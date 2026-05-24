Rockstar Games y Nintendo son fácilmente algunas de las compañías más importantes de la industria de los videojuegos, así que es completamente entendible que haya cientos e incluso miles de fanáticos que miran con lupa todos sus movimientos. Es aquí donde entran las cada vez más comunes filtraciones.

Con el auge de las redes sociales y plataformas de videos, ahora es más que difícil que un proyecto se mantenga en secreto por mucho tiempo. A menudo, fuentes con supuesta información privilegiada o simples deslices de una tienda revela con anticipación la existencia de un juego o los planes de una compañía antes del anuncio oficial.

Aunque las filtraciones pueden ser emocionantes, es innegable que, en muchos casos, arruinan la sorpresa. Y sí, parece que las compañías también las detestan al punto de que están dispuestas a cambiar sus planes por completo en respuesta.

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El impacto negativo de las filtraciones

Debido a que GTA VI es uno de los lanzamientos más esperados en la historia reciente, los fanáticos están ansiosos por conocer cualquier detalle. Los rumores llenan los vacíos de información, y múltiples insiders a menudo usan sus redes sociales para indicar cuándo supuestamente habrá novedades.

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Uno de los reportes recientes señala que Grand Theft Auto VI se dejará ver de nuevo a principios de la próxima semana con el esperado trailer 3. Aunque es difícil saber si eso realmente sucederá, parece que las filtraciones hacen que sea menos probable.

KiwiTalkz, periodista e insider famoso por sus entrevistas con desarrolladores y personalidades de la industria de los videojuegos, afirmó en un post que Rockstar Games y Nintendo detestan mucho las filtraciones, e incluso cambian sus planes por completo para mantener la sorpresa.

Así pues, el también creador de contenido recomienda a los informantes ser más cautelosos con sus reportes.

“Aquí va un consejo para los insiders y filtradores con respecto a Rockstar y Nintendo: ¡dejen de dar fechas de anuncio hasta el día y la semana! Hay una alta probabilidad de que les salga el tiro por la culata por lo mezquinos que son [ambas compañías]”, afirmó KiwiTalkz.

Reece Reilly señala que tanto el estudio detrás de GTA VI como la casa de Super Mario Bros. rechazan las filtraciones, y a menudo cambian las fechas de los trailers y anuncios para desacreditar a la gente que comparte rumores. También asegura que lo han hecho antes y que pueden hacerlo de nuevo si lo desean, aunque no compartió pruebas que respalden sus afirmaciones.

Nintendo y Rockstar Games cambian sus planes en respuesta a las filtraciones

Compañías toman medidas en contra de las filtraciones

Aunque no hay un ejemplo claro de cuándo Rockstar Games cambió una fecha para llevarle la contraria a los filtradores, sí sabemos que se vio en la necesidad de modificar sus planes y revelar antes de tiempo el primer avance oficial de Grand Theft Auto VI en 2023 en respuesta a un leak que empezó a circular por redes sociales.

Nintendo es más proactivo a la hora de contrarrestar los rumores. En 2024, la compañía japonesa informó que trabaja con empresas externas para analizar posibles fugas de seguridad. Estas medidas se tomaron en respuesta a una serie de filtraciones que se realizaron por un empleado de Google.

Más recientemente, en 2026, se dijo que la empresa difundió rumores falsos sobre el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para identificar a los posibles filtradores dentro de la organización.

Se filtró el rumoreado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Pero dinos, ¿crees que las filtraciones son malas? ¿Te gusta conocer una sorpresa antes de tiempo? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Encontrarás más información sobre GTA VI si visitas esta página.

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