Dev indie cancela su juego hecho con IA luego de que su novia lo convenciera de que “la inteligencia artificial es mala”

El creativo alertó sobre el impacto de la tecnología generativa en la economía y el medio ambiente

Algunos desarrolladores piensan que la inteligencia artificial es el futuro de la industria y que su uso será inevitable. Por otro lado, muchos creativos aún se resisten a emplearla en sus proyectos, pues consideran que va en contra del lado creativo y humano de los videojuegos. La historia de Eero Laine, desarrollador independiente del estudio Rakuel, demuestra que es posible pasar de un extremo al otro.

En julio del año pasado, el creativo estrenó Hardest, su más reciente juego que tuvo una recepción mixta en Steam. Aprovechó el potencial de la inteligencia artificial generativa para su desarrollo, pero ahora está arrepentido. Su novia —con la que lleva 1 mes saliendo— lo convenció de que dicha tecnología es mala, debido a su impacto en la economía y el medio ambiente.

Ante esto, el creativo tomó una decisión muy importante: cancelar Hardest y retirarlo de Steam. Su idea original era mejorar y expandir el título por medio de actualizaciones, pero sus planes cambiaron junto con su percepción de la inteligencia artificial.

Entérate: Gratis: Nintendo está regalando suscripciones a Switch Online para Switch 2 y Switch

Hardest y la inteligencia artificial

Hardest retoma el concepto clásico del Piedra, papel o tijera y le da un giro inesperado con mecánicas roguelike. La jugabilidad se basa en el uso de cartas con efectos especiales que se contrarrestan, así que la estrategia es un factor importante para ganar en el título competitivo. Su página de Steam confirma que Laine usó inteligencia artificial generativa para crear parte del contenido del título.

De hecho, Hardest recibió reseñas negativas por el uso de dicha tecnología, pues muchos jugadores aún están en contra de su uso en las industrias creativas. Pese a ello, el desarrollador compartió a finales de 2025 sus planes para mejorar el título y añadir aún más contenido. Sin embargo, esto ya no sucederá, pues su novia lo convenció de que la inteligencia artificial es mala, así que eliminará el juego de Steam.

Por medio de un comunicado, el desarrollador explicó que creó el título durante el verano y que trabajó en el sólo un par de meses. Aprovechó el acceso gratuito que los estudiantes de su universidad tienen a herramientas de inteligencia artificial. Esto le permitió crear imágenes y demás elementos del juego. Sin embargo, su opinión sobre la tecnología ha cambiado desde entonces, así que eliminará Hardest de Steam el próximo 30 de enero.

El juego tiene los días contados en Steam

Te interesa: El gaming cada vez más costoso: advierten subida de precio de fuentes de poder y disipadores

Desarrollador eliminará su juego de Steam tras reflexión de su novia

“Me he dado cuenta de que la IA no es realmente gratuita y tiene un gran impacto en la economía y el medio ambiente”, afirmó Laine en su comunicado. Añadió que algunas empresas de inteligencia artificial pueden usar su juego como “una excusa para obtener más inversión”, lo que considera injusto.

El creativo denunció que la inteligencia artificial es mala, pues “absorbe recursos de la economía de las personas trabajadoras”. Llegó a estas conclusiones luego de varias pláticas con su novia, quien le hizo reflexionar sobre el verdadero impacto que tiene la tecnología. Su plan es crear un nuevo juego con assets creados por el mismo.

“Lo programé todo yo mismo, así que en el futuro podré crear un juego nuevo con recursos reales si me apetece, pero el juego tal como está es una vergüenza para todos los creadores y jugadores. Éticamente, la única razón lógica es eliminarlo de Steam. La chica con la que salgo desde hace un mes me hizo darme cuenta”.

El desarrollador se arrepintió de usar inteligencia artificial en su juego

Por si te lo perdiste: Este país da duro golpe a YouTube y limita el tiempo para saltar cualquier anuncio

En esta página están todas las noticias relacionadas con la industria de los videojuegos.

Fuente