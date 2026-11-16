Lo que debes saber:

Las Skulltulas son los enemigos que más han derrotado los jugadores

Los ReDead y Gibdos son los enemigos que más derrotas han provocado. Los ReDead son responsables del 18% de las veces que los jugadores han perdido

Las trampas son la principal fuente de daño debido a su presencia en los calabozos y otras zonas del juego

Han pasado varios días desde que los jugadores tuvieron la oportunidad de regresar al querido mundo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Aunque muchos conocen de memoria los secretos de Hyrule, sus mazmorras y los peligros que esperan en cada rincón, eso no significa que la aventura sea un paseo. De hecho, algunas de las estadísticas iniciales demuestran que ciertos enemigos y obstáculos siguen causando bastantes problemas.

Uno de los atractivos de esta nueva versión es que permite consultar información relacionada con las partidas de la comunidad en Zelda Notes, a través de la app de Nintendo Switch.

Así, además de completar la historia y descubrir nuevamente todos sus secretos, los usuarios pueden conocer qué hacen otros jugadores durante sus recorridos y cuáles son los elementos más utilizados.

Los ReDead son los enemigos que más derrotan a los jugadores

De acuerdo con los datos recopilados durante la primera semana, las Skulltullas (en todos sus tipos) ocuparon el primer puesto entre los enemigos derrotados. Estas criaturas arácnidas, pueden aparecer en cualquier calabozo o templo y hasta en varios rincones del mapa cuando se trata de las doradas. Su presencia en el primer lugar demuestra que los jugadores están dedicando tiempo a explorar y buscar secretos.

No obstante, cuando se trata de sufrir un Game Over, los resultados son interesantes. Los ReDead y los Gibdos encabezan esta categoría, con los ReDead responsables del 18% de las derrotas registradas. Estos aterradores enemigos son conocidos por paralizar a Link con sus gritos y aprovechar esos segundos para atacarlo. Parece que ni siquiera los veteranos están completamente preparados para encontrarse con ellos.

Por otra parte, las trampas son la principal fuente de daño para los aventureros. Esto no resulta demasiado extraño si consideramos la cantidad de mecanismos peligrosos que aparecen en las mazmorras y otras zonas de Hyrule. Un paso en falso puede terminar con varios corazones menos, especialmente cuando los jugadores no prestan atención a su entorno.

Estos son los objetos favoritos de la comunidad

Las estadísticas también permiten conocer cuáles son los recursos que más utilizan los jugadores. En la categoría de consumibles, las Semillas Deku ocuparon el primer puesto. Este resultado tiene sentido, pues son la munición principal de la resortera de Link cuando todavía es un niño y permiten atacar enemigos a distancia.

En cuanto a los objetos especiales, el Gancho (Hookshot) fue el más utilizado. Esta herramienta resulta indispensable para alcanzar plataformas lejanas, desplazarse por diferentes escenarios y resolver varios acertijos. Su utilidad durante la aventura explica por qué tantos jugadores recurren a ella.

Finalmente, los Lentes de la Verdad encabezan la categoría de magia utilizada. Este objeto permite descubrir elementos invisibles, revelar secretos y encontrar caminos que de otra manera pasarían desapercibidos. Su popularidad también refleja cuánto exploran los jugadores para encontrar todo lo que esconde el reino.

Ocarina of Time tiene una nueva vida en Nintendo Switch 2

Cabe recordar que esta versión de The Legend of Zelda: Ocarina of Time debutó el pasado 5 de noviembre y está disponible exclusivamente para Nintendo Switch 2.

El juego reconstruye la aventura original de 1998 con gráficos renovados, música orquestal, escenas con actuación de voz y controles modernizados.

Cabe mencionar que, a una semana de su lanzamiento, el juego de Nintendo ya se convirtió en el mejor calificado en lo que va del año para la prensa especializada en Metacritic.

¿Te sorprendieron estos resultados o esperabas que otros enemigos y objetos ocuparan los primeros puestos? ¿Cuántas veces te han derrotado los ReDead durante tu aventura? Cuéntanos en los comentarios.

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Fuente: Zelda Notes