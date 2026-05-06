BeastLink quiere llevar el caos a otro nivel con kaijus, destrucción total y batallas multijugador masivas

El nuevo juego de acción apuesta por combates entre humanos, vehículos y criaturas gigantes en ciudades completamente destruibles.

Los juegos de kaijus siempre llaman la atención, pero pocos logran capturar esa fantasía de destruir todo a tu paso. Ahora, un nuevo proyecto quiere hacerlo realidad con una propuesta ambiciosa y bastante caótica. Se trata de BeastLink, un título multijugador que combina acción, estrategia y destrucción a gran escala.

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Desarrollado por Grove Street Games, este juego ya confirmó su llegada a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Además, debutará en acceso anticipado durante el verano, mientras que su beta cerrada en PC comenzará el 8 de mayo.

Humanos, kaijus y vehículos en una guerra sin control

La premisa de BeastLink presenta un mundo que no terminó tras el desastre, sino que evolucionó. La humanidad sobrevive en refugios, mientras criaturas colosales dominan lo que queda de las ciudades.

Aquí es donde entra la mecánica principal: los jugadores pueden combatir como humanos, usar vehículos o convertirse en bestias gigantes. Todo depende de cómo avances en cada partida y del famoso “Link”. Este sistema permite recolectar un suero especial que sirve para vincularte con kaijus. Al hacerlo, desbloqueas habilidades únicas y estilos de combate distintos, lo que cambia completamente la forma de jugar.

Uno de los puntos más llamativos del juego es su tecnología llamada “SuperDestruction”. Básicamente, permite destruir casi cualquier cosa en el escenario. Edificios, calles y estructuras completas pueden colapsar en tiempo real gracias a un sistema basado en físicas. Cada partida modifica el mapa de forma permanente, lo que añade variedad y caos constante.

Además, los jugadores podrán usar autos, tanques, helicópteros y aeronaves para intensificar la batalla. Todo está diseñado para generar combates masivos donde cada rol importa.

Aquí puedes ver el avance del juego:

Partidas masivas y kaijus con estilos únicos

El multijugador será clave en BeastLink, con mapas enormes diseñados para hasta 32 jugadores. A esto se suman múltiples bestias activas al mismo tiempo, lo que promete enfrentamientos espectaculares.

Cada criatura tendrá habilidades propias, desde ataques aéreos rápidos hasta golpes devastadores en combate cercano. Esto permitirá diferentes estrategias según el equipo y la situación.

Por si fuera poco, el juego también incluirá una narrativa que explora el origen del desastre y el precio de mantener con vida a la humanidad en este mundo roto.

¿Te llama la atención convertirte en un kaiju y destruir ciudades enteras? ¿Crees que BeastLink podrá destacar entre los juegos multijugador actuales? Cuéntanos en los comentarios.

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