Nadie duda que sería genial tener la tranquilidad de que nuestras plataformas y cuentas de usuario están seguras en la era digital. Sin embargo, no es así. Los delincuentes cibernéticos siguen operando y las compañías tratan de mejorar o cambiar sus sistemas de seguridad. Recientemente, Microsoft anunció que hará lo propio con XBOX.

Desde hace años, la compañía norteamericana ha implementado medidas que buscan proteger las cuentas de cada jugador de XBOX. Sin embargo, cada determinado tiempo es necesario modernizarse. Algunos sistemas se vuelven obsoletos y vulnerables.

Tal es el caso de una de sus formas autenticación, la cual dejará de existir de manera paulatina.

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Microsoft dejará de usar los SMS com medio de autenticación ¿Por qué?

Por medio de una publicación en su sitio oficial, Microsoft anunció la eliminación de su sistema de autenticación de usuario por vía SMS.

Los tradicionales mensajes de texto entre teléfonos celulares no servirán más para verificar al usuario y su cuenta en XBOX.

De acuerdo con la compañía, este medio de verificación tiene muchas vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por delincuentes cibernéticos. Asimismo, lo considera un paso hacia la mejora de sus estándares de seguridad.

Este método involucraba el envío de un mensaje vía SMS al número registrado del usuario para que validara que se trataba efectivamente de él y tuviera acceso a su cuenta.

Cabe señalar que este cambio no será inmediato. Microsoft informó que retirará esta forma de autenticación de forma paulatina a lo largo de los siguientes meses.

Al respecto, la publicación señala:

“La autenticación de SMS es vulnerable a los ataques de suplantación de identidad (phishing) y de intercambio de SIM“.

Los SMS dejarán de funcionar como medio para verificar cuentas de usuario en Xbox

¿Qué propone Microsoft para mejorar la seguridad de los jugadores de Xbox?

Si eres un usuario constante de Microsoft y sus productos y servicios, incluyendo XBOX, habrás notado que en meses recientes la compañía te invita a crear una clave de paso.

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Pues bien, de acuerdo con la empresa, este es el futuro de su sistema de seguridad.

En lugar de SMS, los usuarios pueden crear una clave de paso que les garantice acceso rápido, seguro y efectivo a sus cuentas. Si quieres saber cómo hacer una clave de paso, entra en este enlace.

Según Microsoft, las claves de paso son el mejor método actual para prevenir la suplantación de identidad (phishing) y eliminan el riesgo de fraude.

Asimismo, la promueven como vía de acceso rápido y sencillo. Además, consideran que al combinarse con la verificación vía correo electrónico hay suficientes medidas de seguridad como para evitar el robo de cuentas, los fraudes y el hackeo.

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