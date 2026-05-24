Star Fox vuelve a sus raíces con un impresionante shooter espacial para Nintendo DS. Lylat necesita tu ayuda. Salta al Arwing y ábrete camino a lo largo de una serie de misiones y niveles, todos ellos en tres bellísimas dimensiones. Star Fox Command introduce un nuevo elemento de estrategia en la serie gracias al punto de vista del comandante. Mediante la pantalla táctil es posible dibujar nuestra ruta y la del resto del escuadrón, derrotando enemigos cuando los encontramos y capturando bases enemigas y avanzando estratégicamente por el mapa.