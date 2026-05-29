El Xbox Games Showcase se llevará a cabo el próximo 7 de junio, o sea que está a la vuelta de la esquina. Así como hay expectativas por los nuevos juegos de Xbox Game Studios, también la hay por su próxima “consola”: Project Helix.

Sin embargo, hay una mala noticia. El nuevo hardware de Xbox no se presentará en el evento pues Microsoft tiene otros planes para su público.

Matt Booty, reveló la noticia y explicó por qué no habrá nada de su nuevo sistema en el evento más importante del año para la industria de los videojuegos.

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Project Helix no estará en el Xbox Games Showcase ¿Por qué?

Durante una presentación previa al Xbox Games Showcase de los próximos días, Matt Booty, director de contenidos de Xbox, habló sobre los planes de la marca para el evento.

De acuerdo con el directivo, el enfoque estará en los estudios y en sus juegos, no en el nuevo hardware. Al respecto, mencionó que Xbox tiene una oferta muy interesante de anuncios y lanzamientos para los próximos 12 meses, así que no piensan que sea el espacio adecuado para mostrar la consola.

En ese sentido, señaló:

“El enfoque estará en los juegos. Realmente queremos centrarnos en los equipos y sus proyectos, y este no va a ser un lugar donde hablemos de estrategia en general, ¿verdad? Sin duda hay algunas cosas estratégicas que existen y queremos aportar claridad, pero el foco aquí está en los juegos.

Queremos tomar las decisiones correctas, no decisiones rápidas. También puedo decir que no habrá noticias de Project Helix. Así que no estará en esta presentación.

Queremos que todo eso esté bien, así que ahora estamos muy centrados en los proyectos, tenemos una gran alineación para los próximos 12 meses, eso es realmente en lo que Showcase se va a centrar. Las cuestiones estratégicas más amplias y todo lo relacionado con Helix llegarán más adelante".

Matt Boty, director de contenidos de Xbox

¿Qué dificultades enfrenta Project Helix?

El nombre clave de la nueva consola de Microsoft es Project Helix. El nombre “consola” es por tradición, pues en realidad se trata de un hardware que también correrá juegos de PC.

Aunque Asha Sharma reveló los primeros detalles oficiales a semanas de tomar las riendas de Xbox, se sabe que hay dificultades a considerar para el lanzamiento.

La primera tiene que ver con el proceso de manufactura. La crisis de las RAM no cede y obtener estas piezas es complicado y costoso para las compañías de videojuegos. Microsoft debe ponderar stock suficiente que no eleve el precio del producto final.

Luego, está la inflación y los altos costos de vida a nivel mundial. Tras la pandemia, la crisis económica llevó a las personas a destinar menos dinero para entretenimiento. Las consolas son productos caros, tal como lo han sido siempre, pero actualmente hay usuarios que lo piensan 2 veces antes de hacer el gasto.

Finalmente, se encuentra la situación de Xbox. La marca ha perdido terreno en el mercado y hoy no hay una razón de peso para que millones de jugadores decidan comprar el nuevo hardware.

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