Conoce los juegos que podrás probar gratis en PlayStation, Xbox, Switch y PC durante el fin de semanaPor Dan Villalobos el
Disfruta las opciones que tendrás para probar del 29 al 31 de mayo
Comienza un viernes más y, como es costumbre, llega el momento ideal para revisar los juegos gratuitos disponibles este fin de semana. No importa si juegas en consola o PC: siempre hay algo interesante para disfrutar.
El mes está a nada de terminar y las noticias sobre nuevos lanzamientos siguen llegando con fuerza. Si estás contando los días para esos estrenos, puedes hacer más llevadera la espera con varias propuestas gratuitas que ya están disponibles desde hoy y hasta el domingo 31 de mayo.
PlayStation 5 / PlayStation 4 (PlayStation Plus)
- EA Sports FC 26 ― Disponible hasta el 1 de junio
- Wuchang: Fallen Feathers ― Disponible hasta el 1 de junio
- Nine Sols ― Disponible hasta el 1 de junio
Free Play Days Xbox One / Xbox Series (Game Pass Ultimate, Premium y Essential)
- Gears of War Reloaded ― Disponible hasta el 31 de mayo
- High on Life 2 ― Disponible hasta el 31 de mayo
- Formula Legends ― Disponible hasta el 31 de mayo
- Dying Light ― Disponible hasta el 31 de mayo
Steam
- PICO PARK:Classic Edition ― Disponible de forma permanente
- Dillo’s Dilemma ― Disponible de forma permanente
- Cartoon Survivor ― Disponible de forma permanente
Epic Games Store
- Calico ― Disponible hasta el 4 de junio a las 9:00 AM
- LONESTAR ― Disponible hasta el 4 de junio a las 9:00 AM
Nintendo Switch/Switch2
- Pokémon XD: Gale of Darkness ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
- Fire Emblem: Path of Radiance ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
- Luigi’s Mansion ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
- Donkey Kong 64 ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
- Chibi-Robo! ― Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack
Como pudiste observar, hay varias opciones disponibles en tu consola o PC para todo tipo de jugador, así que solamente debes tomarte tu tiempo para iniciar un buen maratón con la entrega que más te interesa.
El fin de semana está iniciando de buena manera y será mejor que corras a jugar, todo ello mientras nosotros seguimos pendientes para informarte sobre cualquier otro juego que puedas probar sin gastar un solo peso.
Sigue informado en LEVEL UP.
Comentarios
Inicia sesión desde el menú superior para dejar un comentario.
Sé el primero en comentar.