entregas anteriores.

Y no podemos olvidar las enormes cantidades de semáforos, intersecciones y obstáculos que encontramos durante nuestros recorridos. Por fortuna, los conductores reaccionan de manera relativamente convincente a lo que sucede a su alrededor. Cuando detectan una posible colisión, suelen frenar o modificar su comportamiento, aunque esto no significa que estemos libres de accidentes. Todo lo contrario: la combinación de tráfico denso, calles complicadas y acontecimientos inesperados genera situaciones muy interesantes y divertidas.

Leónida no termina donde acaba el pavimento, pues sus regiones naturales también están llenas de vida. Los pantanos, manglares, ríos y zonas costeras presentan una enorme variedad de vegetación y fauna, al grado de que explorar sus ecosistemas puede convertirse en una actividad por sí misma. Podemos encontrar animales salvajes, observar su comportamiento e incluso cazarlos para vender sus restos, aunque esta actividad no alcanza necesariamente la profundidad que encontramos en Red Dead Redemption 2.

También existe un trabajo visual extraordinario en la vegetación. Los jardines de las comunidades adineradas presentan colores intensos y superficies cuidadosamente mantenidas, mientras que las regiones más descuidadas muestran céspedes amarillentos, vegetación irregular y un aspecto mucho menos agradable. Por su parte, los manglares y las regiones pantanosas están cubiertos por un verde profundo que transmite una sensación completamente distinta. Es una atención al detalle que se extiende prácticamente a todos los elementos del escenario.

Incluso encontramos una cantidad considerable de interiores accesibles. Podemos ingresar en bodegas, departamentos, almacenes, establecimientos comerciales y distintos edificios que ofrecen oportunidades para explorar o realizar actividades. Algunos interiores forman parte de misiones específicas, mientras que otros pueden visitarse por iniciativa propia.

Hay centros comerciales con accesos de servicio, estacionamientos de varios niveles y edificios donde las rutas de entrada adquieren una importancia considerable, especialmente cuando queremos cometer algún crimen. Naturalmente, esto no significa que podamos acceder a absolutamente todas las construcciones de Leónida, pero la cantidad y diversidad de espacios disponibles es suficiente para que el escenario se sienta mucho menos restringido.

Otro aspecto que merece reconocimiento es el ciclo de día y noche. En nuestra experiencia, los días tienen una duración lo suficientemente amplia para realizar varias actividades importantes antes de que comience a oscurecer. Esto permite organizar nuestras jornadas sin experimentar la sensación de que el tiempo avanza demasiado rápido.

Además, el sistema climático es extraordinario. Podemos pasar de un día completamente despejado a una tormenta eléctrica acompañada de lluvias intensas. Lo interesante es que las condiciones ambientales no desaparecen instantáneamente cuando termina un fenómeno. La lluvia deja charcos que permanecen durante algún tiempo, mientras que las nubes pueden continuar cubriendo el cielo durante días antes de disiparse. También encontramos neblina y otras condiciones que afectan la visibilidad y modifican considerablemente la apariencia de los escenarios. Estos detalles generan la impresión de que Leónida existe dentro de un ciclo ambiental mucho más elaborado que el de otros videojuegos.

Explorar siempre recompensa

Pero todavía no hemos mencionado su mayor virtud: la exploración. Grand Theft Auto VI consigue algo que muy pocos mundos abiertos logran mantener durante tantas horas: despertar constantemente nuestra curiosidad, pues no pasa demasiado tiempo sin que encontremos algo interesante.

Puede ser una iguana que huye ante nuestra presencia, una conversación peculiar entre desconocidos o un acontecimiento mucho más elaborado que termina convirtiéndose en una pequeña aventura. En nuestra experiencia encontramos situaciones extraordinariamente variadas. Desde delincuentes que intentaron asaltarnos hasta una anciana que recorría las calles en un carrito eléctrico. En otra ocasión ayudamos a una persona cuyo vehículo se había descompuesto, lo que terminó convirtiéndose en una pequeña misión para localizar a su esposa.

También presenciamos detenciones policiales donde podíamos intervenir para ayudar al sospechoso o colaborar con las autoridades. En otro momento entramos a un establecimiento mientras estaba ocurriendo un asalto, lo que nos permitió aprovechar la situación para robarles a los propios delincuentes. Incluso durante una exploración marítima presenciamos cómo una avioneta se estrelló frente a nosotros y decidimos recuperar el cargamento de contrabando que transportaba.

Son situaciones que ocurren sin necesidad de seguir una cadena de misiones perfectamente establecida. La exploración de Leónida también puede llevarnos a descubrir carreras callejeras, actividades deportivas, bares, galerías de tiro, competencias de drones y muchas otras distracciones.

Por otro lado, las redes sociales ficticias del juego funcionan como una herramienta de descubrimiento. Al revisar publicaciones podemos encontrar referencias a lugares interesantes, como rampas especiales para realizar saltos o ubicaciones que contienen actividades y secretos. Esto permite que la información sobre el mundo se transmita de una manera relativamente natural, en lugar de depender exclusivamente de íconos sobre un mapa.

Es aquí donde se logra comprender la magnitud del trabajo de Rockstar. Grand Theft Auto VI es extraordinario porque consigue llenar los espacios con personajes, acontecimientos y posibilidades para que explorar se convierta en una actividad genuinamente entretenida, más que simplemente porque el escenario es gigantesco. Por si mismo, el mundo abierto y su diseño sistémico se convierte en uno de los principales motivos para continuar jugando.

De verdad, Leónida se siente viva.

Un simulador de crimen como nunca habíamos visto

Pero la enorme densidad del mundo abierto sería mucho menos impresionante si no estuviera acompañada por sistemas capaces de responder a nuestras acciones. Y es aquí donde Grand Theft Auto VI presenta algunos de sus avances más importantes. Rockstar consiguió que esta entrega se acerque como nunca antes a la fantasía de convertirnos en auténticos delincuentes.

El crimen siempre ha sido uno de los elementos fundamentales de Grand Theft Auto, pero en muchas de sus entregas anteriores las actividades delictivas funcionaban como acontecimientos relativamente sencillos. Grand Theft Auto VI introduce un conjunto de sistemas mucho más elaborados.

Los asaltos a negocios son un excelente ejemplo. Podemos entrar en una tienda y amenazar al encargado para exigirle el dinero de la caja registradora. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de estudiar previamente el establecimiento, buscar accesos alternativos, localizar cámaras de seguridad y descubrir mecanismos que faciliten el robo. Algunos negocios cuentan con entradas traseras que permiten aproximarnos sin llamar demasiado la atención. Otros tienen sistemas de vigilancia que podemos desactivar para evitar que nuestra identidad quede registrada. Incluso podemos amenazar a ciertos empleados para obtener información importante, como códigos de seguridad o acceso a espacios restringidos.

Cuando realizamos operaciones de mayor riesgo, como asaltos bancarios, la preparación es importante. Podemos controlar a los civiles mediante amenazas, obligar a los empleados a colaborar y utilizar diferentes herramientas para acceder al botín. Naturalmente, estas acciones no garantizan que todo salga de acuerdo con nuestros planes. Siempre existe la posibilidad de que alguien active una alarma o proporcione información a las autoridades, lo que puede transformar rápidamente una operación relativamente sencilla en una persecución desesperada.

Por eso, la preparación de un crimen no consiste únicamente en seleccionar las armas más poderosas. También debemos considerar nuestra apariencia. Si entramos a un negocio mostrando nuestro rostro y cometemos un asalto frente a testigos, la policía puede recibir una descripción bastante precisa de nuestro personaje. La ropa, los accesorios, la complexión física y otros elementos contribuyen a crear un perfil que permite a las autoridades identificarnos.

Lo mismo sucede con los vehículos. Si estacionamos cerca del establecimiento y escapamos a bordo de un automóvil que los testigos pudieron reconocer, la policía tendrá información sobre el modelo, sus características y la dirección en la que huimos. Incluso las cámaras de seguridad pueden conservar evidencia de nuestra participación. Esto significa que cubrirse el rostro, cambiar de ropa y planear una ruta de escape son acciones que tienen consecuencias reales dentro de la experiencia.

Una policía que observa y recuerda

El sistema policial también recibió una transformación considerable. Aunque las tradicionales estrellas de búsqueda siguen presentes, ahora existen diferentes estados de alerta que reflejan cuánto saben las autoridades sobre nuestra identidad y ubicación. Inicialmente pueden recibir un reporte y acudir al lugar donde sucedió el delito. Si todavía no cuentan con información suficiente para identificarnos, podemos mantener un perfil bajo y evitar llamar la atención.

Los policías pueden seguir buscando incluso después de perder contacto visual, mientras que determinadas regiones permanecen bajo vigilancia debido a nuestra notoriedad. Esto significa que escapar no siempre consiste en alejarnos unos cuantos metros hasta que desaparezcan las estrellas. En muchas ocasiones debemos cambiar de vehículo, modificar nuestra apariencia, encontrar un escondite o alejarnos completamente de la zona donde las autoridades continúan buscándonos.

Es una diferencia fundamental en comparación con otras entregas, pues el juego también considera otros elementos de nuestro comportamiento cotidiano. Por ejemplo, caminar por la calle con un arma visible puede provocar reacciones negativas entre los transeúntes y llamar la atención policial. Lo mismo sucede cuando nuestro personaje está herido, cubierto de sangre o presenta una apariencia sospechosa. Son reglas relativamente sencillas cuando las analizamos de manera individual, pero adquieren una profundidad extraordinaria cuando comienzan a interactuar entre sí.

Además, Rockstar encontró una manera ingeniosa de relacionar estos sistemas con los vehículos. En Grand Theft Auto VI, nuestro automóvil personal funciona como una pequeña base de operaciones. Podemos utilizar su cajuela para almacenar armamento, cambiar nuestra vestimenta y transportar mercancía robada. También nos permite administrar distintos recursos necesarios para ejecutar nuestras operaciones.

Esto significa que elegir un automóvil no consiste únicamente en buscar el vehículo más rápido o atractivo. También debemos considerar su utilidad como herramienta de trabajo. Y si durante una persecución nos vemos obligados a abandonarlo, existe la posibilidad de que termine confiscado por las autoridades, lo que nos obliga a recuperarlo del corralón. En conjunto, todos estos sistemas construyen un ciclo de juego extraordinariamente satisfactorio.

Primero descubrimos una oportunidad criminal. Después analizamos la situación, reunimos el equipo necesario y preparamos nuestro plan. Finalmente ejecutamos el robo, escapamos de las autoridades y buscamos la manera de convertir el botín en dinero. Pero lo más interesante es que ninguna de estas etapas funciona completamente aislada. Las decisiones que tomamos durante la preparación pueden facilitar o complicar nuestra huida. La manera en que escapamos influye en las posibilidades de ser identificados posteriormente. Y los recursos que obtenemos nos permiten acceder a nuevas oportunidades. Es un diseño sistémico que logra integrar muchas de las actividades tradicionales de Grand Theft Auto dentro de una fantasía criminal mucho más convincenteb y elaborada. Y, sobre todo, demuestra que Rockstar no se conformó con construir una ciudad visualmente espectacular. También desarrolló reglas que hacen que nuestras acciones dentro de ella tengan consecuencias.

Jugabilidad: entre Max Payne y Red Dead Redemption

Naturalmente, toda esta ambición sistémica necesita controles capaces de sostener una experiencia que combina exploración, combate, conducción e interacciones contextuales. Y en este apartado, Grand Theft Auto VI también presenta una evolución considerable. La sensación de movimiento de Jason y Lucía tiene mucho en común con Red Dead Redemption 2, especialmente por el énfasis en el peso corporal y las transiciones de las animaciones.

Los personajes no responden con la inmediatez de un juego de acción puramente arcade, pero tampoco se sienten excesivamente torpes. Rockstar encontró un punto medio bastante satisfactorio entre la agilidad necesaria para participar en tiroteos y la lentitud deliberada que exige una simulación de estas características. Esto resulta particularmente evidente cuando interactuamos con otros personajes. Podemos dirigir nuestra atención hacia los habitantes de Leónida y utilizar acciones contextuales para saludarlos, antagonizarlos o responder a determinadas situaciones.

También existen opciones para calmar conflictos, aceptar peticiones o participar en acontecimientos que aparecen espontáneamente. Como resultado, los controles requieren cierta familiarización. Grand Theft Auto VI no es un videojuego donde un único botón contextual resuelve absolutamente todas las situaciones. Hay acciones específicas para interactuar con personajes, administrar el inventario, modificar nuestra apariencia y utilizar las herramientas que llevamos encima.

Aunque esto implica aprender una cantidad considerable de comandos nuevos, también permite que el jugador tenga mayor control sobre sus decisiones. Por fortuna, la interfaz fue diseñada para evitar que todos estos sistemas saturen constantemente la pantalla y solo aparecen visibles cuando son necesarios. También existen opciones para personalizar los controles y recuperar un esquema más parecido al de GTA V.

Combate, armas y concentración

En cuanto al combate, Rockstar recuperó elementos de varias de sus producciones anteriores. Por un lado, tenemos el sistema de coberturas característico de Grand Theft Auto. Podemos escondernos detrás de distintos objetos, asomarnos para disparar y utilizar nuestro entorno para protegernos del fuego enemigo. Por otro, encontramos una clara influencia de Max Payne y Red Dead Redemption en la manera en que los personajes utilizan sus armas.

Podemos disparar desde la cadera, apuntar con mayor precisión e incluso utilizar las mirillas de determinados armamentos. El apuntado presenta una ligera asistencia que facilita adquirir objetivos, pero sin llegar a los extremos que encontramos en Red Dead Redemption 2. En nuestra experiencia, el combate exige suficiente precisión para resultar satisfactorio, especialmente cuando enfrentamos a varios enemigos desde diferentes posiciones.

Las armas también presentan comportamientos distintos. Tenemos pistolas, revólveres, subametralladoras, rifles de asalto, escopetas y armamento especializado, con diferentes características que influyen en su utilidad. No es lo mismo utilizar una pistola durante un enfrentamiento cercano que intentar acertar a un enemigo situado a una distancia considerable. Además, podemos modificar las armas mediante distintos accesorios, como miras, cargadores ampliados y silenciadores. Lo interesante es que esta variedad no se limita a buscar el armamento con las mejores estadísticas. También permite desarrollar preferencias personales para cada protagonista.

Por ejemplo, durante nuestra partida decidimos que Lucía utilizara principalmente pistolas semiautomáticas, mientras que Jason prefería los revólveres. No existe una obligación de jugar de esta manera, pero la variedad disponible permite que ambos personajes tengan un estilo de combate propio y puedan tener cierta expresión individual.

Esto se relaciona directamente con la administración del arsenal, pues en lugar de llevar una cantidad prácticamente ilimitada de armas, debemos organizar nuestro equipo mediante los espacios de almacenamiento disponibles, especialmente la cajuela de nuestro vehículo. Podemos comprar distintas armas para cada personaje y guardar configuraciones individuales, además de conservar armamento que encontramos durante nuestras actividades. Esto añade una dimensión de preparación que resulta especialmente importante antes de participar en operaciones peligrosas.

Tambien está la concentración, una habilidad que se activa la cual ralentiza temporalmente la acción para observar los puntos débiles del enemigo. Su funcionamiento recuerda al Dead Eye de Red Dead Redemption, aunque introduce una diferencia importante: ahora podemos identificar zonas letales y no letales del cuerpo.

Disparar a determinados puntos provoca heridas mortales, mientras que acertar en otras regiones permite incapacitar a los oponentes sin necesidad de eliminarlos. Esto tiene implicaciones importantes para el sistema de perfil criminal. Un jugador que prefiere resolver sus enfrentamientos mediante el uso indiscriminado de la fuerza desarrollará una reputación distinta a la de alguien que evita provocar muertes innecesarias.

El comportamiento de los enemigos acompaña satisfactoriamente estos cambios. Durante los enfrentamientos, los adversarios utilizan coberturas, mantienen cierta distancia y buscan posiciones desde las cuales pueden atacarnos. No encontramos una inteligencia artificial particularmente revolucionaria en términos tácticos, pero sí una implementación funcional que evita buena parte de las situaciones ridículas que suelen aparecer en los juegos de acción.

También hay una atención notable a las reacciones físicas de los personajes. Disparar a las piernas puede provocar que un enemigo tropiece o pierda el equilibrio, mientras que los adversarios equipados con chalecos antibalas son capaces de resistir más impactos antes de caer. Todo esto está acompañado por una cantidad impresionante de animaciones contextuales que reaccionan a las circunstancias del combate. El resultado es un sistema que no necesita recurrir constantemente a secuencias espectaculares para resultar entretenido.

En conjunto, el combate de Grand Theft Auto VI representa una evolución muy importante respecto a GTAV. Rockstar aprovechó las lecciones de Red Dead Redemption 2 y recuperó parte de la contundencia de Max Payne para construir un sistema mucho más elaborado, que encuentra su mayor virtud en la manera en que se relaciona con las demás mecánicas. Disparar es entretenido, pero ahora también importa cómo, cuándo y por qué decidimos hacerlo.

Conducción: una ciudad que se disfruta al volante

Los vehículos merecen una mención aparte, pues siguen siendo una parte fundamental de Grand Theft Auto. Y considerando las enormes dimensiones de Leónida, es evidente que pasaremos una cantidad considerable de tiempo conduciendo. Afortunadamente, Rockstar realizó un trabajo extraordinario para que desplazarnos de un lugar a otro resulte satisfactorio.

Como mencionamos anteriormente, las calles de Vice City presentan una enorme densidad de tráfico. Los automóviles, camionetas, motocicletas y vehículos industriales ocupan buena parte de las avenidas, por lo que maniobrar correctamente se convierte en una necesidad. Esto significa que no siempre podemos conducir a toda velocidad sin preocuparnos por lo que sucede a nuestro alrededor. En muchos casos debemos ajustar nuestro ritmo, calcular nuestras maniobras y encontrar espacios entre los vehículos.

Aquí encontramos una de las características más interesantes de la versión para PlayStation 5. El control DualSense permite distinguir dos niveles de aceleración mediante sus gatillos adaptativos. El primero facilita conducir a una velocidad moderada y relativamente constante, ideal para circular entre el tráfico o ingresar a espacios reducidos. El segundo permite acelerar con mayor intensidad y aprovechar toda la potencia del vehículo.

Este comportamiento cambia considerablemente la manera en que recorremos la ciudad. En lugar de alternar constantemente entre acelerar a fondo y frenar de golpe, podemos mantener una velocidad mucho más apropiada para cada situación. Es un detalle aparentemente pequeño, pero que termina siendo extraordinariamente útil al momento de jugar.

También encontramos diferencias muy claras entre las distintas categorías de vehículos. Un automóvil musculoso antiguo presenta una respuesta completamente distinta a la de un deportivo moderno. La aceleración, el agarre, el peso y la facilidad para tomar curvas cambian de manera considerable. Esto contribuye a que elegir un vehículo sea una decisión importante, especialmente cuando queremos participar en carreras o ejecutar una fuga complicada.

La física consigue un equilibrio bastante satisfactorio entre realismo y diversión. Rockstar evitó convertir la conducción en una simulación excesivamente complicada, pero tampoco regresó a una interpretación completamente ligera del comportamiento de los automóviles. En nuestra experiencia, manejar es muy entretenido. Los vehículos tienen suficiente peso para que sus movimientos resulten convincentes, pero conservan la agilidad necesaria para realizar maniobras espectaculares.

Daños, combustible y transporte

Además, el sistema de daños recibió un tratamiento extraordinario. Las carrocerías se deforman de manera localizada de acuerdo con los impactos, mientras que diferentes componentes pueden resultar afectados y modificar el comportamiento del vehículo. Las llantas pueden reventar, la estructura puede quedar severamente dañada y, en situaciones extremas, el motor puede quedar parcialmente expuesto después de recibir una cantidad considerable de golpes. Es impresionante observar el nivel de detalle con el que se representa el deterioro de un automóvil.

Por supuesto, todo esto tiene consecuencias, pues un vehículo demasiado dañado puede perder movilidad o presentar dificultades para continuar funcionando correctamente, por lo que eventualmente será necesario repararlo. Podemos acudir a talleres especializados e incluso realizar determinadas reparaciones en estaciones de servicio. Y hablando de gasolineras, los vehículos también necesitan combustible. Es una característica que podría parecer innecesariamente complicada, especialmente en un juego donde debemos recorrer enormes distancias, pero en nuestra experiencia está implementada con bastante equilibrio.

La gasolina se consume y eventualmente tenemos que llenar el tanque, aunque nunca sentimos que esta actividad se convirtiera en una molestia constante. De hecho, durante nuestra partida jamás nos quedamos completamente sin combustible. Es otro de esos pequeños sistemas que refuerzan la simulación sin convertirse necesariamente en un obstáculo para la diversión.

Naturalmente, habrá momentos en los que no queramos conducir durante varios minutos para llegar a nuestro destino. Por fortuna, Grand Theft Auto VI ofrece diferentes alternativas de transporte. Podemos utilizar una aplicación del teléfono para solicitar un automóvil que nos lleve a una ubicación específica y, mediante el pago correspondiente, omitir el trayecto. También existe una red de autobuses y trenes que conecta distintas regiones y permite desplazarnos utilizando medios de transporte público. Estas opciones no sólo facilitan la navegación, sino que también alimentan la sensación de encontrarnos en un mundo donde existen servicios y actividades que funcionan independientemente de nuestras necesidades.

Misiones: libertad contra espectáculo

Durante muchos años, una de las contradicciones más importantes en los videojuegos de Rockstar ha sido la relación entre la libertad de sus mundos abiertos y la rigidez de sus misiones. Desde GTA III, el estudio ha construido escenarios que invitan a experimentar y encontrar soluciones creativas para toda clase de problemas. Sin embargo, cuando comienza una misión importante, esa libertad suele reducirse considerablemente.

En Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2 encontramos numerosas secuencias donde alejarnos demasiado de una ruta o ejecutar una acción que no estaba prevista provoca un fracaso inmediato. Esto resulta particularmente extraño en experiencias que dedican tantos recursos a construir mundos aparentemente gobernados por reglas coherentes.

Por fortuna, Grand Theft Auto VI muestra avances importantes en este terreno. La estructura de sus misiones principales continúa siendo reconocible para cualquier seguidor de Rockstar. Tenemos objetivos concretos, secuencias cinematográficas y acontecimientos que deben suceder para que la historia avance.

No estamos frente a una aventura donde cada misión pueda resolverse de una cantidad ilimitada de maneras. Sin embargo, el juego permite improvisar mucho más y, especialmente, evita castigar constantemente al jugador por desviarse de las instrucciones.

Misiones que reaccionan al error

Durante nuestra partida encontramos una situación que ilustra perfectamente este cambio. En una misión teníamos que abordar una avioneta antes de que despegara. Sin embargo, no conseguimos llegar a tiempo y perdimos nuestra ventana de oportunidad. En una entrega anterior, una situación semejante probablemente habría provocado la aparición inmediata de una pantalla de fracaso. Pero aquí sucedió algo diferente. La avioneta despegó y tuvimos que continuar la persecución desde tierra. El juego reconoció nuestro error y permitió que la situación evolucionara de acuerdo con lo que estaba ocurriendo.

Es una diferencia extraordinariamente importante. En lugar de exigirnos repetir la misma secuencia hasta ejecutar correctamente las instrucciones del guion, Grand Theft Auto VI permite que determinadas situaciones continúen a pesar de nuestras equivocaciones.

Esto no significa que hayan desaparecido todas las restricciones. Todavía existen misiones con objetivos obligatorios y acontecimientos que necesitan desarrollarse de una manera específica. Sin embargo, la implementación general es considerablemente más flexible.

También ayuda que muchos sistemas del mundo abierto puedan utilizarse durante las misiones. Las interacciones con personajes, las herramientas criminales y las reglas que gobiernan el comportamiento policial no desaparecen simplemente porque estamos participando en una actividad narrativa.

Además, Jason y Lucía pueden colaborar durante distintas actividades. Podemos recurrir a nuestra pareja para obtener ayuda durante un robo, solicitar que nos recoja en un vehículo o aprovechar sus capacidades para facilitar una operación. Todo esto refuerza la idea de que ambos personajes forman un equipo y no simplemente dos protagonistas entre los cuales podemos cambiar.

No obstante, conviene mantener las expectativas en su justa dimensión. Grand Theft Auto VI todavía apuesta por el espectáculo cinematográfico y por las misiones cuidadosamente dirigidas. Rockstar no abandonó su identidad ni convirtió su campaña en un simulador completamente abierto, en cambió supo encontrar un equilibrio mucho más satisfactorio.

Progresión, economía y actividades: siempre hay algo que hacer

Una de las razones por las que Grand Theft Auto VI resulta tan absorbente es que prácticamente todas sus actividades contribuyen, de alguna manera, a desarrollar a los protagonistas o ampliar nuestras posibilidades. El dinero, naturalmente, conserva un papel fundamental. Podemos llevar efectivo y administrar nuestros recursos mediante una aplicación bancaria, pero existe una diferencia importante respecto a entregas anteriores.

Si somos eliminados o arrestados, podemos perder el efectivo que llevamos encima. Esto significa que administrar nuestras ganancias tiene cierta importancia, especialmente después de realizar operaciones lucrativas. Podemos depositar dinero en cajeros automáticos y utilizar nuestra cuenta para realizar compras de mayor valor.

Es una mecánica relativamente sencilla, pero contribuye a que el dinero tenga una presencia más tangible dentro del mundo. También debemos considerar qué hacemos con los objetos robados. Diferentes compradores ofrecen cantidades distintas por determinadas mercancías, de manera que encontrar al comprador adecuado puede convertirse en una parte importante del proceso criminal.

Por otro lado, una de las particularidades de esta entrega es que no se concentra en la adquisición de negocios o propiedades tradicionales. Los refugios de Jason y Lucía aparecen conforme progresa la historia, mientras que los garajes constituyen una de las principales oportunidades para invertir en espacios adicionales. Estos permiten almacenar nuestros automóviles y administrar una colección de vehículos sin demasiadas complicaciones.

De hecho, uno de los detalles más agradables es que no necesitamos introducir manualmente cada automóvil en un estacionamiento para conservarlo. El sistema puede guardar automáticamente el vehículo que dejamos de utilizar cuando solicitamos otro mediante la aplicación correspondiente. Esto nos permite tener acceso al automóvil más adecuado para cada situación sin necesidad de recorrer enormes distancias para recuperarlo. Naturalmente, solicitar vehículos tiene un costo, pero resulta una solución cómoda y práctica.

Progresión de los protagonistas

La progresión también involucra directamente a Jason y Lucía, pues sus capacidades físicas pueden mejorar mediante distintas actividades. Por ejemplo, podemos ejercitarnos para desarrollar nuestra condición y aumentar nuestra resistencia. Por otro lado, consumir cantidades excesivas de comida chatarra puede modificar el peso de nuestros personajes. Estos cambios tienen consecuencias sobre su apariencia y algunas de sus capacidades físicas, por lo que mantener cierta disciplina puede resultar beneficioso.

La concentración también puede desarrollarse mediante actividades específicas. Practicar en galerías de tiro, participar en deportes y realizar distintas tareas que requieren atención permite mejorar esta habilidad. Lo interesante es que muchas de estas actividades funcionan como distracciones naturales dentro del mundo. No necesariamente tenemos que dedicar una sesión completa a mejorar estadísticas; basta con explorar y participar en aquello que despierta nuestra curiosidad.

Oportunidades no faltan, pues Grand Theft Auto VI está lleno de actividades secundarias. Tenemos carreras callejeras, competencias deportivas, ejercicios, galerías de tiro, actividades marítimas y una enorme variedad de acontecimientos que aparecen durante la exploración. También podemos dedicarnos a cometer robos, buscar oportunidades criminales, conseguir vehículos especiales y descubrir lugares que no forman parte de la historia principal.

La cantidad de contenido es extraordinaria, pero lo que más nos gustó fue la manera en que muchas actividades se conectan con las mecánicas centrales. Robar un vehículo puede convertirse en una oportunidad para conseguir dinero. Participar en una carrera puede motivarnos a mejorar nuestro automóvil. Explorar una región desconocida puede llevarnos a encontrar un nuevo contacto criminal o una actividad que ni siquiera sabíamos que existía. De esta manera, la progresión no depende exclusivamente de completar una lista de objetivos.

También surge de nuestra propia iniciativa. Y esto representa una diferencia fundamental respecto a muchos mundos abiertos contemporáneos, donde una enorme cantidad de actividades termina sintiéndose como una colección de tareas pendientes. Grand Theft Auto VI consigue que buena parte de su contenido parezca una consecuencia natural de explorar Leónida.

La sátira de Rockstar en una sociedad que parece una caricatura

Desde sus primeras entregas tridimensionales, Grand Theft Auto se ha distinguido por ofrecer una interpretación exagerada y particularmente cruel de la sociedad estadounidense. Sus estaciones de radio, anuncios publicitarios, programas de televisión y personajes secundarios han servido para ridiculizar prácticamente todos los aspectos de la cultura popular. Naturalmente, Grand Theft Auto VI continúa esta tradición.

Sin embargo, el mundo ha cambiado considerablemente desde 2013. Hoy vivimos en una sociedad donde las redes sociales amplifican comportamientos absurdos, los personajes más extravagantes pueden convertirse en celebridades y los acontecimientos que alguna vez habrían parecido una parodia forman parte de la vida cotidiana.

Dicho esto, ¿cómo ridiculizar la realidad que vivimos actualmente? La respuesta de Grand Theft Auto VI consiste en integrar el humor de manera mucho más orgánica dentro de su mundo.

La sátira ya no depende exclusivamente de escuchar una conversación ridícula en la radio o encontrar un anuncio extravagante. Ahora también aparece en los acontecimientos o eventos que presenciamos mientras recorremos las calles, en el comportamiento de los personajes y en los contenidos que encontramos mediante las redes sociales ficticias.

Durante nuestra partida escuchamos conversaciones y transmisiones que parodiaban situaciones reconocibles de la vida real. También encontramos personajes cuya conducta resultaba tan absurda que parecía imposible tomarlos en serio, aunque dentro del contexto de Leónida sus acciones encajaban perfectamente. Este humor convive con una representación bastante detallada de las diferencias sociales, la criminalidad y las aspiraciones económicas de los habitantes.

En este sentido, la propia historia de Jason y Lucía encaja muy bien con el comentario social del juego. Son dos personas que desean mejorar sus condiciones de vida, pero que encuentran en el crimen una de las pocas alternativas que consideran viables.

Por supuesto, no estamos frente a un tratado sociológico ni a una crítica especialmente sutil de la cultura estadounidense. Grand Theft Auto continúa siendo una sátira exagerada, vulgar y en ocasiones ridícula, que es parte de su identidad. Lo extraordinario es que Rockstar encontró maneras de hacer que este humor exista dentro de un mundo mucho más convincente, sin sacrificar el tono dramático de su historia principal.

Un espectáculo tecnológico extraordinario

Después de tantos años de desarrollo, era lógico esperar que Grand Theft Auto VI fuera uno de los videojuegos más impresionantes de su generación. Y, al menos en lo que respecta a la complejidad de sus escenarios, la densidad del mundo y la calidad de sus animaciones, Rockstar consiguió resultados extraordinarios.

La enorme cantidad de elementos que aparecen simultáneamente en pantalla resulta impresionante. Podemos recorrer calles saturadas de vehículos y peatones, observar edificios llenos de detalles y después trasladarnos a regiones naturales con vegetación densa y fauna que reacciona a nuestra presencia.

Todo esto sucede dentro de un mundo abierto de dimensiones enormes. Sin embargo, lo que verdaderamente llama la atención es la coherencia visual. Los personajes, edificios, vehículos y objetos parecen pertenecer al mismo entorno.

La iluminación contribuye enormemente a esta sensación. Vice City cambia de personalidad de acuerdo con la hora del día, las condiciones climáticas y la región que estamos explorando. Durante el día, las playas y avenidas presentan una apariencia luminosa y colorida, mientras que por la noche las luces artificiales transforman completamente algunos vecindarios, es un juego donde la noche es verdaderamente oscura.

Las tormentas también modifican considerablemente la atmósfera. La lluvia, los charcos, la neblina y la persistencia de las condiciones climáticas crean una sensación de continuidad ambiental que pocas producciones consiguen transmitir.

Pero quizá el mayor logro tecnológico se encuentre en las animaciones. Jason y Lucía presentan una cantidad extraordinaria de movimientos contextuales que reaccionan a las circunstancias de la acción. Podemos observar diferencias al caminar, correr, utilizar armas, interactuar con otros personajes o participar en enfrentamientos.

Estamos frente a un proyecto que intenta representar una cantidad extraordinaria de personajes, vehículos, comportamientos y acontecimientos de manera simultánea. A pesar de esto, el rendimiento técnico del juego es sobresaliente, pues a pesar de que el juego se ejecuta a 30 cuadros por segundo, en pocas ocasiones hay caídas, solo en situaciones extremas. Sin embargo, resulta difícil no reconocer el enorme trabajo invertido en construir este mundo. Más allá de la fidelidad de sus gráficos, Grand Theft Auto VI impresiona porque prácticamente todos sus elementos parecen formar parte de una simulación gigantesca.

Una producción audiovisual a la altura de su ambición

La calidad audiovisual también juega un papel fundamental en la experiencia. Rockstar siempre ha concedido una importancia extraordinaria a la música, las actuaciones de voz y el diseño sonoro de sus producciones. Y Grand Theft Auto VI continúa esa tradición.

La caracterización de Jason y Lucía constituye uno de los mejores ejemplos. Sus interpretaciones consiguen comunicar una enorme variedad de emociones, desde momentos íntimos y relativamente tranquilos hasta situaciones de desesperación, violencia y tensión dramática. El resto del elenco mantiene un nivel de calidad muy elevado.

Pero lo verdaderamente impresionante es que este trabajo también se extiende a personajes que no forman parte de la historia principal. Los locutores de las estaciones de radio, los participantes de programas de televisión y muchos habitantes de Leónida tienen voces y personalidades que contribuyen a construir la identidad del mundo.

Durante nuestros recorridos encontramos una cantidad enorme de contenidos audiovisuales que pueden descubrirse de manera espontánea. Algunos aparecen en transmisiones de radio, otros forman parte de los programas disponibles dentro del juego y muchos más se presentan mediante las conversaciones de los personajes. Estos elementos tienen un valor considerable porque ayudan a transmitir la sensación de que Leónida posee una cultura propia.

No estamos simplemente escuchando diálogos diseñados para explicar una misión. Estamos descubriendo fragmentos de una sociedad ficticia que parece continuar funcionando mientras realizamos nuestras actividades. Y aunque resulta relativamente sencillo pasar por alto estos contenidos durante una persecución o un tiroteo, dedicar tiempo a escucharlos permite apreciar la enorme cantidad de trabajo que Rockstar invirtió en su universo.

Por su puesto, la banda sonora merece una mención especial. Compuesta por Justice, la banda sonora del juego es de gran nivel, pues logra transmitir de manera convincente la seriedad de la situación que estamos viviendo a través de sonidos electrónicos que a veces suenan como drones. Es un trabajo estelar que merece todo el reconocimiento.

Una aventura de 80 horas que todavía tiene mucho por ofrecer

Grand Theft Auto VI es un videojuego gigantesco. Durante nuestra partida llegamos a los créditos después de aproximadamente 80 horas, distribuyendo buena parte de ese tiempo entre Jason y Lucía, además de algunos periodos en los que exploramos el mundo con ambos personajes.

En muchas ocasiones dejamos de lado nuestros objetivos porque descubrimos algo interesante durante el trayecto. Y ésa es precisamente una de las mayores virtudes del juego. Grand Theft Auto VI consigue despertar una curiosidad constante que hace muy difícil concentrarse exclusivamente en la campaña. Por eso, consideramos perfectamente razonable que una partida dedicada a explorar todas las actividades y satisfacer cada curiosidad, pueda superar las 100 horas.

Pero la duración no sería particularmente impresionante si la experiencia terminara perdiendo su interés. Afortunadamente, Rockstar consiguió mantener un ritmo narrativo extraordinario. La historia de Jason y Lucía avanza de manera consistente, con nuevos conflictos y acontecimientos que modifican sus circunstancias personales. Hay momentos más tranquilos que permiten desarrollar la relación de los protagonistas, pero también secuencias de gran intensidad que nos obligan a continuar jugando para descubrir qué sucederá después. Y conforme nos acercamos al desenlace, resulta cada vez más difícil abandonar la aventura.

Después de pasar tantas horas con Jason y Lucía, terminamos desarrollando un vínculo genuino con ambos personajes. Sus aspiraciones se convierten en nuestras preocupaciones y, en algún momento, comenzamos a temer que la historia pudiera conducirnos hacia una tragedia semejante a la que experimentamos con aquel vaquero de Red Dead Redemption 2.

No mencionaremos lo que sucede para evitar spoilers, pero sí podemos decir que descubrir el desenlace de este thriller criminal se convirtió en una de nuestras experiencias favoritas del año. Además, la historia sabe cuándo terminar. A pesar de su enorme duración, Grand Theft Auto VI mantiene una dirección clara y evita prolongar innecesariamente el conflicto central.

Por otro lado, el factor de rejugabilidad es considerable. El sistema de perfil criminal, las variaciones en la relación de los protagonistas y las distintas formas de abordar determinadas situaciones ofrecen motivos interesantes para comenzar otra partida. Después de completar nuestra aventura manteniendo una relación relativamente positiva entre Jason y Lucía, resulta especialmente interesante imaginar cómo podrían cambiar algunas situaciones si adoptáramos un comportamiento mucho más violento. También quedan innumerables acontecimientos secundarios que no conseguimos descubrir durante nuestra primera experiencia.

En definitiva, Grand Theft Auto VI ofrece una cantidad extraordinaria de contenido, pero su mayor virtud no consiste simplemente en mantenernos ocupados durante decenas de horas. Lo importante es que consigue hacer que deseemos permanecer en su mundo.

Conclusión: ¿evolución o revolución?

Después de aproximadamente 80 horas de juego, podemos afirmar que Grand Theft Auto VI representa uno de los proyectos más ambiciosos que hemos experimentado en esta generación. Rockstar Games construyó un mundo abierto extraordinario, lleno de personajes, detalles, actividades y acontecimientos que constantemente invitan a explorar.

Pero lo más impresionante no es el tamaño de Leónida, la calidad de sus gráficos ni la cantidad de recursos invertidos en su desarrollo. Su mayor logro está en la profundidad de los sistemas que gobiernan la experiencia.

Grand Theft Auto siempre nos había permitido cometer toda clase de delitos, provocar el caos y enfrentarnos a la policía. Sin embargo, nunca habíamos tenido tantas herramientas para preparar un crimen, ejecutarlo y enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. La posibilidad de estudiar establecimientos, desactivar sistemas de vigilancia, modificar nuestra apariencia y utilizar vehículos como bases móviles transforma considerablemente una fórmula que conocemos desde hace décadas.

Por primera vez en la serie, la fantasía criminal parece desarrollarse mediante un conjunto de reglas interconectadas y no exclusivamente por medio de actividades independientes. Y luego tenemos a Jason y Lucía. Su historia funciona extraordinariamente bien gracias a la calidad de sus interpretaciones, la química de sus personalidades y la manera en que sus circunstancias justifican su participación en el mundo criminal.

Naturalmente, Grand Theft Auto VI no abandona completamente las limitaciones tradicionales de Rockstar. Su narrativa continúa teniendo una dirección muy concreta, sus misiones todavía conservan objetivos obligatorios y sus sistemas de combate priorizan la accesibilidad sobre la complejidad de una simulación especializada. Pero sería un error juzgar estos elementos de manera aislada.

Y eso nos lleva a la pregunta con la que comenzamos esta reseña. ¿Estamos frente a una evolución o una revolución? La respuesta es que Grand Theft Auto VI representa una evolución extraordinaria de prácticamente todos los elementos que definieron a sus antecesores, pero la suma de estos avances termina produciendo algo mucho más importante. Rockstar no reinventó completamente el género de mundo abierto. Todavía podemos reconocer los fundamentos que estableció hace más de dos décadas. Sin embargo, consiguió elevar la profundidad de sus sistemas, la densidad de sus escenarios y la libertad de sus actividades hasta un punto donde la experiencia adquiere una dimensión diferente.

Y ésa es, en parte, una revolución. Grand Theft Auto VI demuestra que el futuro de los mundos abiertos no depende necesariamente de construir mapas cada vez más grandes, sino de crear escenarios donde las posibilidades del jugador sean tan importantes como su apariencia.

Después de tantos años, Rockstar Games volvió a establecer un referente para toda la industria. Grand Theft Auto VI no sólo redefine lo que esperamos de un mundo abierto, sino que demuestra hasta dónde puede llegar el medio cuando la tecnología, la libertad y la profundidad de sus sistemas trabajan en conjunto. Es una obra extraordinaria que eleva los estándares del género y establece el punto de partida para la próxima generación de videojuegos.