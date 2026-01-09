Tienda filtra posible precio de la Steam Machine: el nuevo hardware de Valve sería más caro de lo que muchos jugadores esperan

El nuevo hardware de Valve llegará este año para expandir aún más el alcance de Steam y SteamOS. La gran apuesta de la compañía será el regreso de la Steam Machine, dispositivo que ha generado un gran entusiasmo, pero también preocupaciones por su posible precio. Valve aún no lo ha confirmado, pero una tienda filtró el que probablemente sea su costo, que sería más elevado de lo que muchos esperan.

El precio de la Steam Machine se ha convertido en tema de discusión, pues Valve confirmó que no será subsidiado. Aseguró que tendrá un costo similar a una PC con las mismas capacidades. A esto hay que sumar la crisis mundial de memoria, que amenaza con incrementar aún más su precio. Si las filtraciones son precisas, entonces es mejor que los jugadores interesados en el dispositivo empiecen a ahorrar.

Filtran el precio de la Steam Machine, ¿cuánto podría costar el dispositivo de Valve?

La Steam Machine aún no tiene precio oficial ni fecha de lanzamiento confirmada. A menos de que ocurra algo extraordinario, el dispositivo llegará en algún momento de este año junto con el Steam Frame y el nuevo Steam Controller. La nueva Steam Machine será 6 veces más poderosa que el Steam Deck, y promete una experiencia de gaming de gran calidad para todos los entusiastas de las computadoras.

Su propuesta suena muy interesante, pero los jugadores temen que el dispositivo sea demasiado costoso. De acuerdo con expertos en tecnología e insiders, Valve evitará vender el dispositivo con pérdidas, pues la fabricación, la distribución y demás esfuerzos para llevarlo al mercado corren por cuenta propia. Por ello, estimaciones sugieren que el precio de la Steam Machine será de $800 USD o más.

El temor de los jugadores parece confirmarse poco a poco, pues una tienda de República Checa filtró el posible precio de la Steam Machine. De acuerdo con el minorista Smarty.cz, el dispositivo tendrá al menos 2 presentaciones, cuya diferencia será sólo la capacidad de almacenamiento interno. Lo interesante es que la tienda revela el costo de ambos modelos.

La Steam Machine con 512 GB se venderá por $19,826 CZK, que equivalen a $950 USD o $17,090 MXN en el cambio actual. Valve también ofrecería un modelo con 2 TB de almacenamiento que, por supuesto, será más costoso. Se vendería por $22,305 CZK, es decir, $1070 USD o $19,227 MXN.

Hay que hacer una par de observaciones importantes. Los precios de la tienda no necesariamente reflejan el precio oficial del dispositivo, pues Valve no lo ha confirmado. Por otro lado, el costo en coronas checas podría incluir los márgenes de beneficio de la tienda, por lo que sería superior al planeado.

¿Qué ofrecerá el nuevo dispositivo de Valve y por qué será caro?

La nueva Steam Machine llegará al mercado con una configuración para correr juegos a 4K y 60 fps. Tendrá una CPU AMD basada en la arquitectura Zen 4, con 6 núcleos y 12 subprocesos. Su GPU RDNA3 de AMD tendrá 28 unidades de cómputo y una frecuencia sostenida de 2.45 GHz. En cuanto a memoria, tiene 16 GB de RAM DDR5 junto con 8 GB de VRAM GDDR6.

Pierre-Loup Griffais, miembro de Valve, afirmó hace meses que es una configuración potente que justifica el costo final que tendrá el dispositivo. Señaló que la nueva Steam Machine será más poderosa que 70% de las computadoras que usan los usuarios de Steam. Añadió que el hardware ofrecerá ciertas características únicas que no son tan sencillas de replicar al armar una computadora convencional, así que cree que el precio será justo.

“Tienes características que son realmente difíciles de construir si estás fabricando tu propia PC para juegos con piezas, ¿verdad? Como, obviamente, el formato compacto y creo que el nivel de ruido que logramos, o la ausencia del mismo, es realmente impresionante, y estamos emocionados de que la gente descubra lo silencioso que es. Pero también algunas funciones de integración como HDMI CEC. Como poder encender y apagar el televisor, controlarlo con el control remoto, subir el volumen, todo ese tipo de cosas”.

Valve aún no ha confirmado el precio de la Steam Machine

