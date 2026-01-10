¿Más crisis para GameStop? Cerca de 400 tiendas de la cadena cerrarían en 2026 mientras su director ejecutivo lucha por un bono millonario

Reportes aseguran que la compañía reducirá su presencia en Estados Unidos y otros países

El panorama es sombrío para GameStop y sus empleados. Luego de múltiples crisis e intentos por reinventar su negocio, una de las mayores cadenas de tiendas de videojuegos planea cerrar cientos de sucursales a lo largo del año. Según reportes, más de 400 sucursales de GameStop dejarían de operar en Estados Unidos a lo largo de 2026.

Ryan Cohen, director ejecutivo de la compañía, también tiene planes para disminuir la presencia de GameStop a nivel internacional. Si bien Estados Unidos es su mercado principal, en años recientes se ha expandido a otros territorios, principalmente de Europa.

El cierre de tiendas y la reducción de su red comercial se reflejarán en un menor alcance de la marca a nivel internacional y en cientos de despidos. La noticia llega en un contexto complicado, pues Cohen lucha por conseguir un bono millonario que se le prometió cuando tomó las riendas de GameStop, luego de una de sus peores crisis.

GameStop cerraría cientos de tiendas este año, ¿qué pasa con la cadena de tiendas de videojuegos?

GameStop cerró cerca de 590 tiendas en 2025, una tendencia que sigue con fuerza a inicios de este año. Durante una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la cadena de tiendas reveló sus planes para “cerrar un número significativo de tiendas adicionales”. Hasta hace unos días, se calculaba que la empresa planeaba cerrar 295 sucursales más; sin embargo, la cifra ya supera las 400 tiendas y sigue en ascenso.

Empleados crearon un blog para reportar cada cierre de GameStop y contabilizarlos por año. De acuerdo con los últimos cálculos, cerca de 410 tiendas cerraron o están en trámites para cerrar en enero de 2026. Los empleados esperan diversas oleadas de despidos a partir de ahora y hasta el próximo 31 de enero, cuando termina el año fiscal para la empresa.

GameStop cerró cientos de sucursales durante los últimos años

La cadena de videojuegos también planea reducir su presencia en otros mercados fuera de Estados Unidos. De manera oficial, GameStop recudirá su presencia en países como Canadá, Austria, Irlanda, Suiza, Italia, Alemania y Francia. Es importante aclarar que los cierres reportados hasta ahora sólo figuran en Estados Unidos.

Se estima que GameStop cerró 590 tiendas en 2025, por lo que ha reducido su presencia entre 20 y 30%. En medio de esta oleada de cierres, Ryan Cohen, director ejecutivo y mayor accionista individual de la cadena, podría obtener un bono de $35 millones de dólares si alcanza ciertas metas financieras que, a ojos de expertos, serán complicadas de cumplir.

La caída de GameStop y los intentos fallidos por reinventarse

GameStop ha registrado una caída continua por varios factor. Por un lado, está el dominio del formato digital y el auge de los servicios de suscripción, que han sido un duro golpe para su modelo de negocios. La cadena de tiendas inició un proceso de adaptación; sin embargo, se vio interrumpido por el impacto de la pandemia.

Aunque el consumo de videojuegos aumentó durante la emergencia sanitaria, las tiendas físicas no ganaron cuota de mercado. En cambio, GameStop se vio obligada a cerrar varias sucursales. En 2021, ocurrió el llamado “milagro bursátil” impulsado desde reddit, que hizo que el valor de sus acciones se disparara; sin embargo, esto tampoco se tradujo en una mejora real para su negocio.

Desde 2022, GameStop ha intentado restructurarse con ajustes a su modelo de negocio y apuestas arriesgadas, como su negocio de NFT, su plataforma de cartas coleccionables y sus múltiples campañas promocionales con destacados influencers de Estados Unidos.

El futuro aún es muy incierto para la cadena de tiendas de videojuegos

