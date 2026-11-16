LO QUE DEBES SABER:

4 ambicioso proyectos de descompilación y ports de PC de juegos de Nintendo fueron eliminados de Internet

La comunidad está segura de que los abogados de la compañía japonesa tienen que ver con ello

Los títulos en cuestión eran versiones nativas de PC de juegos de Mario y The Legend of Zelda

La escena de versiones descompiladas y ports para PC de videojuegos de consolas lleva años, pero recientemente se volvió tendencia por el uso de IA y un aumento notable en la cantidad de títulos disponibles en la red. Era cuestión de tiempo para que Nintendo hiciera algo.

Aunque muchos de estos proyectos tienen que ver con investigación, aprendizaje y hasta preservación que opera dentro de áreas legales o cuando mucho grises, el reciente boom alertó a las compañías que ya están tomando acciones al respecto y esto significó la eliminación de ambiciosos proyectos de juegos de Mario y The Legend of Zelda.

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Nintendo da el primer paso contra los ports de PC de sus videojuegos

De acuerdo con un reporte de The Gamer, la mira de los abogados de Nintendo ya apunta hacia los proyectos de descompilación y ports de PC relacionados con su propiedad intelectual.

Según información de algunos de los responsables de estos proyectos en reddit, se vieron en la necesidad de eliminarlos de sus repositorios en línea por una causa de fuerza mayor.

No se reveló la razón específica, pero uno de ellos reveló: “no entraré en detalles de lo que pasó, pero digamos que no intentaré luchar contra ello”.

De inmediato la comunidad captó el mensaje y coinciden en que se trató de la llegada del infame aviso de advertencia que envía Nintendo a todo aquel que use su propiedad intelectual sin su permiso. En estos casos, se trata de un aviso previo y en caso de no hacer caso hay consecuencias legales.

Los proyectos en cuestión eran:

Project Tandem - Mario Kart: Double Dash

PowerMoon - Super Mario Odyssey

MTF-Recomp - Mario Tennis Fever

SkyRecomp - The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Los veteranos de esta práctica no quieren problemas y podrían desaparecer de la comunidad

Hace años, las noticias sobre este tipo de ports para PC caían a cuentagotas toda vez que se trataba de proyectos que requerían mucho tiempo y recursos y que eran hechos por entusiastas.

Mediante procesos de ingeniería inversa y el uso de material original, lograban descifrar las entrañas de un videojuego con resultados en pro de la preservación y la investigación.

Sin embargo, este año el ascenso de la IA y su uso en la programación y código generó un sin fin de ports para PC que abarrotaron los repositorios y hoy representan un riesgo para los mismos.

Recientemente, el reconocido sitio Decomp.dev anunció su cierre debido a estas prácticas. El responsable de esta iniciativa declaró:

“Mientras los miembros de la comunidad se esfuerzan en descompilar un juego, los oportunistas frecuentemente se han apresurado a lanzar un port a medio hacer y apenas funcional.

Durante años, las comunidades de descompilación intentaron establecer que su objetivo principal es de investigación. Nos encantan estos juegos y queremos entender cómo funcionan, y descubrir los misterios que dejaron los desarrolladores originales".

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