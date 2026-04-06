Analista pronostica el colapso de Fortnite luego de la crisis de Epic Games: “Los juegos eternos, al parecer, no lo son”

La industria de los videojuegos siempre está llena de altibajos, pero en días recientes ocurrió lo impensable: Epic Games despidió a 1000 trabajadores y el futuro de Fortnite está en riesgo. El juego más popular de la industria está sobre las cuerdas luego de malas decisiones, la crisis del mercado y el desplome de los Battle Royale.

Tim Sweeney, jefe de Epic Games, confía en que podrán recuperarse de estos golpes y hacer que Fortnite vuelva a la cima. Sin embargo, algunos analistas son fatalistas y pronostican el final del juego, a pesar de que aún goza de buena popularidad. Hay quienes creen que los despidos son el principio del fin para Fortnite, y consideran que no podrá recuperarse. Joost van Dreunen, cofundador de Nielsen, es uno de ellos.

En una entrevista reciente, el analista pronosticó el final de Fortnite y el de Roblox, juegos que dominan la industria con millones de usuarios activos. Desde su perspectiva, es cuestión de tiempo para que ambos juegos caígan en el olvido.

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Analista cree que Fortnite y Roblox caerán tarde o temprano

Algunos extrabajadores de Epic Games creen que los despidos tendrán consecuencias importantes para Fortnite. Se espera que el Battle Royale tenga meses difíciles en medio de una reestructuración de equipos que impactará su desarrollo. Hay quienes confían en que el estudio logrará superar este tropiezo, enmendar sus errores y recuperar la confianza de la comunidad.

Joost van Dreunen es poco positivo, pues considera que Epic Games está en una situación muy complicada y que difícilmente Fortnite regresará a ser lo de antes. Destacó cómo esos juegos que creíamos eternos en realidad pueden estar al borde del colapso y ser muy inestables financieramente. “Simplemente no van a durar para siempre”, afirmó en referencia al Battle Royale y Roblox.

El analista pronosticó el final de ambas plataformas si sus creadores no encuentra la manera de hacerlas rentables y estables. Desde su perspectiva, la caída de Fortnite y Epic Games es inevitable, ya que los estudios demuestran que la popularidad de los Battle Royale va en constante declive.

Los juegos más populares de la industria podrían colapsar en el futuro

Van Dreunen piensa que Fortnite y Roblox pueden tener los días contados por varios factores, como las crisis económicas, el encarecimiento de los videojuegos y “el poder desproporcionado y creciente que ejercen los propietarios de las plataformas”.

También cree que una nueva generación de estudios de videojuegos, con sede en Europa y Asia, están atrayendo más inversiones que las empresas estadounidenses, lo que puede ser otro gran obstáculo para ambos títulos. Desde su perspectiva, el principio del fin para Fortnite y Roblox ya inició y está en un punto medio.

“Los imperios no se derrumban de golpe. Se van vaciando poco a poco, hasta que un día caen sus muros y todos se muestran sorprendidos. Actualmente nos encontramos en algún punto intermedio de ese proceso“.

¿El final del Battle Royale está cerca?

Las declaraciones de Van Dreunen podrían sonar exageradas y alarmantes, pero la realidad es que los despidos realmente amenazan con arruinar la buena racha de Fortnite. Epic Games despidió a creativos que fueron clave en la creación y desarrollo del Battle Royale, así que hay mucha incertidumbre sobre lo que ocurrirá con sus futuras temporadas y sus cuotas de calidad.

Robby Williams, productor de Fortnite, especula que los despidos afectarán el desarrollo del juego durante todo 2026. Incluso, cree que las consecuencias podrían ir más allá y extenderse hasta 2027. Por supuesto, los analistas y creativos no creen que el Battle Royale vaya a cerrar de la noche a la mañana, pero sí temen que otras malas decisiones de Epic Games condenen para siempre el destino del juego.

El estudio aceptó que ha gastado más dinero que el que ha generado con Fortnite, lo que ha dificultado mantener su encanto durante las temporadas más recientes. Para mitigar los efectos negativos, Epic Games eliminó 3 modalidades de juego y planea otros cambios importantes en toda la empresa que conoceremos a finales de este año.

El futuro del Battle Royale es incierto

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