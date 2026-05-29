Uno de los grandes atractivos de Xbox Game Pass son los estrenos de día 1, es decir, los juegos que se unen al catálogo y están disponibles sin costo adicional tan pronto debutan oficialmente. Aunque este beneficio es exclusivo para los miembros del plan Ultimate, siempre se agradece que más experiencias se unan a la lista de próximos lanzamientos.

Si bien habrá que esperar hasta que Microsoft revele cuántos y cuáles títulos se incorporarán al catálogo rotativo durante las semanas por venir, ya conocemos la identidad de algunos de los juegos que llegarán al popular programa de paga durante junio.

La lista acaba de crecer, pues 2 estudios confirmaron la fecha de lanzamiento de sus respectivos proyectos y revelaron que los suscriptores del servicio podrán descargarlos sin cargo extra desde el primer día. El anuncio será música para los oídos de los fans de las aventuras de supervivencia y las experiencias de terror cooperativas.

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Solarpunk y Shift at Midnight llegarán a Xbox Game Pass en junio

El primer título de la lista es Solarpunk, un relajante videojuego de mundo abierto ambientado en un universo tecnológicamente avanzado en el que hay bellas islas flotantes. Lo mejor es que es una experiencia cooperativa, así que los jugadores podrán iniciar su aventura en solitario o en compañía de amigos.

En este título de supervivencia creado por Cyberwave, rokaplay y Metaroot el objetivo principal es recolectar recursos para cultivar alimentos y construir edificios. Lo anterior será una labor compleja, pues será necesario usar la luz solar, el viento y el agua para automatizar procesos, regar plantas y completar otras tareas.

Y sí, en un momento será posible obtener un dirigible que será de gran utilidad para explorar las islas cercanas. Solarpunk será una experiencia ideal para quienes disfrutan los simuladores agrícolas y los sandbox con elementos de exploración. Los desarrolladores confirmaron que llegará a Xbox Game Pass el 8 de junio.

Por otra parte, el segundo título que se incorporará al catálogo del servicio de Microsoft es, nada más y nada menos, que Shift at Midnight, un inquietante título de terror y misterio con elementos de acción. Esta propuesta cooperativa sufrió múltiples retrasos, pero por fin tiene fecha de lanzamiento.

El desarrollador Bun Muen y el editor Kwalee dieron a conocer que este proyecto indie llegará a Xbox Series X|S y PC el próximo 17 de junio de 2026. Y sí, los suscriptores activos de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass podrán descargarlo y empezar a jugar desde el primer día sin costo extra.

En Shift at Midnight, los fanáticos deben gestionar una estación de servicio, con la particularidad de que algunos clientes son monstruos cambiaformas que fingen ser humanos. El objetivo es detectar las amenazas antes de que sea demasiado tarde, pues las criaturas que escapen regresarán más adelante para atacar al jugador y a sus amigos.

Solarpunk reafirma su fecha de lanzamiento y confirma que llegará a Xbox Game Pass

Más de 10 juegos se unirán al servicio de suscripción

Con la confirmación de que Solarpunk y Shift at Midnight llegarán a Xbox Game Pass durante el próximo mes, junio ya tiene más de 10 juegos confirmados. La alineación preliminar apela a todo tipo de estilos y géneros, asi que cada jugador podrá encontrar una propuesta que coincida con sus gustos y necesidades.

El mes arrancará con Final Fantasy VI y Jurassic World Evolution 3, que se unirán a la librería del programa de Microsoft el 2 de junio. Un par de días después, el título de fantasía Beastro debutará el 11 de junio. Ese mismo día llegará Frog Sqwad, una aventura de acertijos y plataformas desarrollada por Panic Stations.

Se espera que Microsoft comparta pronto la lista completa de los juegos que llegarán a su servicio de suscripción en las próximas semanas. Mientras tanto, estos son los primeros títulos confirmados:

Final Fantasy VI ― 2 de junio

Jurassic World Evolution 3 ― 2 de junio

Solarpunk ― 8 de junio

Beastro ― 11 de junio

Frog Sqwad ― 11 de junio

Starseeker: Astroneer Expeditions ― 11 de junio

Shift at Midnight ― 17 de junio

Denshattack! ― 17 de junio

Vapor World: Over The Mind ― (sin fecha)

RV There Yet? ― (sin fecha)

Shift at Midnight es un estreno de día 1 y llegará a Xbox Game Pass

Pero dinos, ¿cuál título te llama la atención? ¿Qué opinas de los nuevos estrenos de día 1 confirmados? Déjanos leerte en los comentarios.

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