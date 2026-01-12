Code Violet, el sucesor espiritual de Dino Crisis, ya es el peor juego de 2026 con calificaciones mediocres: estudio se defiende de las críticas negativas

El exclusivo de PS5 tiene una puntuación de 40 en Metacritic, y los fans creen que TeamKill Media descartó un port para PC por los reembolsos

El año acaba de comenzar y nos espera una larga lista de juegos que, con un poco de suerte, cumplirán con las expectativas y serán un gran éxito. Pero claro, también existe el otro lado de la moneda. A pesar de que apenas estamos en la segunda semana, ya hay el primer candidato a lo peor de 2026: Code Violet, el más reciente exclusivo de PS5.

Este videojuego de TeamKill Media llamó la atención por el diseño llamativo de su protagonista y el concepto que recuerda de inmediato a la serie Dino Crisis de Capcom, pero la calidad de los avances promocionales activó las alarmas de la comunidad. Los temores tenían sustento, pues el estudio también fue el responsable del fallido Quantum Error de 2023.

Tras una larga espera, el juego de ciencia ficción y survival horror llegó a las tiendas a principios de enero. Y tal como la comunidad esperaba, es un completo desastre y un fuerte contendiente a lo peor del año.

Code Violet es uno de los peores exclusivos de PlayStation 5

El título de TeamKill Media iba a debutar a finales de 2025, pero sufrió un retraso de último minuto que movió su lanzamiento hasta el 10 de enero de 2026. Lamentablemente, la espera tortuosa no valió la pena en lo absoluto.

Code Violet debutó con calificaciones mediocres, y en este momento posee una puntuación promedio de 40 en Metacritic basada en 6 reseñas. Es posible que esta cifra aumente o disminuya cuando más medios especializados compartan su opinión, pero algo ya es verdad: estamos ante uno de los peores estrenos del año.

El puntaje más alto hasta la fecha es de 55, mientras que el más bajo es de apenas 20. Si revisamos los argumentos, descubriremos que los críticos se quejan de las mecánicas de combate toscas, la narrativa confusa y genérica, los numerosos problemas técnicos y las secciones de exploración tediosas.

Code Violet, el más reciente proyecto de TeamKill Media, ya es el peor juego de 2026

Las reseñas también destacan que el traje “llamativo” del personaje principal y los ángulos de cámara contradicen por completo tanto el guion de Code Violet como la personalidad de la protagonista. Además de los críticos profesionales, los jugadores que esperaban con ansias este lanzamiento fueron muy vocales y no dudaron en dejar ver su decepción y enojo en redes sociales.

En este momento, el juego de TeamKill Media tiene una calificación de 2.93 estrellas en la PS Store de PlayStation 5, con más de 1530 comentarios. Es importante señalar que los usuarios deben comprar el título y jugarlo para compartir su opinión en la tienda de Sony. Por otra parte, la comunidad le dio un puntaje de 3.0 en Metacritic.

Desarrolladores responden a las críticas de Code Violet

Con una puntuación de 40 en Metacritic, Code Violet pasará a la historia como uno de los exclusivos de PlayStation 5 peor calificados en la historia. Si bien está por verse si cumplirá con las expectativas comerciales de sus responsables, el futuro luce poco prometedor y es muy probable que hablemos otra vez de este lanzamiento a finales de 2026 por las razones equivocadas.

De cualquier forma, parece que los desarrolladores están seguros de que hicieron un buen trabajo. A través de una publicación en redes sociales, el estudio se defendió de las reseñas negativas y afirmó que hacen sus juegos para los fans, no para los críticos profesionales.

“Hacemos juegos para nuestros fans y jugadores que realmente gastan su dinero con esfuerzo en nuestros proyectos y nos apoyan, no para los críticos. Los fanáticos nos convirtieron en el número 1, y ellos se divierten con nuestra jugabilidad ‘anticuada’ de la vieja escuela. Todos ustedes convirtieron a Code Violet en nuestro mayor éxito hasta la fecha”.

Los fans de Code Violet también están decepcionados con el resultado final, y ya expresaron su descontento en la PS Store del PS5

En la previa al lanzamiento, TeamKill Media dio a conocer que el título brillará por su ausencia en PC para evitar que los jugadores hagan mods que alteren el aspecto del personaje principal. La comunidad teoriza que el estudio simplemente optó por la exclusividad con PS5 para evitar que los usuarios soliciten un reembolso, aprovechándose de las políticas más rígidas de la PS Store de Sony.

Pero dinos, ¿ya le diste una oportunidad a este juego de terror? Déjanos leerte en los comentarios.

