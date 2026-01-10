Jugar será más caro en 2026: directivo de Samsung advierte que los televisores y móviles también subirán de precio por la crisis de memoria

La compañía sugirió que algunos de sus productos tendrán ajustes de precio este año

La crisis mundial de memoria, provocada por el auge de la inteligencia artificial, amenaza la cartera de todos los jugadores desde varios frentes. Además del aumento de precio en los componentes para PC, se espera que las consolas actuales también aumenten sus costos y que el hardware de la próxima generación sea caro. Las cosas no acaban ahí, pues más productos esenciales para los jugadores también aumentarán sus costos.

Hace unos días se celebró CES 2026, uno de los eventos de tecnología más importantes del mundo. Las compañías sorprendieron con una gran cantidad de propuestas e innovaciones, pero entre todos los anuncios también quedó en evidencia una preocupación común: la escasez de memoria y el aumento de sus costos.

Roh Tae-moon, uno de los gerentes ejecutivos de Samsung, hizo una advertencia que debe preocupar a los jugadores: los televisores y los móviles también subirán de precio debido a la crisis de memoria.

Televisores, móviles y más hardware para gaming subirá de precio

Los pronósticos son poco alentadores, pues se espera que la crisis de memoria se extienda por varios años. Debido al auge de la inteligencia artificial, los centros de datos son la prioridad de los fabricantes y distribuidores. Incluso, hay compañías que se alejan poco a poco del mercado de consumo masivo para especializarse en la fabricación de memoria para impulsar la IA.

Se especula que Sony, Microsoft y Nintendo tendrán que aumentar los precios de PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 para afrontar la situación. El aumento de los precios ya es una realidad en el PC gaming y amenaza con golpear el costo de productos como la Steam Machine de Valve, así como de otro hardware para videojuegos.

La crisis de memoria aumentará el precio de mucho hardware para gaming

Durante CES 2026, Tae-moon hizo una advertencia a los consumidores en general, que los jugadores deben anotar muy bien. Señaló que la crisis de memoria también impactará en el precio de los televisores, móviles y demás productos. Wonjin Lee, director de marketing global de Samsung, insinuó que la marca incrementará sus precios por el encarecimientos de ciertos componentes y la escasez de semiconductores.

Esto afectará de forma directa el bolsillo de los jugadores, pues una buena televisión o monitor es esencial para disfrutar una consola. Por otro lado, el gaming en dispositivos móviles también se verá afectado ante el posible aumento en el precio de smartphones y tabletas. Así pues, las consolas no son lo único por lo que hay que preocuparse.

Samsung podría aumentar el precio de sus productos mientras apuesta por la IA

En declaraciones para Reuters, Samsung explicó parte de sus planes para impulsar la inteligencia artificial en sus productos. Su meta es expandir el uso de Galaxy AI, para lo que duplicarán sus dispositivos móviles compatibles a 800 millones de unidades. Su propuesta es impulsada y potenciada por Gemini, de Google.

Tae-moon aceptó que será todo un reto cumplir la meta debido al aumento en los precios de la memoria. Confirmó que trabajan con un socio estratégico para minimizar el impacto de la crisis en sus múltiples negocios. A pesar de ello, el fabricante número 1 de televisores afirmó que algunas consecuencias son inevitables, por lo que podría aumentar el precio de algunos de sus productos.

Diversos productos tecnológicos de consumo masivo subirán de precio

